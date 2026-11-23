Jensen Huang torna alla guida di Nvidia, il consiglio di amministrazione lo ha reintegrato all’unanimità come presidente, amministratore delegato e membro del board, con effetto immediato e a meno di due settimane dalle sue dimissioni. La notizia è ufficiale e comunicata direttamente dall’azienda stessa sul sito ufficiale.

Huang torna a guidare l’azienda

La decisione è arrivata dopo una serie di colloqui e incontri con Huang, al termine dei quali il board si è dichiarato soddisfatto della sua franchezza e della sua capacità di guidare la società. Prima del voto il consiglio ha raccolto il parere di livelli apicali del governo statunitense e, sulla base di quel parere, si dice convinto che il reintegro non comporti rischi per la sicurezza nazionale. Huang riprende i tre ruoli che ricopriva prima: presidente, amministratore delegato e consigliere.

Harvey C. Jones resta presidente del board, che ha motivato così la scelta:

“The Board believes Jensen is the right person to lead NVIDIA, and that his reinstatement is in the best interests of our stockholders, employees, partners and customers. We have every confidence in Jensen and look forward to working with him as he resumes his leadership of the Company.”

Jones ha ringraziato anche Colette Kress per il lavoro svolto come amministratrice delegata ad interim, incarico che ha ricoperto senza lasciare quello di chief financial officer.

«I am honored to return to NVIDIA and lead one of the most consequential technology companies in the world at the beginning of a new industrial revolution», ha detto Huang, ringraziando il board, Jones, Kress e lo staff dirigente, i dipendenti, gli azionisti, i partner e la famiglia. «I can’t wait to get back to work».

Due settimane di pressione e il pressing da Washington

Le dimissioni risalgono al 12 novembre 2026, quando Jones era stato nominato primo presidente del board nella storia dell’azienda. In quelle settimane quasi 200.000 persone, tra cui dipendenti Nvidia, avevano firmato una petizione online per chiedere il suo ritorno in attesa che l’indagine si concludesse. Anche il presidente statunitense Donald Trump aveva chiesto al board di reintegrare Huang, mentre due azionisti, Altimeter Capital e Atreides Management, avevano sollecitato il consiglio a non chiudere la porta a un suo ritorno. Secondo quanto riportato, lo stesso board aveva respinto l’ipotesi meno di una settimana prima del voto unanime. Huang dovrebbe rispondere alle domande del Congresso il 1° dicembre.

Sul fronte dei mercati, il titolo ha perso il 16,7% da quando Huang ha ammesso una relazione extraconiugale e il board ha aperto l’indagine, con 751 miliardi di dollari di valore di mercato andati in fumo. Le notizie sulla vicenda parlano di una relazione con una donna indicata come Alice Huang, cittadina cinese che ha lavorato per Megaspeed, società tecnologica con sede a Singapore e cliente di Nvidia; i funzionari statunitensi la ritengono una spia cinese.

L’indagine va avanti, con nuovi presidi

Il board ha formato un comitato composto esclusivamente da consiglieri indipendenti per fare luce sul tentativo di intelligence straniera di cui Huang sarebbe stato bersaglio, e il comitato si è affidato a un legale esterno. Il consiglio ha ribadito che l’indagine sarà portata fino in fondo: Huang la sostiene e si è impegnato a collaborare.

È nato anche un National Security and Export Control Committee, sempre formato da soli indipendenti, con il compito di vigilare sulla conformità commerciale e sui rischi per la sicurezza nazionale. Il comitato si sta avvalendo di un legale con esperienza in materia e di consulenti con competenze specifiche. Nvidia ha inoltre avviato la ricerca di un Chief Compliance Officer, una figura nuova che controllerà la conformità in tutta l’azienda e risponderà al Nominating and Corporate Governance Committee. La società continuerà a collaborare con le indagini e le richieste di informazioni delle autorità.

Ulteriori dettagli sul sito ufficiale nvidia.