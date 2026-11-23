Il mercato dei notebook sta attraversando un periodo davvero particolare. Da una parte abbiamo processori ARM sempre più interessanti, GPU integrate che fino a qualche anno fa sembravano fantascienza e nuove piattaforme che promettono di rivoluzionare il nostro rapporto con il computer. Dall’altra, però, c’è una domanda che secondo me dovremmo porci più spesso: siamo sicuri che la soluzione tecnologicamente più innovativa sia necessariamente anche quella migliore per lavorare?

Perché, per quanto alcune di queste novità siano davvero promettenti, la maturità di una piattaforma continua ad avere un valore enorme. Compatibilità software, driver, accelerazione hardware e soprattutto la possibilità di utilizzare applicazioni molto diverse senza doverci preoccupare continuamente di quello che funziona e di quello che invece richiede qualche compromesso. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, un notebook da 16 pollici che combina la nuova architettura Intel Panther Lake con una NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop. Una formula apparentemente tradizionale, ma che nel 2026 ha ancora moltissimo da offrire, soprattutto a professionisti e content creator.

Bello, elegante e con qualche chicca

Una delle prime cose che ho apprezzato dello Yoga Pro 9i Aura Edition è proprio il design. Lenovo è riuscita a realizzare un prodotto elegante, moderno e con una sua identità ben precisa, senza ricorrere alle solite soluzioni estetiche che spesso accompagnano i notebook dotati di scheda video dedicata. Niente linee aggressive, prese d’aria esagerate o dettagli che gridano gaming da ogni angolazione. Qui troviamo un portatile che potrebbe tranquillamente passare inosservato durante una riunione, salvo poi trasformarsi in una macchina decisamente potente quando necessario.

La scocca è completamente in alluminio, con una finitura Thunder Grey che personalmente trovo molto riuscita. Le superfici sono piacevoli al tatto, la costruzione restituisce un’ottima sensazione di solidità e anche esercitando una certa pressione sulla zona della tastiera non si avverte quella fastidiosa flessibilità che capita di incontrare su prodotti meno curati. Tutto questo in un corpo spesso appena 17,3 millimetri e con un peso che parte da 1,9 kg. Certo, non possiamo definirlo un ultraportatile, soprattutto considerando l’alimentatore da 245 W, ma parliamo comunque di dimensioni interessanti per una macchina da 16 pollici con una GPU dedicata di questa categoria.

Mi sono piaciuti anche alcuni dettagli meno appariscenti, a partire dalla Yoga Pen Gen 2. Lenovo ha previsto un sistema per agganciarla magneticamente sul retro del display attraverso una custodia dedicata, che evita il contatto diretto con la superficie del notebook. Sembra una sciocchezza, ma è una di quelle piccole attenzioni che rendono un prodotto più piacevole da utilizzare. E sempre parlando di accessori, nella confezione troviamo persino un tastierino numerico wireless separato. Una scelta intelligente, perché permette di avere una tastiera perfettamente centrata rispetto allo schermo, senza rinunciare alla comodità del tastierino per chi lavora spesso con numeri e fogli di calcolo.

Anche la connettività è praticamente completa: due Thunderbolt 4, due USB-A da 10 Gbps, HDMI 2.1, lettore SD UHS-II e jack audio. A questi si aggiungono Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Per chi lavora con fotocamere, SSD esterni e altre periferiche, avere tutte queste connessioni senza trasformare la scrivania in un’esposizione permanente di adattatori USB-C è un vantaggio tutt’altro che secondario.

Tastiera da dieci e un trackpad particolare

Se c’è una cosa sulla quale Lenovo difficilmente delude, è la tastiera. E anche sullo Yoga Pro 9i Aura Edition ritroviamo quella particolare conformazione dei keycap, leggermente arrotondati nella parte inferiore, che ormai rappresenta una sorta di firma dell’azienda. La corsa dei tasti, pari a circa 1,5 millimetri, è ben calibrata e il feedback restituisce una sensazione di precisione davvero piacevole. Per chi, come me, passa parecchie ore a scrivere articoli, copioni e documenti, è un aspetto che conta molto più di quanto si possa immaginare.

