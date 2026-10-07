I nuovi Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono finiti sotto la lente di iFixit, che ha pubblicato il report completo dello smontaggio dei due smartwatch presentati da Apple a settembre. Il risultato è piuttosto contrastante: se il Series 12 introduce alcune soluzioni che migliorando leggermente la riparabilità, l’Ultra 4 non presenta invece miglioramenti significativi sotto questo aspetto.

Come sempre, il giudizio di iFixit permette di capire non soltanto quanto sia semplice intervenire sui dispositivi in caso di guasto, ma anche quali scelte progettuali possono rendere più o meno agevole la sostituzione dei componenti nel corso della loro vita.

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Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 smontati da iFixit

Per smontare il nuovo Apple Watch Ultra 4, Shahram Mokhtari di iFixit ha innanzitutto riscaldato il display, quindi ha utilizzato il nuovo strumento metallico di iFixit per riuscire ad aprire lo smartwatch e accedere ai componenti interni, tra cui la batteria e il Taptic Engine.

Uno dei principali problemi riguarda proprio la sostituzione della batteria, il nuovo modello integra un modulo da 2,444 Wh, in aumento rispetto ai 2,313 Wh dell’Apple Watch Ultra 3, ma per raggiungerla è stato necessario rimuovere il display. Si tratta di un passaggio delicato che rappresenta un ostacolo importante per la riparabilità, soprattutto considerando il rischio di danneggiare i cavi flessibili presenti sotto lo schermo.

Le quattro viti presenti sotto la scocca, infatti, non permettono di accedere direttamente alla batteria, consentono soltanto di raggiungere il gruppo di sensori collocato sul lato inferiore del coperchio posteriore e il chip S11 montato sulla scocca.

Una volta rimosso il display, invece, le operazioni successive sembrano relativamente semplici. La batteria può essere estratta e il connettore a pressione del display può essere scollegato senza particolari difficoltà, sempre che la delicata fase di apertura sia stata eseguita correttamente.

Il risultato finale però non cambia, iFixit ha assegnato all’Apple Watch Ultra 4 un punteggio di 4/10 per la riparabilità, esattamente lo stesso ottenuto dal precedente modello. La necessità di rimuovere il display per accedere alla batteria rimane quindi uno degli ostacoli principali per chi deve intervenire sul dispositivo.

Lo smontaggio dell’Apple Watch Series 12 ha evidenziato invece un piccolo passo avanti, Apple ha introdotto un adesivo a rilascio elastico accompagnato da una linguetta di estrazione, una soluzione che rende più semplice la rimozione della batteria da 1,461 Wh. Anche in questo caso la capacità è aumentata rispetto alla generazione precedente, il Series 11 da 46 mm integrava infatti una batteria da 1,403 Wh.

Il problema principale resta tuttavia l’accesso all’interno dello smartwatch. Come sull’Ultra 4, anche sul Series 12 è necessario rimuovere il display incollato prima di poter intervenire sui componenti interni. Secondo Mokhtari, le tolleranze intorno allo schermo sono persino più strette rispetto a quelle dell’Ultra 4, tanto da richiedere una forza che può far temere di danneggiare il pannello durante l’operazione.

C’è comunque una modifica interessante per quanto riguarda il collegamento del display. Apple ha abbandonato il connettore ZIF e il nastro adesivo utilizzati sui modelli precedenti, introducendo un più semplice connettore a pressione. La scelta rende più agevole il collegamento e lo scollegamento dello schermo, anche se comporta un compromesso: per sostituire il display è necessario rimuovere e reinstallare anche la batteria.

Nel complesso, questi modesti miglioramenti sono stati sufficienti per iFixit per assegnare all’Apple Watch Series 12 un punteggio di 4/10, un punto in più rispetto al precedente Apple Watch della gamma base sottoposto alla valutazione.

A titolo di confronto, iFixit ha assegnato al Pixel Watch 5 di Google un punteggio di 9/10, sottolineando come il display possa essere rimosso utilizzando soltanto due viti Torx e una guarnizione, mentre la batteria può essere estratta senza dover intervenire su adesivi.

Insomma, Apple ha introdotto alcune modifiche che migliorano leggermente la situazione sul Series 12, ma la progettazione dei nuovi Apple Watch continua a rendere le riparazioni un’operazione tutt’altro che semplice.