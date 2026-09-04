Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati: protagonisti di oggi sono i membri della gamma Garmin Fenix 8 e i popolari smartwatch Venu X1 e vivoactive 6.

Tutti i modelli di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor, non più di ultima generazione visto il lancio di Fenix 9 e Fenix 9 Pro avvenuto un paio di giorni fa, stanno ricevendo una nuova beta, la dodicesima del ciclo di sviluppo. Per i due smartwatch, arriva invece la sesta beta del ciclo di sviluppo. Andiamo a scoprire tutte le novità di queste nuove versioni in anteprima.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

C’è la dodicesima beta del ciclo di sviluppo per la gamma Garmin Fenix 8

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i modelli di punta della gamma “outdoor recreation” lanciata a partire dal 2024 che compiono il dodicesimo passo nel più recente ciclo di sviluppo, quello inaugurato all’inizio del mese di luglio.

La nuova versione 23.28 beta arriva su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix E, Enduro 3, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED e prende il posto della precedente versione 23.27 beta, distribuita la scorsa settimana, che aveva risolto svariate problematiche, più o meno gravi, e altre problematiche minori.

L’obiettivo dell’azienda elvetico-statunitense è ancora una volta la risoluzione dei bug: come raccontato dal changelog ufficiale, la nuova versione in anteprima va a risolvere una potenziale problematica con la riproduzione della musica, un paio di problematiche con la modalità silenziosa e un problema col touchscreen durante lo scorrimento delle mappe dei campi da golf.

Changelog – versione 23.28 beta (dalla 23.27 beta) Risolve un problema che poteva impedire la riproduzione della musica quando si utilizzava un’app Connect IQ come Amazon o Deezer.

Risolve un problema per cui gli avvisi vocali continuavano a suonare in modalità silenziosa.

Risolve un problema per cui l’attivazione dell’avvio silenzioso per una sveglia poteva non avere effetto.

Risolve un problema per cui lo scorrimento delle mappe dei campi da golf tramite touch non funzionava.

Risolve altre problematiche minori.

Nuova beta anche per Venu X1 e vivoactive 6

Garmin ha poi rilasciato una nuova versione in anteprima anche per gli smartwatch Garmin Venu X1 e vivoactive 6 che, dalla precedente versione 18.27 beta, passano alla nuova versione 18.29 beta del software.

La sesta beta dell’attuale ciclo di sviluppo ha come focus la risoluzione dei bug ma, a differenza delle abitudini dell’azienda elvetico-statunitense, non raggiunge Venu 4 (che resta fermo alla versione in anteprima precedente).

Il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per vivoactive 6), che riportiamo di seguito, menziona la risoluzione di una paio di bug legati alla modalità silenziosa (avvisi vocali e sveglie continuavano a suonare anche con questa modalità attiva).

Changelog – versione 18.29 beta (dalla 18.27 beta) Risolve un problema per cui l’attivazione dell’avvio silenzioso per un allarme poteva non avere effetto.

Risolve altri problemi minori. Modifiche per il solo Garmin Venu X1: Risolve un problema per cui gli avvisi vocali continuavano a suonare anche in modalità silenziosa.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.