Aqara punta sull’intelligenza domestica senza usare telecamere. Da oggi, 16 settembre 2026, lo Spatial Multi-Sensor FP400 è disponibile in tutto il mondo: un sensore radar che impara a conoscere gli spazi di casa, capendo dove siamo, quanti siamo e come ci muoviamo.

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Un radar al posto della telecamera

Il cuore del nuovo Aqara FP400 è un radar mmWave a 60 GHz di nuova generazione, che lavora in coppia con il software AI Spatial Learning firmato Aqara. Il rilevamento non si ferma più alla domanda binaria se c’è qualcuno oppure no, ma diventa spaziale: il dispositivo traccia in tempo reale posizione e postura di fino a 10 persone contemporaneamente, distinguendo se sono in piedi, sedute o sdraiate.

Un solo sensore copre ambienti fino a 10 x 8 metri (circa 860 piedi quadrati) con un campo visivo di 120°, e permette di definire fino a 8 zone con griglie da mezzo metro per lato. L’automazione, così, non reagisce soltanto alla presenza ma al punto esatto in cui ci si trova e al percorso seguito: le luci ambientali, per esempio, possono accendersi e spegnersi mentre ci si sposta dal divano al tavolo da pranzo, con un unico dispositivo.

Sul fronte dell’affidabilità, l’algoritmo di rilevamento basato sull’intelligenza artificiale riduce i falsi trigger causati da fattori ambientali come animali domestici, correnti d’aria, robot aspirapolvere e variazioni di luminosità. Completa il quadro un sensore di luce ambientale integrato, che consente di attivare scene smart incrociando l’attività umana con le condizioni di illuminazione. La configurazione prevede anche zone di esclusione per limitare gli allarmi nelle aree dove il rilevamento non serve. Il montaggio a parete o a soffitto abilita inoltre il rilevamento delle cadute con monitoraggio di più occupanti, una funzione pensata per abitazioni, uffici e strutture sanitarie.

Thread, Zigbee e l’ecosistema Matter

Rispetto al precedente Aqara FP2 (qui trovate la nostra recensione), il nuovo arrivato offre una versatilità più ampia, con supporto nativo sia a Thread sia a Zigbee. In quanto dispositivo Matter-enabled, garantisce interoperabilità con i principali ecosistemi per la casa intelligente: Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey e SmartThings. Quando lavora in modalità Thread, Aqara FP400 funge anche da router mesh e rafforza la rete domestica; chi non ha ancora aggiornato i propri border router può invece contare sulla radio Zigbee come fallback, mantenendo la compatibilità con gli hub Aqara più datati.

Una novità semplifica la configurazione: con un Thread Border Router di terze parti già impostato, il sensore si aggiunge e si configura nell’app Aqara Home senza bisogno di un hub Aqara. Quando telefono e FP400 sono sulla stessa rete locale, è possibile impostare zone personalizzate, sensibilità di rilevamento e periodo di conferma dell’assenza direttamente dall’app. Una volta configurato, il dispositivo può essere esposto agli ecosistemi Matter di terze parti come sensore di occupazione dell’intera area, come sensori di occupazione delle singole zone e come sensore di luce. Restano alcune condizioni da considerare: in modalità Zigbee l’integrazione su piattaforme Matter di terze parti richiede comunque un hub Aqara, mentre quando l’integrazione avviene via Thread il sensore espone soltanto un sensore di presenza complessivo e un sensore di luminosità.

Quanto all’installazione, l’angolazione è regolabile e il montaggio può avvenire a soffitto, a parete, ad angolo, a incasso per illuminazione o su binario. La mappatura delle zone è assistita dall’AI, che rileva automaticamente i confini della stanza, gli ingressi ed eventuali fonti di interferenza, rendendo la messa in funzione più rapida.

Due versioni, hub compatibili e disponibilità

La lineup comprende lo Spatial Multi-Sensor FP400, per l’automazione residenziale avanzata, e lo Spatial Multi-Sensor FP400 Pro, dedicato all’assistenza e alle soluzioni specializzate per la cura degli anziani. Il prodotto era già stato mostrato al CES 2026 prima del debutto sul mercato.

Sul fronte della compatibilità con gli hub, quelli attualmente supportati sono Hub M3, Hub M100, Hub M200, Doorbell Camera Hub G410 e Camera Hub G5 Pro. Il supporto per Thermostat Hub W200, MagicPad S1, Panel Hub S1 Plus e Camera Hub G350 è previsto nel corso del 2026. Restano fuori dalla lista Hub M2, Hub M1S, Hub M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3, Smart Video Doorbell G4 e Camera Hub G2H Pro.

Aqara FP400 è acquistabile a livello globale attraverso il sito ufficiale Aqara, o su Amazon Italia, dove fino al 18 settembre è possibile usufruire di un codice sconto del 10%.