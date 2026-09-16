Garmin ha da poche ore avviato il rilascio del primo aggiornamento software per i suoi smartwatch di punta più recenti dedicati alle attività ricreative outdoor: parliamo di Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, modelli annunciati a fine agosto.

L’azienda elvetico-statunitense si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati: qualche giorno fa è arrivata una nuova beta per i modelli di punta di precedente generazione come Fenix 8. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 9: la serie riceve il primo aggiornamento

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato il primo aggiornamento software per Garmin Fenix 9, Fenix 9 Pro e Fenix 9 Pro Solar, i tre modelli di punta (e super costosi) lanciati da poche settimane.

Questi modelli, che sono stati già ufficialmente aggiunti al programma beta ma non hanno ancora ricevuto una nuova versione in anteprima, passano dalla versione 6.38 del software (quella disponibile “di fabbrica”) alla nuova versione 6.48 del software, utile per correggere alcuni bug presenti.

Stando al changelog ufficiale, l’azienda elvetico-statunitense ha risolto svariati problemi che affliggevano varie aree dei dispositivi, minando l’esperienza d’uso: ad esempio, sui modelli Pro era presente un problema che poteva causare consumo eccessivo della batteria.

Changelog – versione 6.48 (dalla 6.38) Risolve il problema di visualizzazione di posizioni e orari errati in Garmin Locate.

Risolve il problema delle chiamate di Messenger che non vengono ricevute correttamente quando l’orologio e il telefono sono ancora connessi tramite BLE.

Risolve il problema del microfono che non funziona se l’Assistente vocale viene interrotto da una chiamata in arrivo.

Risolve un potenziale problema di consumo eccessivo della batteria per i dispositivi Pro con piani inReach attivati.

Risolve alcuni problemi di traduzione e layout del quadrante.

Risolve il problema degli avvisi vocali che vengono riprodotti in modalità silenziosa.

Risolve il problema dell’aumento/diminuzione del volume.

Nuova beta per Garmin Fenix 8 e simili

Parallelamente al primo aggiornamento per i modelli della serie Garmin Fenix 9, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i modelli di punta della gamma “outdoor recreation” lanciata a partire dal 2024.

I modelli coinvolti sono Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix E, Enduro 3, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED. Tutti ricevono la nuova versione 23.32 beta del software.

Mentre i modelli “non-Pro” hanno ricevuto il nuovo major update alla versione 23.31 la scorsa settimana, tutti i modelli Pro sono rimasti “fermi” alla versione 23.30 beta distribuita una decina di giorni addietro. Stando al changelog ufficiale, la nuova beta punta a risolvere bug di minore entità su tutti i modelli e immaginiamo che presto possa essere portata sul canale stabile.

Changelog – versione 23.32 beta (dalla 23.30 beta/23.31 stabile) Risolve altri problemi minori.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.