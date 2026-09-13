Power bank, impugnatura da fotocamera, caricatore wireless e treppiede racchiusi in un unico accessorio da appena 271 grammi: sembra fantascienza, ma è esattamente quello che propone Belkin Stage PowerGrip. Pensato per chi vive di contenuti social, questo dispositivo multifunzione promette di sostituire almeno quattro accessori diversi nello zaino di ogni content creator. Con una batteria da 9300mAh e la possibilità di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, la proposta di Belkin merita un approfondimento, soprattutto ora che il prezzo scende su Amazon. Vediamo come funziona e cosa lo rende interessante.

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Belkin Stage PowerGrip, quando il power bank diventa un’impugnatura da fotocamera

Il punto di forza di PowerGrip sta nella sua natura ibrida. Il design ergonomico imita l’impugnatura di una fotocamera tradizionale, permettendo di agganciare magneticamente lo smartphone e scattare foto o girare video con maggiore stabilità rispetto al tenere il telefono in mano nudo. Grazie alla connettività Bluetooth, un semplice pulsante consente di controllare l’otturatore da remoto, funzione particolarmente apprezzata da vlogger e creator TikTok.

Non si tratta solo di un grip: la batteria integrata da 9,3KmAh trasforma il dispositivo in un power bank a tutti gli effetti, capace di alimentare fino a tre dispositivi in contemporanea tra pad di ricarica wireless magnetica (7,5W), cavo USB-C retrattile integrato da 29,5 pollici e porta USB-C dedicata, per una potenza combinata di 15W. Il display LCD mostra sempre la percentuale di batteria residua, un dettaglio che evita brutte sorprese durante le riprese.

Da segnalare anche l’attacco per treppiede con filettatura da ¼ di pollice, che rende PowerGrip utilizzabile anche come supporto da tavolo per streaming o videochiamate, sia in orizzontale che in verticale (limitazione: la modalità ritratto non è supportata su smartphone Samsung).

Tra le specifiche tecniche principali:

Batteria da 9300 mAh

Ricarica wireless magnetica 7,5W + uscita USB-C fino a 20W

+ uscita USB-C fino a Cavo USB-C retrattile integrato

Attacco treppiede da ¼ di pollice

Display LCD con indicatore batteria

Compatibilità con iPhone serie 15/16/17, Google Pixel 10 e dispositivi Samsung con custodia magnetica

Garanzia 2 anni e packaging 100% privo di plastica

Sconto interessante su Belkin PowerGrip: i dettagli dell’offerta

Passando ai numeri, Belkin Stage PowerGrip passa da 59,99€ a 42,99€, con uno sconto del 28% che si traduce in un risparmio secco di 17€. L’offerta è disponibile su Amazon nella colorazione nera, con spedizione e garanzia ufficiale del produttore inclusa. Considerando che negli Stati Uniti il prodotto ha debuttato a un prezzo superiore, questa proposta italiana rappresenta un’occasione concreta per chi cerca un accessorio multifunzione senza spendere una cifra eccessiva.

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