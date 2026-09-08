Siete curiosi di scoprire le novità di settembre 2026 su NOW e Sky On Demand? Tra attesissimi film, nuove serie TV e produzioni originali, anche questo mese la piattaforma di streaming e il servizio on demand di Sky si arricchiscono di tantissimi titoli imperdibili. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare.

Se vi state chiedendo cosa vedere su NOW e Sky durante questo mese di fine estate, siete nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi i migliori contenuti in uscita nei prossimi giorni. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Siete pronti? Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per attivare NOW o questo link per abbonarvi a Sky.

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Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a settembre 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

I colori del tempo

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di settembre 2026 da non perdere con I colori del tempo, film diretto da Cédric Klapisch. Una trentina di membri della stessa famiglia scoprono di aver ereditato una casa abbandonata da anni. Quattro di loro, Seb (Abraham Wapler), Abdel (Zinedine Soualem), Céline (Julia Piaton) e Guy (Vincent Macaigne), vengono incaricati di fare il punto sulla proprietà. Questi lontani cugini, apparentemente estranei tra loro, si ritrovano a condividere luoghi, ricordi e tracce di un passato familiare dimenticato. Tra vecchi oggetti, lettere e fotografie, scoprono l’enigmatica figura di Adèle (Suzanne Lindon), un’antenata che lasciò la sua nativa Normandia a soli vent’anni per raggiungere Parigi nel 1895, nel cuore della sua rivoluzione industriale, artistica e culturale. Mentre la casa si rivela custode di segreti e tesori nascosti, il viaggio dei quattro cugini si trasforma in un’esplorazione profonda delle proprie radici e della propria identità. Attraverso il confronto tra il presente e il 1895, quando nascevano la fotografia e l’Impressionismo, si aprono interrogativi sul tempo, sull’eredità e sul senso del progresso.

Disponibile dal 2 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I colori del tempo.

L’Attachement – La tenerezza

Proseguiamo con L’Attachement – La tenerezza, lungometraggio con protagonista Valeria Bruni Tedeschi tratto dal romanzo L’Intimité di Alice Ferney. Sandra, una donna sulla cinquantina indipendente e single per scelta, ha costruito la propria vita attorno a spazi personali ben definiti e a una quotidianità rassicurante. Gestisce una libreria femminista, ama la sua solitudine e non sente il bisogno di condividere il proprio mondo con nessuno. Il suo equilibrio viene improvvisamente messo in discussione quando si trova coinvolta nella vita dei vicini di casa, Alex e Cécile, e dei loro figli. Chiamata ad aiutare durante il parto di Cécile, si prende cura con riluttanza del piccolo Elliott. Cécile muore dando alla luce la piccola Lucille, lasciando Alex solo ad affrontare il dolore e la responsabilità di due bambini. Da quel momento, ciò che era nato come un gesto di disponibilità si trasforma lentamente in un legame profondo e inatteso. Sandra entra nella quotidianità di questa famiglia spezzata, diventando una presenza fondamentale per Elliott, per la neonata Lucille e per Alex.

Disponibile dal 5 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’Attachement – La tenerezza.

Benvenuti in campagna

Arriva questo mese (anche) su NOW e Sky Benvenuti in campagna, commedia italiana con Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua. Gerry, ricercatore universitario precario, sua moglie Ilaria, vigilessa sempre in strada nel caos cittadino, e il loro figlio adolescente Giulio, sono ad un punto di svolta nelle loro esistenze. Sarà il bilocale in cui sono costretti a vivere, sarà che la loro libido è scivolata tre metri sottoterra, sarà che la città li sta lentamente strangolando nei suoi grigi tentacoli, ma la famiglia Fontana ha preso una decisione radicale: è necessario un ritorno alla natura. Trasferirsi in aperta campagna sognando di rendere una fattoria diroccata una moderna azienda agricola sembra l’unica scelta in grado di rasserenare la coppia, aiutandola a sconfiggere l’ansia urbana e l’incertezza verso il futuro. Se non fosse che se c’è qualcosa che è proprio l’opposto della serenità… è la natura. Attraversando una serie di disavventure, dall’affabile vicino milionario che gioca a fare il coltivatore, alla scoperta del primo amore da parte del giovane Giulio, passando per punture d’insetto, trivellazioni sbagliate e miseri raccolti, tutte le loro speranze green appassiranno miseramente.

