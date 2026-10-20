Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti in beta per un buon numero di smartwatch e sportwatch, inaugurando i cicli di sviluppo che ci porteranno verso i prossimi major update sui modelli supportati. Lo abbiamo già visto con la gamma Fenix 8 qualche giorno fa e con la gamma Fenix 7 nelle scorse ore; ora è il turno degli altri modelli supportati.

Ad accogliere la prima beta verso il prossimo major update sono gli smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

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Parte il nuovo ciclo di sviluppo per i Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per i popolari smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6.

Tutti e tre i modelli stanno ricevendo la nuova versione 19.15 beta (sostituisce la precedente versione 18.32 rilasciata a inizio mese che si configurava come patch correttiva) che arriva a distanza di un mese e mezzo dalla distribuzione del più recente major update.

Il changelog, che riportiamo di seguito, è lunghissimo (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) e racconta di un buon numero di novità (soprattutto miglioramenti a funzioni esistenti), di tante ottimizzazioni e di una marea di bug risolti, con differenze tra i vari modelli.

Changelog – versione 19.15 beta (dalla 18.32) Modifica le notifiche di Auto Lap per annunciare il numero di giri durante gli allenamenti.

Aggiorna gli avvisi di movimento aggiungendo opzioni di posticipo manuale e condizioni di soppressione automatica.

Aggiorna il comportamento di eliminazione delle attività per quelle di durata superiore a 30 secondi.

Risolve il problema delle notifiche che compaiono durante gli intervalli di allenamento ad alta intensità ritardandone la visualizzazione.

Risolve il problema del riavvio dell’orologio durante la risposta a una chiamata.

Migliora la precisione del rilevamento della lunghezza e del tipo di bracciata durante il nuoto.

Modifica l’app Pulse Ox in modo che blocchi le vibrazioni solo durante la misurazione.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di istruzioni vuote per l’attività Breathwork Live.

Continua a mostrare i dati meteo anche in caso di interruzione di corrente.

Risolve il problema della mancata visualizzazione degli avvisi di Trova il mio dispositivo in caso di ricerche ripetute.

Risolve il problema del controllo del volume e della sincronizzazione del volume delle cuffie Bluetooth non coerenti.

Risolve un problema che impediva la rimozione della schermata dei controlli della telecamera radar.

Risolve il problema per cui l’orologio non spostava immediatamente un titolo azionario verso l’alto o verso il basso nell’elenco quando si riorganizzavano i titoli.

Aggiunge le istruzioni per attivare la modalità di abbinamento per i cardiofrequenzimetri HRM 200/600.

Risolve il problema del blocco dell’elenco durante l’inserimento del Pinyin.

Risolve il problema di consumo eccessivo della batteria che poteva verificarsi durante l’utilizzo di Alipay.

GCM Translations – versione 4.50 Modifiche per i soli Venu X1 e Venu 4: Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo all’avvio di un’attività GPS con cuffie Bluetooth connesse.

Modifica la schermata “Cambia sport” per mostrare prima le attività preferite con l’opzione “Altro”.

Risolve il problema per cui la schermata del partner virtuale non veniva visualizzata automaticamente quando si gareggiava contro se stessi da un’attività scaricata.

Risolve un problema che impediva l’apertura delle azioni di messaggio per gli spettatori.

Risolve il problema del riavvio occasionale del dispositivo allo spegnimento.

Risolve il problema per cui la funzione “Conversazione vocale” del quadrante non funzionava dopo il nuoto. Modifiche per il solo Venu X1: Risolve un riavvio che potrebbe verificarsi durante l’elaborazione dei dati Garmin Explore.

Mostra solo le indicazioni di svolta a pagina intera se non si guarda la pagina della mappa.

Migliora la velocità dei risultati della ricerca dei PDI.

Risolto il problema con il campo dati della marea del quadrante dell’orologio che visualizzava il suffisso temporale errato rispetto allo sguardo della marea.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch/sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.