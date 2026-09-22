Berlino ha ospitato ancora una volta il palcoscenico mondiale dell’elettronica di consumo. Tra i protagonisti di IFA 2026, Narwal ha scelto la capitale tedesca per festeggiare dieci anni di attività. L’azienda, pioniera nel lavaggio robotizzato dei pavimenti, ha chiuso la fiera con una presentazione delle sue ultime innovazioni e uno sguardo su dove sta andando la pulizia intelligente domestica.

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Un decennio all’insegna della vita reale

Al centro della presenza di Narwal a IFA c’è stato un evento esclusivo organizzato nella città tedesca, che ha riunito circa 100 tra giornalisti, partner commerciali e collaboratori provenienti dai principali mercati internazionali. L’occasione ha segnato anche la prima presenza internazionale in Europa di Junbin Zhang, fondatore e amministratore delegato dell’azienda, che ha incontrato le testate di settore più rilevanti: DDay per l’Italia, Clubic per la Francia, Connect per la Germania e Vacuum Wars per gli Stati Uniti.

Più che sui singoli prodotti, l’incontro ha puntato i riflettori sulla filosofia che ha guidato lo sviluppo dell’azienda nell’ultimo decennio: l’innovazione nasce dalla comprensione dei problemi concreti della vita quotidiana e dall’uso della tecnologia per risolverli in modo tangibile.

Per dieci anni, Narwal è rimasta fedele a una convinzione semplice: la tecnologia deve essere al servizio della vita. Partiamo dalle esigenze concrete delle persone e dalla realtà delle loro case, e continuiamo a innovare per rendere la pulizia quotidiana più intelligente, semplice e significativa.

A dirlo è stato lo stesso Junbin Zhang, riassumendo così la missione dell’azienda. Fondata nel 2016, Narwal è nata con l’ambizione di ripensare una delle attività più ripetitive della gestione domestica. Nel 2019 è arrivata a una tappa decisiva, il lancio del primo robot lavapavimenti dotato di sistema di autolavaggio dei moci, una soluzione che ha dato forma a una filosofia di prodotto ancora oggi centrale. In dieci anni sono state sviluppate tecnologie che spaziano dal rilevamento intelligente dello sporco ai sistemi anti-groviglio, dalla navigazione avanzata al lavaggio dei moci in tempo reale, portando il marchio in oltre 30 Paesi e regioni e raggiungendo più di 6 milioni di famiglie, con il supporto di oltre 700 ingegneri impegnati nella ricerca e sviluppo.

Dall’intelligenza artificiale al lavaggio profondo

Il percorso decennale costituisce la base della visione di Narwal per la prossima generazione di robot domestici. Per l’azienda il futuro non significa aggiungere funzioni o aumentare la potenza di aspirazione, ma sviluppare sistemi capaci di comprendere meglio gli ambienti in cui viviamo e di adattarsi alle esigenze di chi li abita. Il claim che accompagna questa visione è Inspired by Life. Innovating for Life., un’innovazione che nasce dall’osservazione della quotidianità e si traduce in soluzioni pensate per migliorare il benessere delle persone.

Durante l’evento berlinese Narwal ha presentato la sua più recente generazione di tecnologie di pulizia basate sull’intelligenza artificiale, mostrando come i suoi robot stiano evolvendo oltre la semplice navigazione e il riconoscimento degli ostacoli, verso una comprensione più contestuale dell’ambiente domestico. Il Sistema Autonomo NarMind Pro 2.0, per esempio, consente ai robot di riconoscere gli oggetti e di reagire a situazioni differenti, per un’esperienza di pulizia più adattiva e autonoma. Doppi sensori RGB, un chip AI da 10 TOPS e la mappatura TrueView 3D permettono alla macchina non solo di evitare gli ostacoli, ma di interpretare lo spazio e modificare di conseguenza il proprio comportamento.

