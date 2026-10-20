Yixiu, la startup di Wang Teng Thomas conosciuta anche come Today’s Rest, presenterà il suo primo smart ring dedicato al monitoraggio del sonno il 29 ottobre alle 19 ora cinese. ISHO Ring debutterà durante il primo evento dell’azienda dedicato all’ecosistema della tecnologia AI per il sonno, a pochi giorni dall’arrivo sul mercato.

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Un anello in titanio e zaffiro

Il dispositivo punta su un design premium. La scocca usa titanio aeronautico sia all’interno sia all’esterno, evitando il rivestimento plastico interno presente in alcuni concorrenti, e le due parti hanno lo stesso colore con una costruzione senza giunture visibili, pensata per un aspetto più uniforme. Sul frontale compare un elemento in vetro zaffiro, che aggiunge una finitura da gioielleria senza rinunciare alla funzionalità di monitoraggio.

Chi lo acquisterà potrà scegliere tra oro, nero e argento. Poiché un anello intelligente deve aderire bene al dito per garantire misure affidabili, l’azienda dovrebbe proporre più taglie: prima dell’acquisto sarà necessario misurare il dito, ma il processo completo e i dettagli sulla disponibilità non sono ancora stati resi noti. Restano da chiarire anche le misurazioni supportate, l’autonomia della batteria, le specifiche dei sensori e la compatibilità software.

La startup di Wang Teng

ISHO Ring è il primo prodotto di Yixiu, realtà fondata da Wang Teng Thomas, ex dirigente Xiaomi dove in passato ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui quello di general manager del marchio Redmi e di responsabile del marketing di Xiaomi Cina. Nel settembre 2025 Xiaomi ha annunciato il suo allontanamento per violazioni gravi, tra cui la divulgazione di informazioni riservate e conflitti di interesse.

La società è formalmente registrata con il nome cinese Jinri Yixiu dal 6 gennaio 2026, con Wang come rappresentante legale. Il capitale registrato è di 1 milione di RMB, circa 140.000 dollari, e Wang detiene il 55% della proprietà come azionista di controllo e beneficiario finale. Il brand globale ISHO, pronunciato in modo simile a Yixiu, sta completando la registrazione del marchio in più di 20 Paesi e regioni; il nome sta per Inner Strength High Output, cioè accumulare energia per rilasciare alta efficienza.

Dietro il progetto c’è anche un nuovo round di finanziamento, al quale hanno partecipato CMC Capital, Honghui Capital e Junli Capital, con Hillhouse Ventures, Yunjiu Capital e Lingzhi Fund intervenuti come investimenti di follow-up. Dalla fondazione, l’azienda ha collaborato con università e istituti di ricerca nazionali in ambiti come scienza del sonno, neuroscienza e medicina clinica. Su questa base ISHO dichiara di usare sensori multimodali per raccogliere in modo continuo dati fisiologici, ambientali e comportamentali, costruendo un profilo energetico personalizzato per ogni utente.

Prezzo, app e dispositivi per il sonno

Il prezzo definitivo dell’ISHO Ring non è ancora stato comunicato. L’azienda ha però fatto sapere che sarà più conveniente di Oura: l’Oura Ring 5 costa circa 2.800-3.500 yuan, equivalenti a 350-440 euro, mentre le previsioni degli analisti collocano il nuovo anello tra 2.000 e 2.500 yuan, circa 250-310 euro. Wang ha anche raccontato ai fan che finora ISHO ha investito decine di milioni di yuan in ricerca scientifica sulla salute e validazione medica clinica, una cifra superiore a quella tipica di una startup.

All’evento del 29 ottobre l’azienda presenterà più di una categoria di prodotto hardware, non solo wearable intelligenti ma anche dispositivi pensati per intervenire sul sonno in camera da letto. L’app ISHO dovrebbe fare da punto di accesso unificato ai dati e alle raccomandazioni. A settembre Wang aveva anticipato che l’app ISHO Sleep Tracking era entrata nella fase di test interno, con la prima versione riservata ad Apple iOS e utilizzabile con un Apple Watch. La società si sta inoltre preparando al lancio del test chiuso dell’app ISHO, mentre le immagini promozionali lasciano ipotizzare la presenza di un altro prodotto dedicato al sonno, forse simile a degli auricolari.