La digitazione è naturale, la disposizione dei tasti non richiede particolari adattamenti e anche durante le sessioni di scrittura più lunghe la tastiera rimane uno degli elementi migliori del prodotto. Discorso molto simile per il trackpad, decisamente ampio e dotato di feedback aptico. Il movimento del puntatore è preciso, lo scorrimento è fluido e le gesture di Windows vengono gestite senza problemi. Ma c’è una particolarità interessante: Lenovo lo chiama Force Pad e, grazie alla tecnologia Wacom, può trasformarsi anche in una superficie di disegno utilizzando la Yoga Pen Gen 2.

Non sostituisce necessariamente una tavoletta grafica professionale, ma poter annotare documenti, realizzare piccoli schizzi o intervenire su un progetto direttamente dal trackpad è una possibilità interessante, soprattutto considerando che la penna è già inclusa. E nel complesso, tra tastiera centrata, trackpad generoso e accessori dedicati, l’ergonomia è davvero convincente.

Il Tandem OLED è uno spettacolo

Se dovessi scegliere un solo elemento capace di impressionare immediatamente chi si trova davanti a questo notebook, probabilmente sceglierei il display. Lenovo ha utilizzato un pannello PureSight Pro Tandem OLED da 16 pollici, con risoluzione 3200 × 2000 pixel, formato 16:10, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto touchscreen. Già queste caratteristiche sarebbero sufficienti per parlare di uno schermo di fascia alta, ma la vera particolarità è la tecnologia Tandem OLED.

A differenza dei pannelli OLED tradizionali, questa soluzione sfrutta più livelli emissivi per ottenere una luminosità particolarmente elevata, migliorando anche l’efficienza luminosa e contribuendo a distribuire l’usura degli elementi organici. Lenovo dichiara infatti 1.000 nit di luminosità tipica e fino a 1.600 nit di picco, valori davvero importanti per un notebook. Naturalmente luminosità SDR e picchi HDR non sono la stessa cosa, ma il risultato rimane notevole. Il contrasto è quello che ci aspettiamo dalla tecnologia OLED, con neri profondissimi, colori vivaci e un’immagine estremamente piacevole sia nella riproduzione multimediale sia durante il lavoro.

E proprio per i professionisti troviamo una copertura dichiarata del 100% DCI-P3, del 100% sRGB e del 99% Adobe RGB, oltre alla calibrazione X-Rite di fabbrica. Caratteristiche che rendono questo pannello interessante per fotografia, montaggio video e lavorazioni grafiche dove la fedeltà cromatica è importante. L’unico vero limite è la superficie lucida: la luminosità elevata aiuta parecchio, ma in presenza di finestre o sorgenti luminose alle spalle i riflessi rimangono visibili.

Molto convincente anche il comparto audio, composto da sei altoparlanti con quattro unità dedicate alle basse frequenze e due tweeter, ottimizzati con Dolby Atmos. Il suono è ricco, il volume è generoso e soprattutto non si ha quella sensazione di audio sottile e privo di corpo che caratterizza ancora tanti notebook. Per guardare film, ascoltare musica o lavorare su contenuti video è una soluzione decisamente valida.

Panther Lake e Blackwell, la sicurezza

Arriviamo finalmente alla parte tecnica, perché il vero punto di forza dello Yoga Pro 9i Aura Edition è la combinazione tra processore e grafica dedicata. Il protagonista è l’Intel Core Ultra 9 386H, appartenente alla famiglia Core Ultra Series 3, conosciuta anche con il nome in codice Panther Lake. Si tratta di una piattaforma particolarmente importante per Intel, perché introduce il processo produttivo Intel 18A nella componente CPU, con l’obiettivo di migliorare il rapporto tra prestazioni e consumi.

