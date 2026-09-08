Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati.

Protagonisti di oggi sono Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6, che hanno appena iniziato a ricevere il nuovo major update in forma stabile, e tutti i modelli di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor di precedente generazione come Fenix 8, che hanno appena ricevuto una nuova beta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi nuovi aggiornamenti.

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C’è il nuovo major update per Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha appena avviato il rilascio del nuovo major update per i popolarissimi smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive al culmine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi.

Per Venu X1 e vivoactive 6 arriva la nuova versione 18.29 del software, la stessa rilasciata ai beta tester la scorsa settimana. Per Venu 4, invece, arriva la versione 18.30 del software. In tutti i casi, l’aggiornamento va a sostituire la precedente versione 17.39 del software.

Questo nuovo aggiornamento, che giunge a oltre tre mesi dal precedente major update, introduce alcune novità (supporto all’attività di sci indoor, ad esempio) e risolve un’infinità di bug: il tutto è raccontato da un changelog ufficiale lunghissimo (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) che presenta alcune differenze a seconda del modello.

Changelog – versione 18.29/18.30 (dalla 17.39) Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa.

Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor.

Riduce gli sblocchi involontari quando si utilizza la funzione di blocco touch.

Risolve un problema che poteva causare interruzioni di ritmo/velocità, soprattutto durante l’allenamento a intervalli.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di forza.

Risolve il problema per cui la scorciatoia per il giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT.

Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito.

Risolve un problema con la selezione dei giorni di riposo per gli allenamenti giornalieri suggeriti o per i piani di allenamento Garmin Coach.

Risolve un problema per cui i giorni di allenamento visualizzati sull’orologio potevano non corrispondere ai giorni visualizzati nel piano di allenamento Garmin Coach.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione simultanea del software di avviso audio e del software host.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni (GCM Translations v4.40). Modifiche per i soli Garmin Venu X1 e Venu 4: Abilita la funzione di comando vocale con la parola di attivazione “OK Garmin”.

Aggiunge contesto al controllo del volume.

Migliora la scorciatoia della torcia per passare tra le modalità acceso, spento e strobo durante un’attività.

Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua.

Risolve un problema che poteva causare un aumento del volume della musica dopo il suono di un allarme. Modifiche per il solo Garmin Venu 4: Quando viene rilevata una caduta, il dispositivo invia un messaggio e la posizione ai contatti di assistenza.

Ennesima beta del ciclo di sviluppo per la gamma Fenix 8

Parallelamente al nuovo major update appena discusso, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i modelli di punta della gamma “outdoor recreation” lanciata a partire dal 2024 che compiono il tredicesimo passo nell’attuale ciclo di sviluppo, quello inaugurato all’inizio del mese di luglio.

La nuova versione 23.30 beta arriva su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix E, Enduro 3, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED e prende il posto della precedente versione 23.28 beta, distribuita la scorsa settimana, che aveva risolto svariate problematiche, più o meno gravi, e altre problematiche minori.

L’obiettivo dell’azienda elvetico-statunitense è ancora una volta la risoluzione dei bug: come raccontato dal changelog ufficiale, la nuova versione in anteprima va a risolvere una problematica che si verificava con la registrazione delle note vocali con cuffie connesse allo smartwatch, oltre alle solite problematiche minori.

Changelog – versione 23.30 beta (dalla 23.28 beta) Risolve i problemi che si verificano durante la registrazione di note vocali con gli auricolari collegati.

Risolve altre problematiche minori.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.