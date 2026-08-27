Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati: protagonisti di oggi sono i membri della gamma Garmin Fenix 8.

Tutti i modelli di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor, non più di ultima generazione visto il lancio di Fenix 9 e Fenix 9 Pro avvenuto un paio di giorni fa, stanno ricevendo una nuova beta, l’undicesima del ciclo di sviluppo, che si preoccupa di risolvere alcune problematiche fastidiose su tutti i modelli coinvolti. Scopriamo tutti i dettagli.

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Undicesima beta del ciclo di sviluppo per la gamma Garmin Fenix 8

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i modelli di punta della gamma “outdoor recreation” lanciata a partire dal 2024 che compiono l’undicesimo passo nel più recente ciclo di sviluppo, inaugurato all’inizio del mese di luglio.

La nuova versione 23.27 beta arriva su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Garmin Fenix E, Garmin Enduro 3, Garmin Quatix 8, Garmin Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED e prende il posto della precedente versione 23.26 beta, distribuita la scorsa settimana, che aveva risolto un paio di problematiche gravi e altre problematiche minori.

L’obiettivo dell’azienda elvetico-statunitense è ancora una volta la risoluzione dei bug: come raccontato dal changelog ufficiale, la nuova versione in anteprima va a risolvere una potenziale problematica (risposta inconsistente alle gesture), tre problematiche conclamate (legate a display sempre attivo, chiamate in arrivo e lettore musicale) e le solite problematiche minori.

Changelog – versione 23.27 beta (dalla 23.26 beta) Risolve un potenziale problema del display che potrebbe causare comportamenti imprevisti e risposte incoerenti ai gesti.

Risolve un problema che poteva impedire l’attivazione dell’impostazione Always On Display.

Risolve un problema per cui l’assistente telefonico smetteva di funzionare dopo essere stato interrotto da una chiamata in arrivo.

Risolve un problema relativo alla pausa della musica quando il fornitore di musica è impostato per controllare il telefono.

Risolve altri problemi minori.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare Garmin Fenix 8 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.