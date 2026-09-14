Un drone DJI sotto i 151€ con rilevamento ostacoli omnidirezionale e decollo dal palmo della mano sembra quasi impossibile da trovare, eppure è proprio quello che sta succedendo su AliExpress. DJI Neo 2 Fly More Combo crolla di prezzo con uno sconto che supera il 54%, portando a casa uno dei mini-drone più tecnologici del momento a una cifra che fino a poco tempo fa sembrava fuori portata per questa categoria di prodotto. Vediamo come è possibile e cosa rende questo drone così speciale.
DJI Neo 2, il drone tascabile che vola da solo
DJI Neo 2 Fly More Combo rappresenta l’evoluzione naturale del mini-drone selfie più amato della gamma DJI, e lo fa introducendo funzionalità che fino a ieri erano riservate a modelli ben più costosi. Il punto di forza assoluto resta il decollo e atterraggio dal palmo della mano tramite gesture control: basta premere il pulsante sul corpo del drone per farlo partire, senza bisogno di collegare alcun radiocomando. La nuova funzione Return-to-Palm permette al drone di localizzare con precisione la mano dell’utente e tornare in modo stabile e sicuro.
Il sistema di tracciamento intelligente ActiveTrack è stato notevolmente potenziato: Neo 2 riesce a seguire il soggetto da otto direzioni diverse, con una velocità massima di tracciamento di circa 12 m/s, ideale per chi pratica corsa o ciclismo e vuole riprese dinamiche senza sforzo.
La vera novità di questa seconda generazione è però il rilevamento ostacoli omnidirezionale, con LiDAR frontale e sensori infrarossi verso il basso, abbinato a paraeliche a copertura integrale. Questo sistema di sicurezza avanzato permette anche ai principianti di volare con tranquillità, evitando collisioni durante il tracciamento frontale o laterale.
Sul fronte imaging, il sensore CMOS 12MP da 1/2 pollici con apertura f/2.2 garantisce riprese nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il drone supporta video in 4K a 60fps, slow motion a 100fps e una modalità verticale 2.7K perfetta per i contenuti social. La stabilizzazione è affidata a un gimbal a 2 assi combinato con stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS). Non manca infine un’ampia memoria interna da 49GB, sufficiente per registrare lunghi filmati 4K senza interruzioni.
Il tutto racchiuso in un corpo sub-249g, il drone più compatto di DJI ad avere sensori omnidirezionali, che lo rende utilizzabile anche in ambienti stretti o in prossimità di persone. Vale la pena ricordare che, essendo sotto la soglia dei 250g, questo drone rientra in una categoria con requisiti normativi più leggeri: per approfondire la regolamentazione europea sui droni e capire quando è necessario il patentino per volare, è possibile consultare le nostre guide dedicate.
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Sconto shock: -54% su AliExpress
Il prezzo di listino di DJI Neo 2 Fly More Combo si attesta sui 329€, ma grazie alla promozione attiva su AliExpress è possibile portarlo a casa a soli 151€, con un risparmio netto di 178€ e uno sconto che sfiora il 54%. Una percentuale di questo tipo su un drone DJI di ultima generazione, dotato di stock originale UE e 2 anni di garanzia, non si vede tutti i giorni. La disponibilità riguarda la versione Fly More Combo, quella più completa con tre batterie intelligenti, hub di ricarica bidirezionale e paraeliche di ricambio incluse nella confezione. Al momento sono disponibili anche altre configurazioni con radiocomando o kit FPV, ma è questa la combinazione che offre il miglior rapporto qualità prezzo.
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