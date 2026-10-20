Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software, sia in beta che in forma stabile, per molti dei suoi wearable dell’intera gamma. Nelle ultime ore è stato distribuito il terzo aggiornamento della storia per la CIRQA Smart Band.

Il primo fitness tracker senza schermo dell’azienda elvetico-statunitense, presentato nella seconda metà del mese di luglio, riceve alcune novità, la risoluzione di svariati problemi e miglioramenti alla stabilità del sistema. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin CIRQA Smart Band: i dettagli del terzo aggiornamento

La Garmin CIRQA Smart Band, il fitness tracker senza schermo caratterizzato da un design essenziale ma che al contempo è in grado di offrire un monitoraggio completo del benessere e il tracciamento ininterrotto delle attività, torna ad aggiornarsi e lo fa a un mese e mezzo dal precedente aggiornamento.

Nelle ultime ore, infatti, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato il rilascio dell’aggiornamento alla nuova versione 4.20 del software (sostituisce la versione 3.20) che è accompagnata da un changelog decisamente sostanzioso.

Questo aggiornamento introduce sulla smartband alcune novità (ad esempio, attiva il rilevamento di corsa e camminata per l’attività Trail Run), va a risolvere alcune criticità riscontrate dagli utenti e migliorare la stabilità del sistema, oltre ad aggiornare le traduzioni.

Changelog – versione 4.20 (dalla 3.20) Abilitato il rilevamento Corsa/Camminata per l’attività di Trail Run.

Risolto il problema per cui l’orario registrato dell’attività non era allineato con quello del telefono.

Consentito all’utente di calibrare la distanza per le attività di Corsa su tapis roulant, Canottaggio indoor e Ciclismo indoor prima di salvare l’attività sul dispositivo.

Accumulata la durata degli avvisi temporali per gli annunci vocali.

Bloccati gli avvisi di stress quando il rilevamento automatico dell’attività (Auto Activity Detection) è in fase di registrazione.

Aggiunto il supporto alla vibrazione per le notifiche smart e le chiamate in arrivo.

Risolto il problema per cui la notifica di avvicinamento all’ora di andare a dormire a volte non veniva attivata.

Mostrata la frequenza cardiaca su Live Activity prima dell’inizio della registrazione.

Risolto il problema per cui l’attività fissata veniva modificata in Attività a tempo (Timed Activity) dopo aver cambiato la lingua del telefono.

Risolto il problema che impediva di modificare le ripetizioni durante l’allenamento.

Migliorata la stabilità del sistema. Aggiornamenti aggiuntivi: Traduzioni per dispositivi mobili – versione 1.60

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch (e gli altri indossabili) dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: