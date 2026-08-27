Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati: protagonisti di oggi sono i membri della gamma Garmin Fenix 8.
Tutti i modelli di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor, non più di ultima generazione visto il lancio di Fenix 9 e Fenix 9 Pro avvenuto un paio di giorni fa, stanno ricevendo una nuova beta, l’undicesima del ciclo di sviluppo, che si preoccupa di risolvere alcune problematiche fastidiose su tutti i modelli coinvolti. Scopriamo tutti i dettagli.
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Undicesima beta del ciclo di sviluppo per la gamma Garmin Fenix 8
Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i modelli di punta della gamma “outdoor recreation” lanciata a partire dal 2024 che compiono l’undicesimo passo nel più recente ciclo di sviluppo, inaugurato all’inizio del mese di luglio.
La nuova versione 23.27 beta arriva su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Garmin Fenix E, Garmin Enduro 3, Garmin Quatix 8, Garmin Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED e prende il posto della precedente versione 23.26 beta, distribuita la scorsa settimana, che aveva risolto un paio di problematiche gravi e altre problematiche minori.
L’obiettivo dell’azienda elvetico-statunitense è ancora una volta la risoluzione dei bug: come raccontato dal changelog ufficiale, la nuova versione in anteprima va a risolvere una potenziale problematica (risposta inconsistente alle gesture), tre problematiche conclamate (legate a display sempre attivo, chiamate in arrivo e lettore musicale) e le solite problematiche minori.
Changelog – versione 23.27 beta (dalla 23.26 beta)
- Risolve un potenziale problema del display che potrebbe causare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti.
- Risolve un problema che poteva impedire l’attivazione dell’impostazione Always On Display.
- Risolve un problema per cui l’assistente telefonico smetteva di funzionare dopo essere stato interrotto da una chiamata in arrivo.
- Risolve un problema relativo alla pausa della musica quando il fornitore di musica è impostato per controllare il telefono.
- Risolve altri problemi minori.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare Garmin Fenix 8 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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