Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati.

Protagonisti di oggi sono Garmin Venu X1Venu 4 vivoactive 6, che hanno appena iniziato a ricevere il nuovo major update in forma stabile, e tutti i modelli di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor di precedente generazione come Fenix 8, che hanno appena ricevuto una nuova beta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi nuovi aggiornamenti.

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C’è il nuovo major update per Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha appena avviato il rilascio del nuovo major update per i popolarissimi smartwatch Garmin Venu X1Venu 4 vivoactive al culmine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi.

Per Venu X1 vivoactive 6 arriva la nuova versione 18.29 del software, la stessa rilasciata ai beta tester la scorsa settimana. Per Venu 4, invece, arriva la versione 18.30 del software. In tutti i casi, l’aggiornamento va a sostituire la precedente versione 17.39 del software.

Questo nuovo aggiornamento, che giunge a oltre tre mesi dal precedente major update, introduce alcune novità (supporto all’attività di sci indoor, ad esempio) e risolve un’infinità di bug: il tutto è raccontato da un changelog ufficiale lunghissimo (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) che presenta alcune differenze a seconda del modello.

Changelog – versione 18.29/18.30 (dalla 17.39)

  • Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa.
  • Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor.
  • Riduce gli sblocchi involontari quando si utilizza la funzione di blocco touch.
  • Risolve un problema che poteva causare interruzioni di ritmo/velocità, soprattutto durante l’allenamento a intervalli.
  • Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di forza.
  • Risolve il problema per cui la scorciatoia per il giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT.
  • Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito.
  • Risolve un problema con la selezione dei giorni di riposo per gli allenamenti giornalieri suggeriti o per i piani di allenamento Garmin Coach.
  • Risolve un problema per cui i giorni di allenamento visualizzati sull’orologio potevano non corrispondere ai giorni visualizzati nel piano di allenamento Garmin Coach.
  • Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione simultanea del software di avviso audio e del software host.
  • Risolve altri problemi minori.
  • Aggiorna le traduzioni (GCM Translations v4.40).

Modifiche per i soli Garmin Venu X1 e Venu 4:

  • Abilita la funzione di comando vocale con la parola di attivazione “OK Garmin”.
  • Aggiunge contesto al controllo del volume.
  • Migliora la scorciatoia della torcia per passare tra le modalità acceso, spento e strobo durante un’attività.
  • Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua.
  • Risolve un problema che poteva causare un aumento del volume della musica dopo il suono di un allarme.

Modifiche per il solo Garmin Venu 4:

  • Quando viene rilevata una caduta, il dispositivo invia un messaggio e la posizione ai contatti di assistenza.

Ennesima beta del ciclo di sviluppo per la gamma Fenix 8

Parallelamente al nuovo major update appena discusso, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i modelli di punta della gamma “outdoor recreation” lanciata a partire dal 2024 che compiono il tredicesimo passo nell’attuale ciclo di sviluppo, quello inaugurato all’inizio del mese di luglio.

La nuova versione 23.30 beta arriva su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix E, Enduro 3, Quatix 8Tactix 8 Solar Tactix 8 AMOLED e prende il posto della precedente versione 23.28 beta, distribuita la scorsa settimana, che aveva risolto svariate problematiche, più o meno gravi, e altre problematiche minori.

L’obiettivo dell’azienda elvetico-statunitense è ancora una volta la risoluzione dei bug: come raccontato dal changelog ufficiale, la nuova versione in anteprima va a risolvere una problematica che si verificava con la registrazione delle note vocali con cuffie connesse allo smartwatch, oltre alle solite problematiche minori.

Changelog – versione 23.30 beta (dalla 23.28 beta)

  • Risolve i problemi che si verificano durante la registrazione di note vocali con gli auricolari collegati.
  • Risolve altre problematiche minori.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

  • Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
  • Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.

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