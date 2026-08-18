A poco meno di tre mesi dalla distribuzione del più recente major update, e nonostante il ciclo di sviluppo verso il major update successivo sia già da tempo in corso d’opera, Garmin ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento minore per alcuni dei suoi smartwatch e sportwatch più popolari, con l’obiettivo dichiarato di risolvere i bug presenti.

I modelli coinvolti sono gli sportwatch dedicati ai runner Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025) e gli smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo di questi aggiornamenti.

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Garmin migliora la sicurezza dei Forerunner 970 e 570

Come anticipato in apertura, Garmin ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento minore per Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570, dispositivi che, ancora oggi, rappresentano i modelli di punta più recenti della gamma di sportwatch dedicata ai runner.

I modelli che compongono le due serie stanno ricevendo la nuova versione 17.38 del software (sostituisce la precedente versione 17.37 rilasciata nella metà di luglio) che non apporta novità (quelle arriveranno con il major update alla versione 18 del software) ma si limita a generici miglioramenti sul fronte della sicurezza, come suggerito dal changelog ufficiale (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570).

Changelog – versione 17.38 (dalla 17.37) Miglioramenti generali della sicurezza.

La stessa “patch” arriva su Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

L’azienda elvetico-statunitense ha avviato il rollout dello stesso aggiornamento minore, utile per apportare miglioramenti sul fronte della sicurezza, anche per gli smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6.

I tre smartwatch passano dalla precedente versione 17.37 alla nuova versione 17.38 del software. Di seguito riportiamo il (breve) changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6).

Changelog – versione 17.38 (dalla 17.37) Miglioramenti generali della sicurezza.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: