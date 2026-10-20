Mentre il volantino Lidl porta nei negozi gli utensili Parkside, su Amazon la vetrina Bosch DIY, intitolata “Daily Helpers“, propone una selezione di piccoli utensili a batteria e strumenti di misura per casa, garage e lavoretti quotidiani. Sono prodotti diversi dal classico trapano da cantiere, più pensati per la manutenzione di tutti i giorni: avvitatori compatti, livelle laser, rilevatori di cavi e tubi, lavavetri e persino una pompa elettrica per le gomme della bici. I prezzi indicati qui sotto sono quelli visibili sulla pagina al momento della consultazione e possono cambiare.

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Avvitatori e cacciaviti a batteria

La famiglia più ampia è quella dei cacciaviti compatti Bosch IXO8, che nelle versioni con set da 10 bit e batteria da 4 V partono da 48,33€: il modello base con scatola di stoccaggio costa 48,33€, quello con adattatore angolare 48,35€, mentre la versione completa con adattatori angolare ed eccentrico è proposta a 62,97€, con uno sconto del 19% rispetto ai 77,38€ indicati come prezzo consigliato.

Sul fronte dei cacciaviti a batteria c’è anche il Bosch PushDrive Starter Set a 53,38€, con batteria da 3,6 V e 1,5 Ah, coppia di 5,0 Nm, dieci punte e cavo di ricarica micro-USB, in sconto dell’11% rispetto ai 59,90€ consigliati. Il Bosch PushDrive 06039C6000, con 360 giri al minuto a vuoto e custodia, costa 67,00€ e conta oltre 2.300 recensioni con una media di 4,4 stelle su 5. L’avvitatore a batteria PSR SELECT è a 59,97€, in sconto dell’11% rispetto ai 67,71€ consigliati, con bit e batteria Compact Power da 4 V e 2,0 Ah, e il Bosch EasyCut&Grind, utensile a batteria da 7,2 V con batteria da 2,0 Ah, è a 76,53€ invece di 99,99€, con uno sconto del 23%.

Livelle laser e rilevatori

Per chi appende mensole, quadri o monta mobili, la scelta è ampia. La livella laser a croce Bosch Quigo con morsetto snodabile MM 2 costa 51,49€, mentre la versione Green con morsetto snodabile è a 59,99€, in sconto dell’8% rispetto al prezzo mediano di 64,99€. La Quigo Plus con treppiede arriva a 64,96€, con uno sconto dell’8% rispetto al prezzo mediano di 70,89€, e permette l’allineamento a distanze uguali e variabili grazie alle marcature sulle linee, mentre la Quigo Green con treppiede costa 82,03€. La livella laser a linee Bosch Atino all-in-one 2a generazione è a 59,98€ e vanta oltre 4.300 recensioni, con una media di 4,4 stelle su 5.

Tra i rilevatori c’è il Bosch Truvo 2a generazione, indicato come più venduto nella categoria dei localizzatori di tubi, che con un solo pulsante permette di individuare cavi elettrici e tubi metallici fino a 70 mm: nella versione in scatola di cartone costa 41,54€, mentre un’altra offerta è a 50,15€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo mediano di 57,90€.

Pulizia di casa e finestre

Il Bosch GlassVAC è uno dei prodotti più venduti della vetrina, con oltre 12.500 recensioni e una media di 4,3 stelle su 5 per l’aspiragocce a batteria con spray, proposto a 69,25€, e autonomia dichiarata di circa 35 finestre. Il GlassVAC Solo Plus, per finestre, piastrelle, specchi e piatti doccia, è a 58,90€. Compaiono anche le versioni più recenti del lavavetri con batteria Compact Power da 4 V e 2,0 Ah: la confezione base costa 73,19€, quella con flacone spray e panni di tessuto 78,27€ e la completa con testa di aspirazione piccola 93,93€.

Per la pulizia di fughe, fornelli e superfici ci sono due versioni della spazzola a batteria Bosch TAYDO UniversalBrush 4V: il kit completo con 12 accessori e borsa morbida a 51,96€, con uno sconto del 23% rispetto ai 67,75€ consigliati, e la versione con spazzola di precisione, supporto per pad e pad abrasivi a 56,72€.

Pompa elettrica e altri aiutanti

Fuori dalla casa trova spazio la Bosch PNEO, pompa elettrica per biciclette con batteria da 3 Ah, 10,3 bar e 150 PSI, che include set di adattatori e borsa in tessuto: costa 62,99€ ed è tra i prodotti con più acquisti nel mese scorso. La versione con borsa per bicicletta è a 72,99€, con uno sconto del 6% rispetto ai 77,43€ consigliati. Chiude la selezione l’indicatore del livello di gas Bosch Filio a 60,41€, che con la tecnologia a ultrasuoni e il feedback tramite LED misura il livello nelle bombole di acciaio e alluminio da 200-350 mm, con attacco magnetico.

Prezzo e disponibilità

I prezzi riportati sono quelli visibili sulla pagina Amazon.it Bosch DIY “Daily Helpers” al momento della consultazione, il 19 ottobre 2026, e possono variare nel tempo: prima di acquistare conviene controllare il prezzo aggiornato sulla scheda del prodotto. Anche le date di consegna dipendono dall’indirizzo e dall’iscrizione ad Amazon Prime.

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