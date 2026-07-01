Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor, come Garmin Fenix 8, che stanno ricevendo in beta un sacco di novità.

Per tutti i dispositivi coinvolti è infatti arrivata la versione in anteprima inaugurale del nuovo ciclo di sviluppo, utile per permettere ai beta tester di provare le novità pensate e implementate dall’azienda elvetico-statunitense, oltre che per godere della risoluzione di un sacco di bug, come parte del prossimo major update. Scopriamo tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 8: arriva la prima beta verso il prossimo major update

A poco più di un mese dalla distribuzione del più recente major update (versione 22.35) e a poco più di una settimana dal rilascio dell’ultimo aggiornamento minore (versione 22.38), Garmin è tornata ad aggiornare in beta i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è appena partito il nuovo ciclo di sviluppo, inaugurato dalla versione 23.11 beta del software.

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento in anteprima, primo step verso il prossimo major update, è semplice: implementare nuove funzioni e risolvere alcuni bug (per la stabilità generale, legati agli allenamenti e altre ottimizzazioni per grafica e audio) che attanagliavano sugli smartwatch dell’intera gamma.

Come testimoniato dal changelog ufficiale, l’azienda elvetico-statunitense ha implementato nuove funzioni per sport e outdoor (come l’attività “Sci di fondo indoor”, i suggerimenti rapidi per la corsa e il supporto ai sensori Xero), novità per l’interfaccia e le mappe (come il maggiore controllo sui banner di allenamento, il cambio dell’orientamento della mappa con un tocco e aggiornamenti più frequenti per il meteo), e novità sul fronte delle funzioni smart (come i comandi vocali con “Ok, Garmin” e i consigli sul sonno nel report serale).

Changelog – versione 23.11 beta (dalla 22.38) Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa. Aggiunge la condivisione delle impostazioni del computer subacqueo nell’app Garmin Share. Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor. Aggiunge il contesto del volume al controllo del volume. Consente di chiudere con un tocco o uno scorrimento l’anteprima della fase di allenamento e i banner di completamento della fase di allenamento. Consente di passare da Nord in alto a Traccia in alto tramite tocco. Consente all’utente di disabilitare il suggerimento del sonno nel report serale. Tenta di scaricare i dati della frequenza cardiaca memorizzati dopo una nuotata solo se è stato collegato un cardiofrequenzimetro. Abilita la funzione di comando vocale con la parola di attivazione “OK, Garmin”. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione simultanea del software di avviso audio e del software host. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di forza. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo allo spegnimento. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo dell’app Salvati. Risolve il problema per cui le impostazioni di tono e vibrazione non venivano sempre rispettate in modalità Non disturbare. Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito. Risolve un problema che impediva la modifica degli intervalli di ripetizione strutturati quando si partiva dal report mattutino. Risolve il problema per cui la scorciatoia per il giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT. Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua. Risolve il problema per cui l’icona Non disturbare veniva ritagliata su alcuni quadranti. Risolve il problema per cui i bordi apparivano frastagliati su alcuni quadranti. Risolve il problema per cui la scala della mappa veniva tagliata nella visualizzazione a schermo diviso. Risolve il problema per cui i dati relativi all’immersione più lunga non erano corretti nel feed di notizie di Garmin Connect. Aumenta la dimensione massima dei nomi dei punti del percorso. Supporta i dati di distanza e dei sensori Xero nell’app Applied Ballistics. Aggiorna più frequentemente la posizione meteo.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.