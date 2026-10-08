Online sono circolate le prime immagini dei dispositivi per la casa intelligente nati dalla collaborazione tra Apple e LG, con design essenziali e un’integrazione con l’ecosistema iPhone che, stando a quanto emerso, promette di cambiare le regole del gioco.

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Lucchetto, termostato e sensore: cosa mostrano le immagini

Un primo rapporto pubblicato martedì parlava di una selezione di dispositivi smart home sviluppati insieme dalle due aziende e destinati, con ogni probabilità, a uscire esclusivamente sotto il marchio LG: un lucchetto intelligente e un terzetto di telecamere. Mercoledì l’account leaker @pdfu su X ha pubblicato una serie di immagini e animazioni riferite proprio a questi prodotti.

2. LG Smart Thermostat • Settings for Far Sight Display, Humidity Display, Brightness, Language.

• Calibrated Temperature/Temperature Offset options. pic.twitter.com/Q8AAaxy4ey — pdfu (@itspdfu) October 7, 2026

Il primo è l’LG Smart Deadbolt Lock, mostrato in due parti. La tastiera frontale, secondo quanto riportato, ruota per aprirsi, con un perno girevole che ne limita la rotazione. Tra le impostazioni spiccano quelle per l’anello luminoso del touchpad, il volume del suono di chiusura e un door left audio alarm, un avviso acustico che potrebbe scattare quando la porta resta aperta o non viene chiusa a chiave. Il dispositivo supporta lo sblocco automatico, il tap to unlock, i codici master e due chiavi meccaniche, e include una funzione di alimentazione di emergenza.

Il secondo prodotto è l’LG Smart Thermostat, un dispositivo circolare con un ampio display centrale che mostra la temperatura, mentre sui bordi trovano posto i comandi per regolarne il livello. Sono previste impostazioni per il Far Sight Display e per la gestione di umidità, luminosità e offset di temperatura.

Chiude la tripletta l’LG Temperature Sensor, che rileva temperatura e umidità di una stanza. Il piccolo puck bianco ha il retro magnetico per agganciarsi alle superfici metalliche e viene fornito con una piastra metallica adesiva da applicare dove serve.

Connettività e specifiche tecniche

Le immagini non arrivano soltanto dal leaker. Parte del materiale proviene da documenti FCC, individuati secondo un’indiscrezione, che contengono disegni di posizionamento delle etichette, rendering tridimensionali e rapporti tecnici, utili per capire meglio le capacità reali di questi accessori.

Il lucchetto supporta Bluetooth, Thread, NFC e Ultra Wideband. Proprio il supporto UWB è la novità più interessante, perché potrebbe consentire lo sblocco automatico quando ci si avvicina alla porta, permettendo di entrare in casa senza tirare fuori nulla dalla tasca: un dettaglio che suggerisce un’integrazione più stretta con iPhone rispetto a un normale lucchetto Matter. L’unità interna è alta, con lati dritti ed estremità superiori e inferiori curve, mentre i documenti FCC rivelano le versioni in Grafite e Argento, con numeri di modello TMCDD15G e TMCDD15S.

Il termostato, modello TMCTAW5W, ha un corpo rotondo simile a un dischetto con un bordo rialzato e un’alimentazione a corrente alternata da 24 volt. La connettività confermata comprende Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth e Thread. La sorpresa arriva però da un rapporto di test radio separato, che conferma la presenza di un radar integrato a 60 GHz: potrebbe abilitare il rilevamento della presenza o dell’avvicinamento delle persone in casa.

Il sensore di temperatura, modello TMST2A6W, è anch’esso rotondo e funziona con una batteria a bottone CR2477 da 3 volt. Sul retro, nome del prodotto, numero di modello e informazioni di produzione sono disposti ad arco sul bordo esterno. La connettività include Bluetooth Low Energy e Thread, la batteria è sostituibile e il dispositivo fornisce avvisi quando è il momento di cambiarla.

Il 13 ottobre e la gamma completa

La data da segnare sul calendario è il 13 ottobre, quando i dispositivi dovrebbero essere annunciati insieme all’hub per la smart home di Apple, all’HomePod mini aggiornato e al nuovo set-top box TV. Secondo le indiscrezioni, però, gli accessori LG non arriveranno in contemporanea con l’hardware della casa di Cupertino e probabilmente non saranno disponibili per l’acquisto per ancora qualche mese.

I documenti normativi elencano una gamma più ampia rispetto a quella emersa finora: LG Video Doorbell Wired, LG Floodlight Cam, LG Outdoor Cam Plug-In, LG Indoor Cam Plug-In, LG Smart Deadbolt Lock, LG Smart Thermostat e LG Temperature Sensor. Una collaborazione che segna il rilancio formale della piattaforma HomeKit di Apple e mette entrambe le aziende nella posizione per competere più direttamente con Amazon Ring e Google Nest.