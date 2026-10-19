Il volantino Lidl XXL dedicato al fai da te riserva la parte più ricca a lunedì 19 ottobre 2026: da oggi arriva in negozio la seconda ondata di prodotti Parkside: circa quaranta articoli tra utensili elettrici a batteria, stazioni di saldatura, attrezzatura per il garage e il giardino, attrezzi manuali e abbigliamento da lavoro. La prima tornata, quella con smerigliatrice, trapano scalpellatore e miscelatore, è già in vendita da giovedì 15 ottobre. Qui trovate i prodotti che arrivano oggi.

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Trapano avvitatore, saldatura e utensili da banco

L’offerta più interessante è il trapano avvitatore ricaricabile Parkside a 29,99€, segnalato come prezzo imbattibile. Nella confezione ci sono la batteria da 20 V e 2 Ah, il caricabatterie, otto punte HSS per metallo, otto bit, il portabit e una valigetta. Ha due marce, da 0 a 430 e da 0 a 1.500 giri al minuto, una coppia massima di 45 Nm e 25 livelli di selezione della coppia più quello per forare. Il seghetto a pendolo da 800 W a 29,99€ arriva a 3.100 corse al minuto, taglia fino a 80 mm nel legno e 8 mm nel metallo con inclinazione a destra e sinistra fino a 45 gradi, e include gli accessori.

Per chi lavora con l’elettronica ci sono due soluzioni di saldatura. La stazione ad aria calda da 745 W costa 34,99€ e combina un saldatore da 45 W con una pistola ad aria calda da 700 W: le temperature arrivano a 480 °C, con una corrente d’aria costante da 120 litri al minuto e gli accessori inclusi. La stazione di saldatura da 60 W a 14,99€ scalda fino a 480 °C in 180 secondi e arriva con gli accessori. Si aggiungono il set tappetino per saldatura, ausilio flessibile o dissaldatore a 8,99€ e la smerigliatrice doppia con albero flessibile da 120 W a 19,99€, con velocità fino a 11.500 giri al minuto e un set di accessori da 103 pezzi.

Tra gli utensili di precisione si segnalano il cacciavite di precisione elettrico a 11,99€, con luce LED integrata e batterie incluse, il set cacciaviti e bit da 37 pezzi a 9,99€, il set di frese a tazza da 9 pezzi a 9,99€, il set punte da trapano a 3,99€, il set per lucidatura, spazzole o pompa per trapano a 4,99€ e il set minuteria a 1,99€.

Giardino, garage e aspirapolvere

Il pezzo forte per la manutenzione è l’aspirapolvere-liquidi Parkside da 40 litri e 1.500 W a 89,00€: 260 Airwatt di potenza aspirante, una forza aspirante di 186 mbar, un raggio d’azione fino a 9 metri e gli accessori inclusi. Per il garage c’è la tenda garage da 180 x 180 x 180 cm a 99,00€, con telaio in acciaio da 2,5 cm, porta da 150 x 130 cm e il materiale di fissaggio, che comprende quattro ganci, 18 picchetti, quattro corde e la custodia.

Per il giardino ci sono la forbice da giardinaggio ricaricabile a 14,99€, che taglia rametti fino a 14 mm, il set per affilare la motosega a 19,99€, con sette lime, portalime, zeppa a caduta e due calibri, il sacco da giardino, da 1 o 3 pezzi, a 6,99€, il portavaso telescopico con rotelle a 6,99€, con portata di 100 kg, il cuscino salvaginocchia a 3,99€ e i sostegni per fioriera da balcone a 1,99€. Completano il reparto il seghetto ad arco a 3,99€, i raccordi per tubo flessibile Parkside Performance a 1,99€ e il nastro o filo decorativo, da uno o due pezzi, a 1,99€.

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Attrezzi manuali, scaffali e abbigliamento da lavoro

Per l’officina ci sono il set di chiavi combinate da 25 pezzi a 29,99€, il set di chiavi a bussola con cricchetto da 37 o 39 pezzi a 11,99€, il set di pinze per tubi da due pezzi a 12,99€ e gli occhiali protettivi a 4,99€, accanto al nastro adesivo telato 3M a 2,99€ e alla colla istantanea UHU a 2,49€. Per organizzare lo spazio ci sono lo scaffale in metallo con 5 ripiani da 180 x 90 x 40 cm a 27,99€, con una portata fino a 160 kg per ripiano, il set di ripiani magnetici a 12,99€, la pietra affilacoltelli e forbici 2 in 1 a 6,99€ e il coltello o affilatore per coltelli e asce a 3,99€.

Chiude l’abbigliamento da lavoro: il gilet in pile da uomo a 11,99€, la maglia a maniche lunghe a 5,99€, le scarpe antinfortunistiche di classe S3 da uomo e donna a 24,99€, le scarpe da uomo a 11,99€, le calze da lavoro CAT da tre paia a 5,99€ e l’ombrello automatico da 105 cm a 6,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte Parkside di questa seconda ondata sono disponibili da oggi, lunedì 19 ottobre 2026, nei punti vendita Lidl, fino a esaurimento scorte. Come sempre per questi prodotti, le schede sul sito Lidl hanno valore informativo e l’acquisto avviene solo in negozio. Come per tutti i prodotti non alimentari a rotazione rapida, conviene non aspettare troppo, soprattutto per gli articoli segnalati come prezzo imbattibile. Prima dell’acquisto è bene controllare le dotazioni incluse nella confezione e, per gli attrezzi a batteria, se caricabatterie e batteria sono compresi.

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