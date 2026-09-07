LG amplia la propria proposta di notebook con il nuovo LG Gram Book AI 2026, un portatile da 14 pollici che punta soprattutto su autonomia e portabilità. Il nuovo modello, identificato dalla sigla 14U40V, sarà commercializzato inizialmente in Corea del Sud (a partire dal 7 settembre) e rappresenta una proposta di fascia più accessibile rispetto ai modelli Gram più sofisticati e potenti dell’azienda.

Il punto centrale del prodotto è la combinazione tra i nuovi processori Intel Core Series 3, nome in codice Wildcat Lake, e una batteria da 61,2 WHr; un connubio che secondo LG permette di raggiungere fino a 30,5 ore di utilizzo con una singola carica.

Un’autonomia sulla carta molto elevata, che porta il Gram Book AI 2026 a confrontarsi anche con notebook decisamente più costosi; il dato però va naturalmente interpretato come una dichiarazione del produttore e dipende ovviamente dalle condizioni e dallo scenario di utilizzo.

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LG Gram Book AI 2026 punta tutto su autonomia e portabilità

Il nuovo notebook LG utilizza un telaio completamente in alluminio, una scelta che secondo l’azienda permette di combinare resistenza e una sensazione più premium anche in una fascia di prezzo contenuta. Il peso si ferma a 1,29 kg, mentre lo spessore è di appena 14,9 mm, numeri che rendono il Gram Book AI 2026 particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo da trasportare frequentemente, senza però rinunciare a una batteria di capacità importante.

Il formato da 14 pollici rappresenta inoltre una novità per la famiglia Gram Book, che con questo modello punta quindi a una soluzione più compatta rispetto ai notebook di fascia superiore. Anche la CPU risulta un elemento interessante del nuovo Gram Book, ma segnaliamo che LG indica genericamente i Core Series 3 di Intel, senza specificare nel comunicato il modello esatto impiegato.

La piattaforma, Intel Wildcat Lake, è stata scelta per puntare soprattutto sull’efficienza energetica; proprio il rapporto tra prestazioni e consumi, costituisce secondo LG, uno dei punti di forza del notebook.

L’azienda inoltre abbina una batteria da 61,2 WHr relativamente capiente considerando il peso, capace di garantire un’autonomia massima di 30,5 ore; un valore che sulla carta supera ampiamente quello normalmente associato ai notebook Windows tradizionali, ma che come detto è ottenuto in un particolare scenario riprodotto dal produttore (da verificare con test indipendenti).

Un notebook compatto, ma senza rinunciare alle porte

Nonostante lo spessore e le dimensioni contenute, LG non ha sacrificato completamente la connettività. Il Gram Book AI 2026 dispone di HDMI, USB-A, USB-C, jack per cuffie da 3,5 mm e porta Ethernet RJ-45, una dotazione che permette di collegare periferiche tradizionali, monitor esterni e una rete cablata senza dover necessariamente ricorrere a un hub.

Il notebook può inoltre essere utilizzato per duplicare o estendere il desktop su uno schermo esterno, trasformandolo all’occorrenza in una soluzione più adatta al lavoro da scrivania. Sul fronte wireless e della gestione dei dispositivi, LG integra Gram Link, applicazione che permette di collegare anche smartphone e tablet di produttori differenti.

Il software proprietario può essere utilizzato per trasferire file come foto e video e, in alcuni scenari, per controllare il dispositivo mobile attraverso la tastiera e il touchpad del notebook.

Windows e Copilot per le funzioni AI

Il Gram Book AI 2026 è un portatile Windows, una scelta che LG sottolinea soprattutto per la compatibilità con il software utilizzato quotidianamente in ambito domestico e professionale. La piattaforma permette di utilizzare applicazioni come Microsoft Office e programmi compatibili con il formato HWP (molto diffuso in Corea del Sud) oltre ai software utilizzati per i servizi bancari e della pubblica amministrazione.

Non manca inoltre un tasto Copilot dedicato sulla tastiera, attraverso il quale accedere rapidamente alle funzioni AI disponibili in Windows. LG non fornisce invece, nel materiale disponibile, dettagli sufficienti per stabilire quali specifiche funzioni AI locali siano supportate direttamente dall’hardware del notebook.

Il nome Gram Book AI identifica quindi soprattutto il posizionamento della nuova famiglia, mentre per un quadro completo delle capacità legate all’AI sarà necessario conoscere la configurazione precisa del processore.

Un’altra caratteristica da segnalare riguarda la privacy. LG ha integrato un otturatore fisico per la webcam, elemento ancora non così comune sui notebook appartenenti alle fasce più economiche del mercato; una volta terminata una videoconferenza o una lezione online, è sufficiente chiudere fisicamente la copertura per impedire alla fotocamera di riprendere l’ambiente circostante.

LG infine ha previsto anche una modalità a basso rumore, pensata per gli scenari in cui la silenziosità è più importante delle prestazioni massime. Attivando questa impostazione, il Gram Book AI 2026 può essere utilizzato per attività leggere come la scrittura di documenti o la riproduzione di video in ambienti particolarmente silenziosi, come biblioteche e uffici.

Caratteristiche principali LG Gram Book AI 2026

Modello: LG Gram Book AI 2026 14U40V

Display: 14 pollici

Processore: Intel Core Series 3, nome in codice Wildcat Lake

Batteria: 61,2 WHr

Autonomia dichiarata: fino a 30,5 ore

Materiali: alluminio

Peso: 1,29 kg

Spessore: 14,9 mm

Sistema operativo: Windows

Porte: HDMI, USB-A, USB-C, jack audio da 3,5 mm, Ethernet RJ-45

Funzioni AI: tasto Copilot dedicato

Privacy: otturatore fisico per la webcam

Software: LG Gram Link

Prezzo e disponibilità

Il nuovo LG Gram Book AI 2026 14U40V sarà disponibile in Corea del Sud a partire dal 7 settembre 2026, attraverso lo store online ufficiale LG e i principali marketplace. Il prezzo partirà da 1,45 milioni di won, al cambio attuale circa 930 euro, mentre al momento non sono invece indicate informazioni sulla disponibilità del modello in Europa o in Italia.

LG propone inoltre il notebook anche attraverso il proprio programma di abbonamento; in questo caso è previsto un contratto della durata massima di quattro anni con assistenza gratuita durante il periodo di sottoscrizione. In base al servizio scelto, anche batteria e tastiera possono essere sostituite gratuitamente una volta durante il periodo contrattuale.

Con il Gram Book AI 2026 LG segue una strada piuttosto precisa, che non cerca di trasformare il nuovo 14 pollici in una workstation ultraportatile, ma punta su efficienza, autonomia, peso contenuto e dotazione essenziale. Le 30,5 ore dichiarate rappresentano senza dubbio il dato più interessante del prodotto, soprattutto considerando i 61,2 WHr della batteria e un peso di appena 1,29 kg; saranno però i test reali a stabilire quanto questo risultato sia replicabile nell’utilizzo quotidiano.