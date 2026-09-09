Siete pronti a scoprire le novità da vedere su Apple TV a settembre 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming continua ad arricchire il suo catalogo, impegnandosi ogni mese per allargare la sua offerta puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo mese di fine estate, che porta con sé uscite esclusive tra serie TV e attesi ritorni.

Se vi state chiedendo cosa guardare su Apple TV a settembre 2026 siete quindi capitati nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, pronti da aggiungere alla vostra lista. Mettetevi comodi e partiamo subito, come sempre iniziando dai film.

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Cosa guardare su Apple TV a settembre 2026

Film in uscita su Apple TV

Mayday (original)

Apriamo le novità Apple TV di settembre 2026 da non perdere con Mayday, film con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh. I due fanno squadra in una commedia d’azione che vuole stravolgere il genere spy thriller. Quando un brillante pilota della Marina Militare americana, il tenente Troy “Assassin” Kelly (Reynolds), viene inviato in missione top secret in territorio russo nel pieno della Guerra Fredda, l’operazione fallisce, lasciandolo bloccato dietro le linee nemiche. Scoperto da Nikolai Ustinov (Branagh), un burbero ex agente del KGB con un debole per la cultura americana, Troy pensa di essere spacciato. Ma un’improbabile alleanza tra i due potrebbe forse portare al salvataggio di Troy e a un legame del tutto inaspettato. Nikolai accetta di aiutare il pilota a fuggire dal territorio sovietico, intraprendendo con lui un viaggio estenuante attraverso una natura tanto spettacolare quanto ostile. Mentre la caccia prosegue e ogni passo potrebbe essere l’ultimo, una semplice missione di sopravvivenza si trasforma in una profonda storia di amicizia, capace di superare i confini politici e ideologici di un mondo diviso.

Disponibile in streaming dal 4 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mayday.

Questo mese di settembre non sono previste ulteriori novità lato film su Apple TV, ma potete recuperare i contenuti dei mesi scorsi. A luglio ad esempio è arrivato The Dink – Mago del pickleball, commedia con un grande cast capitanato da Jake Johnson, Ed Harris e Mary Steenburgen, mentre a maggio è toccato a Volo notturno per Los Angeles, primo film da regista per John Travolta. Ad aprile è stata la volta di Outcome – Hollywood non dimentica, con Keanu Reeves, Cameron Diaz, Jonah Hill e Matt Bomer. Nel mese di febbraio ha debuttato Eternity, commedia con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner che racconta di una storia d’amore fuori dal tempo, ambientata in un aldilà che prevede che ogni anima abbia una sola settimana per decidere dove e con chi trascorrere l’eternità. Lo scorso dicembre è sbarcata in streaming una novità importante, F1: Il film, che vede Brad Pitt nei panni di un pilota che torna a correre in Formula 1 ad anni di distanza, con l’intento di salvare la scuderia del suo ex compagno di squadra (interpretato da Javier Bardem).

Volgendo lo sguardo ai mesi ancora precedenti potete recuperare anche The Family Plan 2 (con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera) e Highest 2 Lowest (thriller diretto da Spike Lee con Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV

Last Seen (original)

Passiamo alle novità Apple TV da vedere a settembre 2026 lato serie TV con Last Seen, nuova serie crime thriller con protagonista Patrick Brammall basata sul romanzo The Dispatcher di Ryan David Jahn. Ian Ridley è un detective la cui vita è stata distrutta undici anni prima dalla misteriosa scomparsa della figlia Maggie. Convinto che la ragazza possa essere ancora viva, continua a vivere ossessionato dal caso mentre lavora come operatore nella centrale di polizia. Quando riceve una chiamata di emergenza da una giovane donna che crede essere proprio Maggie, l’uomo intraprende una disperata ricerca che potrebbe finalmente riunire la sua famiglia. Nel cast anche Maxine Peake, Brendan Cowell, Daniel Henshall, Jessica Wren e Zahra Newman. La serie è composta da sei episodi: i primi due arrivano insieme, gli altri con cadenza settimanale (ogni mercoledì) fino al 7 ottobre 2026.

Disponibile in streaming dal 9 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Last Seen.

Slow Horses – stagione 6 (original)

Proseguiamo con l’attesissima sesta stagione di Slow Horses, popolare serie spy-drama che segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che finiscono a prestare servizio in un dipartimento dell’MI5 dove vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo. Guidati dal loro brillante ma irascibile leader, il famigerato Jackson Lamb (il vincitore del premio Oscar Gary Oldman), affronteranno i mille inganni del mondo dello spionaggio per difendere il Regno Unito da sinistre minacce. In questa nuova stagione, le spie si ritrovano in fuga, mentre Diana Tarverner li coinvolge in un gioco di ritorsioni e vendette dalla posta in gioco fatalmente alta. Scopriranno che chiunque abbia il proprio nome legato alla Slough House è diventato un bersaglio da eliminare. Ritorna nel cast Olivia Cooke, che riprende il suo ruolo nei panni di Sid Baker. La stagione è composta da sei episodi, previsti con uscita settimanale (ogni mercoledì) fino al 21 ottobre 2026.

Disponibile in streaming dal 16 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Slow Horses.

Brothers (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV di settembre 2026 da guardare con Brothers, serie che segue le vicende di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che interpretano una versione romanzata di loro stessi. La loro amicizia di una vita viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni: potrebbero essere fratelli. Dopo che il matrimonio della figlia di Woody va a monte, lui raduna la famiglia e parte alla volta di Austin per trascorrere un lungo soggiorno al ranch di Matthew. Ma quella che inizia come una vacanza rigenerante degenera rapidamente quando la madre di Matthew, Ma Mac (interpretata da Holland Taylor), lascia accidentalmente trapelare un segreto sepolto da tempo: i due amici potrebbero essere in realtà fratelli. Mentre Woody mette sottosopra il ranch alla ricerca della verità, Matthew si ritrova ad affrontare una crisi d’identità di tutt’altro genere: una potenziale candidatura a Governatore del Texas. Ne nasce una storia emozionante, caotica e irresistibilmente divertente che esplora i temi di amicizia, famiglia, fama e il sottile confine tra mito e realtà. La serie è composta da otto episodi: i primi due arrivano insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale (ogni mercoledì) fino al 4 novembre 2026.

Disponibile in streaming dal 23 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Brothers.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e alcuni finali di stagione importanti.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di settembre 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Silo (finale stagione 3) – 4 settembre 2026

Las Azules (finale stagione 2) – 30 settembre 2026

Ted Lasso (nuovi episodi stagione 4) – ogni mercoledì

Dark Matter (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Matchbox: Il film (9 ottobre 2026, con John Cena e Jessica Biel), la seconda stagione di Dov’è Wanda? (21 ottobre 2026), la seconda stagione di Stick (4 novembre 2026) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain, che sarebbe dovuta uscire a settembre 2025, ma che è stata rinviata (si sta facendo attendere parecchio e viene data tuttora come in arrivo “prossimamente”). Da più di un anno è ormai disponibile pure l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a settembre 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.