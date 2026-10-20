Quanto può costare oggi un televisore da 43 pollici con pannello QLED senza svuotare il portafoglio? La risposta arriva da Unieuro, dove IOPLEE IOP43V2QM10VDA scende a un prezzo che definire aggressivo è quasi riduttivo. Si parla di un taglio che sfiora il 55% rispetto al listino originale, una percentuale che su una smart TV di queste dimensioni non capita di trovare spesso. Schermo ampio, sistema operativo VIDAA, tripla sintonizzazione e certificazione TivuSAT fanno da cornice a un’offerta pensata per chi cerca un secondo televisore in casa o vuole sostituire un vecchio modello senza spendere cifre importanti. Vediamo come si traduce tutto questo nelle specifiche tecniche e, soprattutto, nel prezzo finale.

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TV da 43″ con pannello QLED e tripla sintonizzazione da record

Il punto di forza di questa smart TV è il pannello QLED con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), capace di restituire colori più vividi rispetto a un classico LED economico della stessa fascia di prezzo. Il sistema operativo integrato è VIDAA, piattaforma proprietaria di Hisense molto diffusa, che garantisce accesso diretto alle principali app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e YouTube, oltre alla compatibilità con Apple AirPlay.

Sul fronte della ricezione, il televisore monta un triplo tuner DVBT2/C/S2 HEVC Main 10, con certificazione TivuSAT che assicura piena compatibilità con le smartCAM disponibili sul mercato e la corretta numerazione dei canali LCN. Tra le altre caratteristiche rilevanti:

Audio Dolby Audio per un suono più ricco

3 porte HDMI per collegare console, decoder o soundbar

Funzione Parental Control per limitare i contenuti

Piedistallo centrale incluso, dimensioni 954x223x588 mm

Peso di 5,6 kg senza supporto

Non si tratta di un modello 4K, e il brand ha una rete di assistenza ancora limitata, ma per un uso domestico quotidiano il rapporto tra dotazione tecnica e prezzo resta difficile da ignorare.

179€ invece di 399,90€: ecco l’offerta

Il prezzo di listino di IOPLEE IOP43V2QM10VDA era fissato a 399,90€, ma su Unieuro.it è ora disponibile a 179€, con uno sconto che supera il 55% e un risparmio netto di oltre 220€. Una cifra che per un 43 pollici QLED con triplo tuner e certificazione TivuSAT rappresenta davvero un’occasione difficile da trovare altrove. È possibile inoltre aggiungere un servizio opzionale di installazione/assistenza al costo di 19,90€. L’offerta è attiva solo su Unieuro, mentre il modello non risulta al momento disponibile su Amazon o MediaWorld.

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