Il processore integra 16 core suddivisi in tre categorie: quattro Performance Core, otto Efficient Core e quattro Low Power Efficient Core, per un totale di 16 thread. Le frequenze arrivano fino a 4,9 GHz e abbiamo 18 MB di Intel Smart Cache. Ma il dato più interessante non è tanto il numero di core, quanto il modo in cui questi possono essere utilizzati.

L’architettura ibrida permette infatti di distribuire il lavoro tra unità con caratteristiche differenti. Le attività più impegnative possono sfruttare i Performance Core, mentre i carichi meno complessi vengono gestiti dagli Efficient Core e dai Low Power Efficient Core. Questi ultimi sono particolarmente importanti nell’utilizzo quotidiano, perché consentono di eseguire operazioni leggere e attività in background limitando il ricorso alle unità più energivore. In altre parole, non abbiamo bisogno di utilizzare continuamente tutta la potenza del processore per navigare su Internet, scrivere un documento o riprodurre un video.

Intel dichiara una potenza base di 25 W e un massimo Turbo di 80 W, ma sono valori di riferimento del processore: il comportamento reale dipende dai limiti energetici e dalla gestione termica impostati dal produttore. Ed è proprio questa flessibilità a rendere Panther Lake interessante. Non si tratta soltanto di raggiungere frequenze elevate, ma di gestire meglio il passaggio tra un carico leggero e uno impegnativo, cercando di contenere consumi e temperature.

Il Core Ultra 9 386H integra inoltre una GPU Intel Graphics con quattro Xe-core, sufficiente per la gestione del desktop, la multimedialità e numerose attività quotidiane. Non è la più potente delle soluzioni grafiche integrate Panther Lake, ma in questo notebook ha un ruolo ben preciso: occuparsi dei carichi più semplici senza coinvolgere continuamente la NVIDIA. E naturalmente non manca una NPU dedicata, capace di raggiungere fino a 50 TOPS, che permette al sistema di rientrare nella categoria Copilot+ PC e di accelerare le funzionalità AI compatibili con questo tipo di unità.

E poi c’è la RTX 5070

Se Panther Lake rappresenta il lato più efficiente della macchina, la NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop è quella componente che permette allo Yoga Pro 9i di cambiare completamente personalità quando serve potenza grafica. La GPU è basata sull’architettura NVIDIA Blackwell e, nella configurazione che abbiamo utilizzato, dispone di 12 GB GDDR7 dedicati, con un TGP dichiarato di 100 W.

È importante sottolineare quest’ultimo aspetto, perché sui notebook il nome della scheda video non racconta necessariamente tutta la storia. Due portatili con la stessa GPU possono offrire prestazioni differenti in base alla potenza disponibile e all’efficienza del sistema di raffreddamento. In questo caso Lenovo ha scelto una configurazione interessante, soprattutto considerando il formato relativamente sottile della macchina.

Ma perché è così importante avere una GPU NVIDIA dedicata? Prendiamo il montaggio video. Software come Adobe Premiere Pro e DaVinci Resolve possono sfruttare l’accelerazione GPU per effetti, color correction e numerose operazioni di elaborazione. A questo si aggiungono i motori hardware per la codifica e la decodifica video, utili per gestire formati moderni e velocizzare determinati flussi di lavoro. Nel rendering 3D, invece, applicazioni come Blender possono utilizzare CUDA e OptiX, sfruttando direttamente la GPU per accelerare calcoli che altrimenti richiederebbero molto più tempo.

E poi c’è la questione della memoria video. Avere 12 GB di VRAM permette di affrontare progetti più pesanti e di lavorare con una maggiore quantità di dati direttamente sulla scheda grafica. È un vantaggio importante con scene 3D complesse, texture ad alta risoluzione e determinati modelli di intelligenza artificiale locale. Naturalmente non significa poter eseguire qualsiasi modello AI senza limiti, ma rappresenta una base decisamente più flessibile rispetto a una GPU dedicata con 8 GB.

