Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software, sia in beta che in forma stabile, per molti dei suoi wearable dell’intera gamma. Nelle ultime ore è stato distribuito il terzo aggiornamento della storia per la CIRQA Smart Band.
Il primo fitness tracker senza schermo dell’azienda elvetico-statunitense, presentato nella seconda metà del mese di luglio, riceve alcune novità, la risoluzione di svariati problemi e miglioramenti alla stabilità del sistema. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Garmin CIRQA Smart Band: i dettagli del terzo aggiornamento
La Garmin CIRQA Smart Band, il fitness tracker senza schermo caratterizzato da un design essenziale ma che al contempo è in grado di offrire un monitoraggio completo del benessere e il tracciamento ininterrotto delle attività, torna ad aggiornarsi e lo fa a un mese e mezzo dal precedente aggiornamento.
Nelle ultime ore, infatti, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato il rilascio dell’aggiornamento alla nuova versione 4.20 del software (sostituisce la versione 3.20) che è accompagnata da un changelog decisamente sostanzioso.
Questo aggiornamento introduce sulla smartband alcune novità (ad esempio, attiva il rilevamento di corsa e camminata per l’attività Trail Run), va a risolvere alcune criticità riscontrate dagli utenti e migliorare la stabilità del sistema, oltre ad aggiornare le traduzioni.
Changelog – versione 4.20 (dalla 3.20)
- Abilitato il rilevamento Corsa/Camminata per l’attività di Trail Run.
- Risolto il problema per cui l’orario registrato dell’attività non era allineato con quello del telefono.
- Consentito all’utente di calibrare la distanza per le attività di Corsa su tapis roulant, Canottaggio indoor e Ciclismo indoor prima di salvare l’attività sul dispositivo.
- Accumulata la durata degli avvisi temporali per gli annunci vocali.
- Bloccati gli avvisi di stress quando il rilevamento automatico dell’attività (Auto Activity Detection) è in fase di registrazione.
- Aggiunto il supporto alla vibrazione per le notifiche smart e le chiamate in arrivo.
- Risolto il problema per cui la notifica di avvicinamento all’ora di andare a dormire a volte non veniva attivata.
- Mostrata la frequenza cardiaca su Live Activity prima dell’inizio della registrazione.
- Risolto il problema per cui l’attività fissata veniva modificata in Attività a tempo (Timed Activity) dopo aver cambiato la lingua del telefono.
- Risolto il problema che impediva di modificare le ripetizioni durante l’allenamento.
- Migliorata la stabilità del sistema.
Aggiornamenti aggiuntivi:
- Traduzioni per dispositivi mobili – versione 1.60
Come aggiornare gli smartwatch Garmin
Per aggiornare gli smartwatch (e gli altri indossabili) dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
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