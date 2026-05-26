Al culmine di un ciclo di sviluppo durato poco più di due mesi, Garmin ha rilasciato il nuovo aggiornamento in forma stabile per alcuni dei suoi smartwatch e sportwatch più popolari, con l’obiettivo di risolvere bug, apportare miglioramenti e implementare nuove funzionalità.

I modelli coinvolti sono gli sportwatch dedicati ai runner Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025) e gli smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo di questo major update.

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Garmin ha appena avviato il rilascio del nuovo major update per quelli che, ancora oggi, rappresentano i due modelli di punta più recenti della gamma di sportwatch dedicata ai runner: parliamo di Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570; entrambi stanno ricevendo la nuova versione 17.33 del software (sostituisce la precedente versione 16.37 rilasciata a metà marzo), ovvero la stessa versione rilasciata ai beta tester solo pochi giorni fa.

Il nuovo aggiornamento, che arriva a distanza di tre mesi dal precedente major update, si preoccupa di implementare sui due dispositivi un buon numero di novità (come il supporto ad accessori esterni, alla modalità silenzioso e molto altro), apportare miglioramenti su tutta la linea e risolvere un’infinità di bug. Tutto è raccontato all’interno del changelog ufficiale (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570) che vi proponiamo di seguito, indicando quelle modifiche che sono esclusive del modello flagship.

Changelog – versione 17.33 (dalla 16.37) Aggiunge il supporto per i sensori Approach CT1 Club.

Aggiunge il supporto per una modalità silenziosa, accessibile rapidamente tramite il loop di controllo o una scorciatoia da tastiera.

Consente l’accesso al menu del layout della tastiera scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore della pagina.

Migliora la reattività all’avvio del timer.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la registrazione di un’attività.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report serale.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile.

Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione di una gara imminente sul dispositivo.

Risolve un problema di sincronizzazione dei record personali di forza con Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei segnali acustici del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza.

Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento degli allenamenti di nuoto in piscina attraverso le fasi attive senza interazione.

Risolve il problema della vibrazione durante l’invio del tempo di allenamento durante gli allenamenti di nuoto.

Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di corsa su sentiero.

Risolve un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano durante le attività di arrampicata indoor e bouldering.

Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta dei dispositivi con molti file di attività salvati.

Risolve il problema del mancato aggiornamento dei campi dati di alba/tramonto sul quadrante dell’orologio.

Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.

Risolve un problema che poteva causare un consumo eccessivo della batteria dopo l’utilizzo dell’assistente vocale o l’accettazione di una chiamata sull’orologio.

Risolve il problema che consentiva l’accesso alle app di comando vocale, musica e note vocali durante una chiamata attiva.

Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’attrezzatura mostrata dopo un’attività non includeva l’attività appena completata.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo di WhatsApp su un iPhone.

Corregge la stima della durata della batteria quando si passa da una modalità di risparmio energetico all’altra.

Risolve il problema per cui l’app meteo non si aggiornava all’apertura.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche esclusive di Garmin Forerunner 970: Aggiunge codici QR alle descrizioni dei layer di Outdoor Maps+ per fornire maggiori informazioni sui layer stessi.

Aggiunge l’opzione di navigazione all’ultimo punto di segnalazione “Uomo in mare”.

Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava quando si utilizzava la mappa dopo aver usato un dispositivo Z10 o Z30.

Risolve il problema per cui i download di Outdoor Maps+ non riprendevano dopo un’interruzione.

Risolve il problema di interruzione della navigazione in caso di perdita del segnale GPS o deviazione dal percorso.

Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso.

Risolve un problema che poteva causare una risposta errata dello schermo al tocco dopo aver effettuato una misurazione ECG.

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato il nuovo major update anche per Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6. Tutti e tre i modelli stanno ricevendo la nuova versione 17.33 del software che sostituisce la precedente versione 16.37 (rilasciata a metà marzo) e la versione 16.40 (solo su Venu X1, rilasciata a inizio aprile).

Questo nuovo aggiornamento, che giunge a oltre tre mesi dal precedente major update, introduce un’infinità di novità, raccontate da un changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) lunghissimo, con alcune differenze a seconda del modello, e molto simile a quello discusso per i Forerunner nel capitolo precedente.

Changelog – versione 17.33 (dalla 16.37 o dalla 16.40) Aggiunge il supporto per i sensori Approach CT1 Club.

Consente l’accesso al menu del layout della tastiera tramite uno swipe verso l’alto dalla parte inferiore della pagina.

Migliora la reattività all’avvio del timer.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la registrazione di un’attività.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report serale.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile.

Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione di un evento di gara imminente sul dispositivo.

Risolve un problema di sincronizzazione dei record personali di forza con Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei toni del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza.

Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento delle fasi attive degli allenamenti di nuoto in piscina senza interazione.

Risolve il problema della vibrazione durante l’invio del tempo di allenamento durante gli allenamenti di nuoto.

Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di trail running.

Risolve un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano durante le attività di arrampicata indoor e bouldering.

Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta del dispositivo in presenza di molti file di attività salvati.

Risolve il problema relativo al mancato aggiornamento dei campi dati di alba/tramonto sul quadrante dell’Apple Watch.

Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’attrezzatura visualizzata dopo un’attività non includeva l’attività appena completata.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo di WhatsApp su iPhone.

Risolve il problema relativo alla stima della batteria durante il cambio di modalità di risparmio energetico per le attività.

Risolve il problema relativo al mancato aggiornamento dell’app Meteo all’apertura dell’app.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche esclusive di Garmin Venu X1: Aggiunge codici QR alle descrizioni dei layer di Outdoor Maps+ per fornire maggiori informazioni sui layer stessi.

Aggiunge l’opzione di navigazione all’ultimo punto di segnalazione “Uomo in mare”.

Aggiunge il supporto per la scelta del formato di posizione per l’inserimento delle coordinate.

Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava quando si utilizzava la mappa dopo aver usato un dispositivo Z10 o Z30.

Risolve il problema per cui i download di Outdoor Maps+ non riprendevano dopo un’interruzione.

Risolve il problema di interruzione della navigazione in caso di perdita del segnale GPS o deviazione dal percorso.

Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso. Modifiche esclusive di Garmin Venu X1 e Venu 4: Aggiunge il supporto per una modalità silenziosa, accessibile rapidamente tramite il circuito di controllo o una scorciatoia da tastiera.

Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.

Risolve un problema che poteva causare un consumo eccessivo della batteria dopo l’utilizzo dell’assistente vocale o l’accettazione di una chiamata sull’orologio.

Risolve il problema che consentiva l’accesso alle app di comando vocale, musica e note vocali durante una chiamata attiva. Modifiche esclusive di Garmin Venu 4: Risolve un problema che a volte impediva la sincronizzazione degli allenamenti di Garmin Coach con il dispositivo. Modifiche esclusive di Garmin Venu 4 e vivoactive 6: Con un abbonamento Garmin Golf, si aggiungono funzionalità premium come i dati di contorno del green, mappe CourseView migliorate e la distanza PlaysLike.

Aggiunge una panoramica delle prestazioni di golf.

Aggiunge il supporto per contrassegnare un putt sulla mappa Green View.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: