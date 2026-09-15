Perché spendere oltre 150€ per un monitor da ufficio quando un pannello IPS QHD da 27 pollici con refresh rate potenziato può costare meno di 90€? KTC H27T27 si presenta come una delle proposte più interessanti nella fascia entry-level, unendo risoluzione 2560×1440, tecnologie eye-care complete e un overdrive fino a 120Hz che va oltre lo standard dichiarato di 100Hz. Vediamo come questa configurazione riesce a offrire un rapporto qualità-prezzo raramente visto in questa categoria.

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KTC H27T27: pannello IPS e refresh rate che sorprendono per il prezzo

Il cuore di questo monitor è un pannello IPS CSOT da 27 pollici con risoluzione 2560×1440 (QHD), una scelta che permette di visualizzare contenuti più nitidi rispetto ai classici Full HD, particolarmente utile per chi lavora con fogli di calcolo, documenti multipli o editing fotografico amatoriale. La copertura colore del 99% sRGB garantisce una resa cromatica accurata, mentre gli angoli di visione ±89° assicurano che l’immagine resti fedele anche osservando il display da posizioni laterali.

Dal punto di vista delle prestazioni, il refresh rate certificato è di 100Hz, ma diversi rivenditori segnalano una variante capace di raggiungere i 120Hz tramite overdrive, un valore che rende l’esperienza visiva decisamente più fluida sia per il multitasking quotidiano che per sessioni di gaming casual. Il tempo di risposta di 1ms contribuisce a ridurre ulteriormente eventuali sfocature nelle scene in movimento.

Per quanto riguarda il comfort visivo, il monitor integra:

Tecnologia Flicker-Free per eliminare lo sfarfallio

Filtro Low Blue Light per ridurre l’affaticamento oculare

Supporto HDR10 per una gamma dinamica più ampia

per una gamma dinamica più ampia Compatibilità FreeSync (Adaptive-Sync) per eliminare il tearing

La connettività non delude: sono presenti 2 porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, entrambe capaci di gestire il segnale a 2560×1440@100Hz, oltre a un jack cuffie per l’audio. Il design con cornici sottili su tre lati e il supporto VESA 100x100mm rendono KTC H27T27 adatto anche a postazioni con spazio limitato, grazie alla possibilità di montaggio a parete o su bracci porta-monitor.

Sconto del 41% su KTC H27T27: l’offerta da non perdere

Il prezzo di listino di 149€ scende a 87,5€ grazie a uno sconto del 41%, un’opportunità concreta per chi cerca un monitor QHD con refresh rate elevato senza spendere cifre importanti. Il risparmio effettivo è di 61,5€, una somma niente male considerando le caratteristiche tecniche offerte dal pannello IPS.

L’offerta è disponibile su AliExpress, e per ottenere il prezzo finale più basso è necessario applicare il coupon FSIT12 al momento del checkout. Vista la natura delle promozioni AliExpress, la disponibilità e il prezzo potrebbero variare rapidamente, quindi conviene verificare le condizioni aggiornate prima di procedere all’acquisto. Per chi è alla ricerca di ulteriori proposte, è possibile consultare anche le offerte computer disponibili al momento, oppure dare un’occhiata alla sezione generale delle offerte attive sul sito.

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