Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor, come Garmin Fenix 8, che stanno ricevendo in beta un sacco di novità.
Per tutti i dispositivi coinvolti è infatti arrivata la versione in anteprima inaugurale del nuovo ciclo di sviluppo, utile per permettere ai beta tester di provare le novità pensate e implementate dall’azienda elvetico-statunitense, oltre che per godere della risoluzione di un sacco di bug, come parte del prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.
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Garmin Fenix 8: arriva la prima beta verso il prossimo major update
A poco più di un mese dalla distribuzione del più recente major update (versione 22.35) e a poco più di una settimana dal rilascio dell’ultimo aggiornamento minore (versione 22.38), Garmin è tornata ad aggiornare in beta i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor.
Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è appena partito il nuovo ciclo di sviluppo, inaugurato dalla versione 23.11 beta del software.
L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento in anteprima, primo step verso il prossimo major update, è semplice: implementare nuove funzioni e risolvere alcuni bug (per la stabilità generale, legati agli allenamenti e altre ottimizzazioni per grafica e audio) che attanagliavano sugli smartwatch dell’intera gamma.
Come testimoniato dal changelog ufficiale, l’azienda elvetico-statunitense ha implementato nuove funzioni per sport e outdoor (come l’attività “Sci di fondo indoor”, i suggerimenti rapidi per la corsa e il supporto ai sensori Xero), novità per l’interfaccia e le mappe (come il maggiore controllo sui banner di allenamento, il cambio dell’orientamento della mappa con un tocco e aggiornamenti più frequenti per il meteo), e novità sul fronte delle funzioni smart (come i comandi vocali con “Ok, Garmin” e i consigli sul sonno nel report serale).
Changelog – versione 23.11 beta (dalla 22.38)
- Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa.
- Aggiunge la condivisione delle impostazioni del computer subacqueo nell’app Garmin Share.
- Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor.
- Aggiunge il contesto del volume al controllo del volume.
- Consente di chiudere con un tocco o uno scorrimento l’anteprima della fase di allenamento e i banner di completamento della fase di allenamento.
- Consente di passare da Nord in alto a Traccia in alto tramite tocco.
- Consente all’utente di disabilitare il suggerimento del sonno nel report serale.
- Tenta di scaricare i dati della frequenza cardiaca memorizzati dopo una nuotata solo se è stato collegato un cardiofrequenzimetro.
- Abilita la funzione di comando vocale con la parola di attivazione “OK, Garmin”.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione simultanea del software di avviso audio e del software host.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di forza.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo allo spegnimento.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo dell’app Salvati.
- Risolve il problema per cui le impostazioni di tono e vibrazione non venivano sempre rispettate in modalità Non disturbare.
- Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito.
- Risolve un problema che impediva la modifica degli intervalli di ripetizione strutturati quando si partiva dal report mattutino.
- Risolve il problema per cui la scorciatoia per il giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT.
- Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua.
- Risolve il problema per cui l’icona Non disturbare veniva ritagliata su alcuni quadranti.
- Risolve il problema per cui i bordi apparivano frastagliati su alcuni quadranti.
- Risolve il problema per cui la scala della mappa veniva tagliata nella visualizzazione a schermo diviso.
- Risolve il problema per cui i dati relativi all’immersione più lunga non erano corretti nel feed di notizie di Garmin Connect.
- Aumenta la dimensione massima dei nomi dei punti del percorso.
- Supporta i dati di distanza e dei sensori Xero nell’app Applied Ballistics.
- Aggiorna più frequentemente la posizione meteo.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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