Disponibile dal 7 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Benvenuti in campagna.

Idoli – Fino all’ultima corsa

Da guardare a settembre 2026 su Sky e NOW c’è Idoli – Fino all’ultima corsa, film diretto da Mat Whitecross con Claudio Santamaria. Segue la storia di Edu (Óscar Casas), giovane e promettente pilota motociclistico noto per il suo talento fuori dal comune, ma anche per uno stile di guida aggressivo che lo rende poco affidabile agli occhi delle squadre. Dopo numerosi rifiuti, l’occasione della svolta arriva quando Eli (Enrique Arce), manager del Team Aspar in Moto2, decide di dargli una possibilità. C’è però una condizione inderogabile: Edu dovrà lasciarsi allenare da Antonio Belardi (Claudio Santamaria), suo padre, un ex campione ritiratosi dalle corse dopo aver provocato involontariamente un incidente costato la vita a un collega. Padre e figlio non si vedono da anni e il loro rapporto è segnato da un dolore profondo, fatto di silenzi, abbandoni e rancore. Nonostante la rabbia che prova per Antonio, Edu accetta e inizia un percorso durissimo, scandito da allenamenti feroci, disciplina ferrea e sacrifici personali che includono la rinuncia a qualsiasi distrazione, dalla vita sociale ai sentimenti. Tutto cambia quando Edu incontra Luna (Ana Mena), una giovane artista che ha appena aperto uno studio di tatuaggi sotto casa sua.

Disponibile dal 14 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Idoli – Fino all’ultima corsa.

Hamnet – Nel nome del figlio

Cambiamo nuovamente genere con Hamnet – Nel nome del figlio, film diretto da Chloé Zhao e adattamento cinematografico del romanzo di Maggie O’Farrell. Un’intensa e intima esplorazione della perdita, dell’amore e dell’ispirazione artistica, raccontata attraverso gli occhi di Agnes (Jessie Buckley), moglie di William Shakespeare (Paul Mescal). Ambientato nell’Inghilterra rurale del XVI secolo, la pellicola immerge nella vita quotidiana della coppia, che cresce tre figli, Susanna e i gemelli Judith e Hamnet, in un equilibrio precario tra gli affetti familiari e il mondo esterno. Quando la morte prematura del giovane Hamnet colpisce la famiglia, il dolore spinge Agnes a confrontarsi con la perdita. Attraverso il suo sguardo sensibile e penetrante assistiamo alla frattura che si apre nella famiglia, e al tentativo di rimettere insieme i frammenti di una vita devastata. Non è la storia di Shakespeare come genio isolato, ma come uomo segnato da un lutto privato, che finirà per riflettersi nella sua opera più celebre.

Disponibile dal 21 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hamnet – Nel nome del figlio.

ANNA

Arriva questo mese ANNA, biopic diretto (e interpretato) da Monica Guerritore incentrato su Anna Magnani. Roma, 21 marzo 1956: Anna Magnani vaga per le strade della città eterna, in attesa di una telefonata che potrebbe cambiarle la vita, riguardante l’Oscar per La rosa tatuata. È una notte sospesa tra speranza e malinconia, un crocevia di luci e ombre. Mentre il mondo la celebra come la più grande attrice italiana, Anna affronta un dolore intimo: la definitiva separazione da Roberto Rossellini, l’amore che l’ha segnata per sempre. Rosselini l’ha lasciata per un’altra donna, un’altra attrice, un’altra diva del cinema, Ingrid Bergman. Attraverso i suoi occhi e quelli della giovane Carol Levi – che diventerà la sua agente e confidente – il film ripercorre i momenti cruciali della carriera e della vita della Magnani: gli scontri con Cinecittà, le passioni brucianti, il ritorno al teatro quando il cinema inizia a escluderla, e un amore che, nonostante tutto, non l’ha mai davvero abbandonata.