Il tutto senza dimenticare il gaming, dove troviamo supporto al ray tracing e alle tecnologie DLSS 4, inclusa la Multi Frame Generation nei giochi compatibili. Non è un notebook progettato principalmente per giocare, ma quando si vuole dedicare qualche ora a un titolo impegnativo le possibilità non mancano. A completare la configurazione troviamo 64 GB di RAM LPDDR5X a 7467 MT/s, saldati e quindi non espandibili, oltre a un SSD da 1 TB PCIe 4.0. È presente anche un secondo slot M.2, utile per aggiungere spazio di archiviazione nel tempo.

Potenza e silenzio, due facce della stessa macchina

È proprio nell’utilizzo quotidiano che questa combinazione hardware acquista significato. La sensazione generale è quella di avere a disposizione un notebook estremamente versatile, capace di passare dalle attività più semplici a quelle professionali senza particolari difficoltà. Ed è qui che torna il ragionamento iniziale sulla maturità delle piattaforme. Le soluzioni ARM e le GPU integrate stanno facendo progressi enormi, ma l’accoppiata Windows x86 e NVIDIA continua a offrire vantaggi concreti in termini di compatibilità con applicazioni, plugin e strumenti professionali consolidati.

Questo non rende automaticamente inferiori le altre architetture. Semplicemente, quando il proprio lavoro dipende da software specifici o dall’accelerazione CUDA, sapere di poter utilizzare una piattaforma già ampiamente supportata rappresenta una tranquillità importante. E tutto questo senza rinunciare all’efficienza nelle attività più semplici, dove il processore può sfruttare i core a basso consumo e lasciare inattiva la scheda video dedicata.

Interessante anche la gestione termica affidata a Lenovo X Power, con un sistema di raffreddamento a doppia ventola e heatpipe progettato per bilanciare potenza, temperature e rumorosità. Nell’utilizzo leggero le ventole possono rimanere completamente ferme, rendendo il notebook particolarmente silenzioso. Le temperature della CPU si mantengono intorno ai 43 °C in condizioni di riposo, mentre quando iniziamo a sfruttare tutta la potenza disponibile la situazione cambia inevitabilmente.

Nei nostri test con carichi prolungati abbiamo registrato temperature del processore intorno ai 94–95 °C, con una potenza sostenuta vicina ai 65 W. Sono valori elevati, ma accompagnati da prestazioni piuttosto stabili, senza quei crolli improvvisi che renderebbero inutile avere tanta potenza a disposizione. Anche la rumorosità segue un andamento prevedibile: nei profili più equilibrati siamo intorno ai 40 dBA, mentre selezionando la modalità Performance possiamo arrivare a circa 45 dBA. Il sistema si fa sentire, insomma, ma considerando l’hardware presente in uno chassis così sottile non è certo una sorpresa.

E anche i consumi raccontano bene la doppia anima del prodotto. Nelle condizioni di riposo abbiamo rilevato valori vicini ai 15 W alla presa, mentre durante il gaming si possono superare i 160 W complessivi. È proprio questa escursione a spiegare la filosofia dello Yoga Pro 9i Aura Edition: essere una macchina discreta e relativamente efficiente quando non abbiamo bisogno di potenza, ma capace di cambiare passo quando iniziamo a lavorare seriamente con CPU e GPU.

Parlando di intelligenza artificiale, merita una menzione anche Lenovo Qira, l’evoluzione dell’esperienza AI personale sviluppata dall’azienda per i dispositivi Lenovo e Motorola compatibili. L’obiettivo è andare oltre il classico assistente al quale chiediamo informazioni, introducendo un sistema capace di utilizzare il contesto delle nostre attività, con i necessari permessi, per recuperare contenuti, riassumere informazioni e aiutarci a riprendere un lavoro interrotto. L’architettura è di tipo ibrido, con elaborazione locale quando supportata e ricorso al cloud per le funzioni che lo richiedono. L’idea è interessante soprattutto nell’ottica di un ecosistema nel quale smartphone e computer possano condividere informazioni utili senza costringerci a ricominciare ogni volta da zero. La disponibilità delle singole funzionalità dipende comunque dal dispositivo, dagli aggiornamenti software e dal mercato. È un settore ancora in evoluzione, ma rappresenta un tassello interessante nella strategia Lenovo per i prossimi anni.

