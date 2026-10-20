Chi l’ha detto che la tecnologia wearable è indossabile solamente per le persone? È quello cui siamo abituati a pensare con smartwatch, fitness tracker, fasce, anelli, ciondoli e occhiali, ma non è l’unica possibilità. Samsung ha confermato di essere al lavoro sulla seconda generazione di Galaxy Ring, il cui debutto sarebbe atteso non prima dell’inizio del 2027. Nel frattempo l’azienda sudcoreana starebbe pensando per i suoi anelli smart anche a un impiego lontano dal dito. Un brevetto pubblicato negli Stati Uniti descrive infatti un anello smart da agganciare allo spazzolino da denti. L’anello consulterebbe la cartella clinica del dentista per guidare l’utente verso la tecnica di pulizia più adatta alla propria bocca.

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Come funziona questo anello smart

Il brevetto descrive un dispositivo indossabile (come quelli che normalmente si portano al dito) pensato per essere agganciato allo spazzolino e per guidare l’utente durante la pulizia dei denti. Lo smartphone capirebbe che l’anello non è più al dito quando il sensore del flusso sanguigno smette di rilevare il battito, oppure quando l’utente preme un pulsante che attiva una modalità dedicata. A quel punto l’app, che nel brevetto è Samsung Health, recupererebbe la cartella clinica odontoiatrica da un server per avere informazioni come l’età, le radiografie, l’elenco dei denti trattati o estratti, le note del dentista e l’eventuale presenza di apparecchio ortodontico o malattie gengivali.

Sulla base di questi dati il sistema sceglierebbe la tecnica di spazzolamento più adatta. Una tabella d’esempio contenuta nel brevetto associa ai bambini tra 5 e 9 anni con dentatura sana il metodo di Fones o quello a sfregamento, dai 10 anni in su il metodo a rullo, il metodo di Bass in presenza di malattia gengivale e il metodo di Charters per chi porta l’apparecchio o ha impianti. Il metodo di Fones, pensato per i più piccoli, si basa su movimenti circolari sulla superficie dei denti. In quello di Bass le setole vanno inclinate di 45 gradi verso la gengiva, per concentrare la pulizia sul bordo gengivale dove si accumula la placca. Nel metodo a rullo la stessa inclinazione è seguita da una rotazione del polso che porta lo spazzolino verso la superficie masticatoria. Il metodo di Charters, infine, rovescia l’angolazione e orienta le setole verso la corona del dente, una posizione che facilita la pulizia attorno agli attacchi dell’apparecchio.

Durante lo spazzolamento i sensori dell’anello smart registrerebbero inclinazione, rotazione e pressione, inviando i dati al telefono. Per ogni dente il sistema confronterebbe l’andamento reale di questi valori con quello previsto per le superfici esterne, masticatorie e interne, e se la somiglianza scendesse sotto una certa soglia l’app mostrerebbe indicazioni correttive riferite a una precisa superficie di uno specifico dente. Sullo schermo comparirebbe un’immagine dell’arcata ricostruita dalla cartella clinica, con i denti estratti indicati da un contorno tratteggiato e gli altri che cambiano colore man mano che vengono puliti. Il brevetto prevede anche una modalità per i genitori che lavano i denti ai figli e un pulsante per inviare i risultati allo studio dentistico.

Come per tutti i brevetti, non è detto che l’idea descritta arrivi poi a una reale produzione. Il sistema funzionerebbe inoltre solo se le cartelle del dentista fossero digitali e condivisibili con lo smartphone, condizione che varia molto da uno studio all’altro e da un Paese all’altro. Ma è interessante registrare sia le possibili applicazioni di un dispositivo tecnologico sia l’ennesima dimostrazione dei possibili benefici della tecnologia applicata alla salute e al benessere delle persone. Ma in questo caso c’è anche un ulteriore elemento, ovvero l’idea di pensare all’anello smart come a un dispositivo trasversale che funziona non solo collegato alla persona. Un’idea che lascia intravedere altri possibili impieghi dello stesso sensore, oltre al posizionamento sull’asta dello spazzolino.