Disponibile dal 26 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di ANNA.

The Rush – Corsa contro il tempo

Tra le novità disponibili su NOW e Sky On Demand da settembre 2026 troviamo The Rush – Corsa contro il tempo, action diretto da Scott Waugh con Alan Ritchson e Owen Wilson. Mentre sono impegnati in una corsa contro il tempo per portare a termine la consegna dell’unica speranza per salvare la vita di una bambina in pericolo, un ex soldato e il suo improbabile partner diventano il bersaglio di uno spietato cartello che tenta di ucciderli in tutti i modi. Da non perdere per gli amanti dell’azione, tra inseguimenti, sparatorie e situazioni ad alta tensione.

Disponibile dal 26 settembre 2026 (on demand). Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Rush – Corsa contro il tempo.

Road House

Chiudiamo le principali novità di questo mese lato film con Road House, remake firmato Amazon Prime Video del film Il duro del Road House del 1989 (con Patrick Swayze). Diretta da Doug Liman, questa nuova adrenalinica versione del film cult anni ’80 racconta la storia di un ex combattente di arti marziali della UFC (interpretato da Jake Gyllenhaal), al quale viene proposto un impiego come buttafuori in una roadhouse nelle Florida Keys, nota per le sue risse frequenti. Quando inizia a lavorare qui, l’uomo scopre che non tutto è come sembra nel paradiso tropicale dell’arcipelago. Nel cast anche Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Conor McGregor, Lukas Gage, Arturo Castro e Beau Knapp.

Disponibile dal 27 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Road House.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Nightsleeper – Fuori controllo

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand di settembre 2026 lato serie con Nightsleeper – Fuori controllo, serie TV britannica ideata da Nick Leather che vede protagonisti Joe Cole e Alexandra Roach. Segue Joe Roag, un’ex agente di polizia che si trova a bordo del treno come passeggero, e Abby Aysgarth, direttrice tecnica ad interim del National Cyber Security Centre (NCSC). Quando il treno viene hackerato e dirottato, i due sono costretti a collaborare in una corsa contro il tempo per salvare i passeggeri e scongiurare una catastrofe. Ma contro chi stanno combattendo? Di chi possono fidarsi? E come possono avere la meglio sul misterioso “Driver”, l’autoproclamato regista dell’operazione, che sembra sempre essere un passo avanti a qualsiasi tentativo di fermarlo?

Disponibile dal 4 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nightsleeper – Fuori controllo.

X Factor 2026 (original)

Questo mese parte su Sky la nuova edizione di X Factor, popolare talent show che vede sfidarsi numerosi talenti musicali. La rinnovata giuria accoglie Irama, affiancato dai confermati tre giudici protagonisti della scorsa edizione, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi, che tornano al tavolo per guidare la nuova generazione di talenti attraverso Audition e Live. Per il terzo anno consecutivo, torna a condurre Giorgia.

Disponibile dal 10 settembre 2026. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale di X Factor 2026.

Twisted Metal – stagione 2

Contrariamente a quanto preventivato inizialmente, la seconda stagione di Twisted Metal arriva su NOW e Sky nel mese di settembre, a esattamente tre settimane di distanza dalla prima. La serie live action è basata sull’omonima saga di videogiochi per PlayStation e vede protagonista Anthony Mackie nei panni di un loquace outsider. In un’America post-apocalittica, le poche città rimaste integre hanno innalzato mura per difendersi dagli attacchi di predoni e assassini. Da questo inferno nasce la figura del “lattaio”: un corriere che rischia la vita per portare pacchi e beni di prima necessità fra un insediamento e l’altro. John Doe è uno di questi, incaricato di consegnare un misterioso pacco attraverso una landa desolata e pericolosa con la promessa di una vita migliore. Al suo fianco, una ladra d’auto dalla pistola facile: insieme affronteranno i pericoli della strada, tra feroci predoni e un clown squilibrato alla guida di un camion dei gelati.