Quanto dura davvero?

All’interno dello Yoga Pro 9i Aura Edition troviamo una batteria da 92,5 Wh, una capacità generosa che deve però alimentare un display Tandem OLED da 16 pollici e una piattaforma hardware decisamente potente. Nelle nostre prove di autonomia siamo arrivati a circa 7 ore e mezza con un utilizzo misto, un risultato interessante considerando la categoria del prodotto e soprattutto le prestazioni che è in grado di offrire.

Con attività più leggere, luminosità contenuta e impostazioni orientate al risparmio energetico, è possibile avvicinarsi anche alle 9–10 ore di produttività. Naturalmente non dobbiamo aspettarci gli stessi risultati quando iniziamo a utilizzare intensamente la RTX 5070: in quel caso i consumi aumentano in maniera importante e l’autonomia si riduce sensibilmente. Rimane comunque una macchina che può accompagnarci per diverse ore lontano dalla presa, pur dando il meglio quando è alimentata tramite il caricatore da 245 W e può sfruttare tutte le prestazioni disponibili.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Prezzo e conclusioni: vale quello che costa?

Arriviamo inevitabilmente al prezzo, perché il Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition è un prodotto premium anche nel posizionamento economico. La famiglia parte da circa 3.134 euro sul sito Lenovo Italia per configurazioni meno potenti, mentre la versione oggetto di questa recensione, con Core Ultra 9, RTX 5070, 64 GB di RAM e Tandem OLED, appartiene a una fascia superiore. È quindi importante valutare il prezzo effettivo dello specifico allestimento, senza confonderlo con quello dei modelli d’ingresso.

Sono cifre importanti, che richiedono di ragionare sull’utilizzo che si farà del computer. Se l’obiettivo è semplicemente navigare, scrivere documenti e guardare qualche film, esistono naturalmente alternative molto più economiche. Ma il punto di questo Yoga Pro 9i non è offrire soltanto tanta potenza: è mettere insieme un’eccellente costruzione, un display davvero notevole, una delle migliori tastiere che si possano desiderare su un notebook, un sistema audio convincente, una connettività completa e una piattaforma hardware capace di adattarsi a moltissime esigenze.

Certo, qualche compromesso rimane. Il peso non è trascurabile, il display lucido può essere fastidioso in determinati ambienti, la RAM non è espandibile e sotto carico intenso temperature e rumorosità aumentano. Ma sono aspetti da contestualizzare rispetto alla tipologia di prodotto e alla quantità di hardware presente nello chassis.

Quello che personalmente trovo più interessante è però il messaggio che questo notebook riesce a trasmettere. In un mercato nel quale si parla continuamente di nuove architetture e piattaforme integrate, il Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition dimostra che la combinazione Intel e NVIDIA non rappresenta affatto una scelta superata. Anzi, con l’arrivo di Panther Lake e delle GPU Blackwell, questa formula riesce a offrire un equilibrio molto convincente tra efficienza, potenza e versatilità.

E per un professionista, un content creator o semplicemente per chi vuole acquistare un computer importante, da utilizzare per diversi anni senza dover continuamente ripensare ai propri strumenti di lavoro, è proprio questa maturità a rappresentare uno dei vantaggi più concreti. L’innovazione è fondamentale, ma poter contare su una macchina che sa già fare bene praticamente tutto continua ad avere un valore enorme. E Lenovo, con questo Yoga Pro 9i Aura Edition, lo dimostra piuttosto bene.

In collaborazione con Lenovo Italia