Il lavaggio dei pavimenti resta comunque il cuore della tecnologia dell’azienda. L’ultima generazione del Sistema di lavaggio FlowWash, presente nelle famiglie Flow e Freo, risciacqua continuamente il rullo con acqua calda a 60 °C, rimuovendo l’acqua sporca durante il lavoro e abbinando il tutto a una pressione di sfregamento di circa 12 Newton, capace di rimuovere le incrostazioni secche invece di limitarsi a spargerle. Nella gamma presentata a Berlino c’era anche l’aspirapolvere senza fili V50 Cube, descritto come un modello da 1,4 kg con filtrazione a nove livelli e fino a 210 AW di aspirazione, presentato insieme al nuovo U50, dedicato alla cura dei materassi e alla rimozione degli acari della polvere. L’offerta includeva inoltre un’anteprima delle prossime soluzioni lavapavimenti, attese in Europa nel 2027: il modello di punta promette vapore a 400 °C, acqua calda a 95 °C, 25.000 Pa di aspirazione, tecnologia Floating Scraper, regolazione automatica tramite AI DirtSense e fino a 40 minuti di autonomia.

Al centro della gamma c’è però Narwal Flow 2, il modello di punta che esprime al meglio l’approccio dell’azienda alla pulizia intelligente dei pavimenti, combinando tecnologie avanzate per il lavaggio, automazione, prestazioni e un design curato. Secondo una recensione, Flow 2 introduce una sostanziale innovazione meccanica nella cura automatizzata dei pavimenti, superando i convenzionali moci rotanti in favore di un approccio nuovo.

Premi internazionali e prezzi per l’Italia

I riconoscimenti raccolti a Berlino raccontano l’ampiezza della proposta. Flow 2 era già stato notato da Robb Report ad agosto, quando la nuova colorazione bianca era stata selezionata per un premio presentato a Las Vegas, e in Germania ha continuato a catalizzare l’attenzione: premiato come Best of ShowStoppers dai Gadgety Awards, ha poi ricevuto il Netzwelt Innovation Award IFA 2026 ed è stato nominato Best of IFA 2026 da Reviewed. Anche la nuova gamma Freo e il V50 Cube hanno ottenuto il riconoscimento di Android Headlines, che li ha inclusi tra i suoi Best of IFA 2026, mentre il V50 Cube ha attirato anche l’attenzione di PCWelt.

La motivazione del premio assegnato da Android Headlines merita un approfondimento, perché chiarisce la strategia dell’azienda: la tecnologia di pulizia di fascia alta diventa accessibile e pratica, invece di restare confinata a un flagship costoso. Il sistema di lavaggio attivo con acqua calda arriva così a prezzi più contenuti, abbinato a un aspirapolvere senza fili leggero con base auto-svuotante.

La nuova gamma autunnale è arrivata progressivamente sui mercati europei a partire da settembre 2026. In Italia i prezzi consigliati sono di 999 € per Narwal Freo 20 e 799 € per Freo 20 Edge, entrambi disponibili dal 3 settembre 2026; il V50 Cube costa invece 499 € nella versione con base di autosvuotamento e 359 € senza base. Il debutto è stato accompagnato da una promozione lancio riservata a chi si era registrato in anticipo: dal 3 al 30 settembre è possibile utilizzare un buono fino a 200 € con una spesa minima di 1.498 €. La nuova serie di lavapavimenti Narwal è invece attesa in Europa nel 2027.

Sul fronte della distribuzione, Narwal continuerà a rafforzare gli investimenti nel mercato europeo attraverso ulteriori attività di brand rivolte ai consumatori nell’Europa meridionale e occidentale. Parallelamente, l’azienda porterà gradualmente prodotti e marchio in un numero crescente di Paesi, tra cui Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e altri mercati del continente, continuando ad approfondire la conoscenza dei consumatori locali e delle loro esigenze. L’ambizione per il prossimo decennio resta semplice: persone reali, case reali, problemi reali che vale la pena risolvere.