Disponibile dal 21 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Twisted Metal.

The Other Bennet Sister

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di settembre 2026 da vedere con The Other Bennet Sister, serie che reinterpreta il mondo di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, spostando il punto di vista su Mary Bennet, la sorella che nel romanzo originale rimane quasi sempre sullo sfondo. Si basa sul romanzo di Janice Hadlow La sorella dimenticata, e presenta Mary (Ella Bruccoleri) come una ragazza goffa, ansiosa, moralista, tutt’altro che centrata e una cantante terribile, trascurata dalla madre e destinata apparentemente a una vita in cui nessuno la prenderà mai in considerazione. Questo finché Mary non prende in mano la situazione. È così che vivrà finalmente la sua storia d’amore epica, mentre viaggerà dalla sicurezza e dalla claustrofobia della casa di famiglia a Meryton allo sfarzo della Londra dell’Età della Reggenza al fascino pastorale del Distretto dei Laghi, mentre cercherà indipendenza, romanticismo e accettazione. Il cast include anche Ruth Jones, Richard E. Grant, Maddie Close, Poppy Gilbert, Molly Wright, Grace Hogg-Robinson, Indira Varma, Richard Coyle, Dónal Finn e Laurie Davidson.

Disponibile dal 26 settembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Other Bennet Sister.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection dedicate a Ghostbusters (dal 1° al 4 settembre 2026), Mission: Impossible (dal 5 al 13 settembre 2026), Batman (dal 14 al 20 settembre 2026), Fast & Furious (dal 21 al 27 settembre 2026) e Adventure (dal 28 settembre al 2 ottobre 2026). Con Sky Collection abbiamo inoltre le maratone di Station 19 e Breaking Bad. Questo mese sono anche previsti diversi documentari, tra Sky Arte, Sky Documentaries e Sky Nature.

Ecco cos’altro c’è da guardare a settembre 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Luciano, prima di tutto (documentario) – 4 settembre 2026

Bruno Barbieri: 4 Hotel (stagione 9, original) – 6 settembre 2026

Station 19 (stagioni 1-7, Sky Collection) – dal 6 al 15 settembre 2026

Foodish (stagione 3) – 7 settembre 2026

Un anno di scuola – 9 settembre 2026

L’ultimo turno – 11 settembre 2026

9/11 Day – Stunt (documentario) – 11 settembre 2026

The Walking Dead – Dead City (finale stagione 3) – 15 settembre 2026

– 15 settembre 2026 Breaking Bad (stagioni 1-5, Sky Collection) – dal 16 al 21 settembre 2026

Caravaggio a Roma. Il viaggio del Giubileo (documentario) – 17 settembre 2026

Le tigri di Mompracem – 18 settembre 2026

Aldair. Cuore giallorosso (documentario) – 18 settembre 2026

South Park (stagione 29) – 18 settembre 2026

Veleno (docuserie) – 21 settembre 2026

Antartica – Quasi una fiaba – 23 settembre 2026

Picasso (documentario) – 24 settembre 2026

Sette Anni sulla Terra (docuserie) – 25 settembre 2026

Sheriff County (nuovi episodi stagione 1) – 29 settembre 2026

Nouvelle Vague – 30 settembre 2026

Tra i contenuti Sky Primafila segnaliamo in particolare dal 1° settembre 2026 Just Breath – Fuori controllo, e dal 5 settembre 2026 Ghost in the Cell. Come sempre si tratta di contenuti pay-per-view.

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

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