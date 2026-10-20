Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati. Protagonisti di oggi sono Garmin Fenix 7 e tutti i modelli simili.

Per gli smartwatch di punta di un paio di generazioni fa dedicati alla “outdoor recreation”, nelle ultime ore è arrivata la prima beta del nuovo ciclo di sviluppo, quella che ci condurrà verso il prossimo major update. A conti fatti, almeno per il momento, i piani del team di sviluppo prevedono una massiccia risoluzione dei bug. Scopriamo tutti i dettagli.

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Parte il nuovo ciclo di sviluppo per Garmin Fenix 7 e simili

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch di fascia alta per le attività “outdoor” di due generazioni fa che ormai hanno qualche anno sulle spalle.

Per Garmin Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro è appena stato avviato il nuovo ciclo di sviluppo.

A un mese e mezzo dalla distribuzione della versione 27.18 del software che si configurava come major update, almeno in termini di numero di versione, arriva la nuova versione 28.02 beta, accompagnata da un changelog che non parla di nuove funzionalità, suggerendo che l’obiettivo del team di sviluppo sia quello di risolvere numerose problematiche che caratterizzavano la precedente versione stabile del software.

Changelog – versione 28.02 beta (dalla 27.18) Risolto un problema per cui a volte il widget del calendario si caricava lentamente. Risolto un problema per cui a volte i telemetri visualizzavano dati obsoleti. Risolto un problema per cui l’impostazione GPS per un’attività all’aperto veniva disabilitata dopo aver selezionato la versione indoor dell’attività. Risolto un problema per cui le nuove mazze aggiunte all’app Garmin Golf non erano visibili nell’elenco delle mazze del dispositivo. Risolto un problema per cui la fascia cardio HRM 200/600 non funzionava durante le attività di golf. Risolto un problema per cui a volte il widget Garmin Coach non visualizzava i dati. Risolti problemi di stabilità durante il download delle mappe nell’app di gestione mappe. Risolto un problema per cui a volte il calcolo della navigazione non riusciva. Risolto un problema di convalida del dispositivo che a volte si verificava durante il download delle mappe TopoActive. Nota importante: il software Beta per la serie Garmin Fenix 7 ha la funzione ECG disabilitata.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare i Garmin Fenix 7 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.