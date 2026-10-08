A nemmeno un mese dall’evento di lancio che ci ha permesso di scoprire i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone Duo, i nuovi Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4, i nuovi AirPods 5, Apple ha da poche ore ufficializzato un nuovo evento di lancio chiamato Welcome Home.

Come ampiamente previsto dai rumor della vigilia, l’evento si svolgerà tra pochissimi giorni e sarà interamente incentrato sull’evoluzione dell’ecosistema dedicato alla smart home del colosso di Cupertino, con la (praticamente certa) presentazione di nuovi dispositivi e accessori. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple ha annunciato l’evento “Welcome Home”

Apple ha confermato ufficialmente la data del suo secondo evento autunnale, che si svolgerà in quel di New York (nel quartiere Tribeca) quando qua in Italia saranno le 15:00 del 13 ottobre 2026, chiamato Welcome Home.

Al netto degli inviti inviati alla stampa (che parlano di “Apple Experience” per toccare con mano i nuovi prodotti dopo la presentazione), ci ha pensato il solito Greg Joswiak, SVP della divisione Worldwide Marketing di Apple, a pubblicare un teaser sul proprio profilo X.

Il teaser (visibile qua sotto) mostra la creazione del logo Apple (nella versione coi colori classici) con fili (in inglese “Threads”) di lana/tessuto. Questo è un chiaro riferimento a Thread, il protocollo per la smart home che collega tutto insieme.

Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI — Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026

Cosa aspettarci dall’evento

Le indiscrezioni della vigilia puntano tutto sul lancio tanti dispositivi: il prodotto più atteso è l’inedito HomePad, uno smart display da 6 o 7 pollici dotato di un nuovo sistema operativo chiamato homeOS e ampiamente integrato con Siri AI, pensato per la gestione della domotica, delle chiamate FaceTime e la riproduzione multimediale. Questo dovrebbe essere disponibile sia in versione da parete che in versione con base da tavolo.

Andando oltre, restando nel catalogo della Mela Morsicata, sono attese anche la nuova Apple TV 4K di quarta generazione (con chip della serie A19 e supporto ad Apple Intelligence), l’inedito HomePod mini 2 (dotato del chip di rete N1 e di un SoC più performante per supportare le funzioni IA).

Potrebbe poi esserci spazio anche per una serie di accessori smart nati dalla collaborazione tra Apple e LG: i rumor parlano di lucchetti, termostati e sensori smart che potrebbero arricchire ulteriormente il catalogo.

L’obiettivo del colosso di Cupertino sembra essere chiaro: presentarsi all’appuntamento non più solo con dispositivi per la gestione della smart home ma con dispositivi smart in tutto e per tutto ma che, al contempo, siano eleganti e strizzino l’occhio ai potenziali clienti.

La data da segnare sul calendario è quindi il 13 ottobre 2026. Non sappiamo se i nuovi prodotti arriveranno da subito e, soprattutto, se arriveranno da subito in Italia. A prescindere da ciò, ottobre sarà comunque un mese molto importante per Apple perché a breve inizieranno pre-ordini e vendite di iPhone Duo.