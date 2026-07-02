Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuovi aggiornamenti in beta per un buon numero di smartwatch e sportwatch, inaugurando i cicli di sviluppo che ci porteranno verso i prossimi major update sui modelli supportati. Lo abbiamo già visto con la gamma Instinct 3 a fine giugno e con la gamma Fenix 8 nella giornata di ieri; ora è il turno degli altri modelli supportati.

Ad accogliere la prima beta verso il prossimo major update sono gli sportwatch dedicati ai runner Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025) e gli smartwatch Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia), Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

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Parte il nuovo ciclo di sviluppo per i Garmin Forerunner 970/570

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per i due sportwatch che, ancora oggi, rappresentano i due modelli di punta più recenti dedicati ai runner: parliamo di Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570.

Entrambi stanno ricevendo la nuova versione 18.12 beta (sostituisce la precedente versione 17.33 rilasciata a fine maggio che si configura come il più recente major update rilasciato in forma stabile finora).

Il changelog, che riportiamo di seguito, è lunghissimo (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570) e racconta di un buon numero di novità (ad esempio la parola di attivazione “Ok, Garmin” e l’attività “Sci di fondo indoor”), di tante ottimizzazioni e di una marea di bug risolti.

Chaneglog – versione 18.12 beta (dalla 17.33) Abilita la funzione di comando vocale con la parola di attivazione “OK, Garmin”.

Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa.

Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor.

Aggiunge il contesto del volume al controllo del volume.

Consente di chiudere con un tocco o uno scorrimento l’anteprima della fase di allenamento e i banner di completamento della fase di allenamento.

Aumenta la dimensione massima dei nomi dei punti del percorso.

Consente all’utente di disabilitare il suggerimento del sonno nel rapporto serale.

Aggiorna più frequentemente la posizione meteo.

Tenta di scaricare i dati della frequenza cardiaca memorizzati dopo una nuotata solo se è stato collegato un cardiofrequenzimetro.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione simultanea del software di prompt audio e del software host.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di forza.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante lo spegnimento.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un’attività di golf.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo dell’app Salvataggi.

Risolve un problema per cui la calibrazione del tapis roulant non produceva una distanza più precisa sul tapis roulant.

Risolve il problema per cui le impostazioni di tono e vibrazione non venivano sempre rispettate in modalità Non disturbare.

Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito.

Risolve un problema che impediva la modifica degli intervalli di ripetizione strutturati quando si partiva dal report mattutino.

Risolve il problema per cui la scorciatoia per il giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT.

Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua.

Risolve il problema per cui la distanza rimanente non veniva visualizzata nella pagina della mappa quando si navigava verso una posizione salvata.

Risolve il problema per cui l’icona Non disturbare veniva ritagliata su alcuni quadranti.

Risolve il problema per cui i bordi apparivano frastagliati su alcuni quadranti.

Risolve altri problemi minori. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 970: Consente di passare da “Nord in alto” a “Traccia in alto” tramite tocco.

Prima beta del nuovo ciclo di sviluppo anche per Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come spesso accade, in parallelo ai due sportwatch dedicati ai runner, l’azienda elvetico-statunitense rilascia gli stessi aggiornamenti software (anche beta) sugli smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6.

Non sorprende, dunque, che anche nel loro caso stia arrivando la versione 18.12 beta, la prima del nuovo ciclo di sviluppo, che va a sostituire la precedente versione 17.33 (anche in questo caso corrisponde all’ultimo major update) e porta con sé praticamente le medesime novità raccontate poco sopra, come evidenziato nel changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6).

Chaneglog – versione 18.12 beta (dalla 17.33) Abilita la funzione di comando vocale con la parola di attivazione “OK, Garmin”.

Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa.

Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor.

Aggiunge il contesto del volume al controllo del volume.

Consente di chiudere con un tocco o uno scorrimento i banner di anteprima e di completamento della fase di allenamento.

Aumenta la dimensione massima dei nomi dei punti del percorso.

Consente all’utente di disabilitare il suggerimento sul sonno nel report serale.

Aggiorna più frequentemente la posizione meteo.

Tenta di scaricare i dati della frequenza cardiaca memorizzati dopo una nuotata solo se è stato collegato un cardiofrequenzimetro.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione simultanea del software di avviso audio e del software host.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di forza.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo allo spegnimento.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un’attività di golf.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo dell’app Salvata. Risolve un problema che impediva alla calibrazione del tapis roulant di fornire una misurazione più precisa della distanza.

Risolve il problema per cui le impostazioni di tono e vibrazione non venivano sempre rispettate in modalità Non disturbare.

Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito.

Risolve un problema che impediva la modifica degli intervalli di ripetizione strutturati quando si partiva dal report mattutino.

Risolve il problema per cui il collegamento rapido al giro sullo schermo non veniva più visualizzato negli allenamenti HIIT.

Risolve il problema per cui la distanza rimanente non veniva visualizzata nella pagina della mappa quando si navigava verso una posizione salvata.

Risolve il problema per cui l’icona Non disturbare veniva ritagliata su alcuni quadranti.

Risolve il problema per cui i bordi apparivano frastagliati su alcuni quadranti.

Risolve altri problemi minori. Modifiche per il solo Garmin Venu 4: Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua. Modifiche per i soli Garmin Venu X1 e vivoactive 6: Aggiunge l’opzione di vibrazione mancante per le notifiche intelligenti. Modifiche per il solo Garmin Venu X1: Consente di passare da “Nord in alto” a “Traccia in alto” tramite tocco.

Risolve il problema del taglio della scala della mappa nella modalità schermo diviso.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.