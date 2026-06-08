Quali sono le novità da vedere su Apple TV a giugno 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno e rinnovatosi lo scorso autunno con un piccolo cambio di nome, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo mese tra primavera ed estate, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV a giugno 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

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Cosa guardare su Apple TV a giugno 2026

Film in uscita su Apple TV

Questo mese di giugno non sembrano previste novità lato film su Apple TV, ma potete recuperare i contenuti dei mesi scorsi. A maggio ad esempio è arrivato Volo notturno per Los Angeles, primo film da regista per John Travolta, e ad aprile è stata la volta di Outcome – Hollywood non dimentica, con Keanu Reeves, Cameron Diaz, Jonah Hill e Matt Bomer. Nel mese di febbraio ha debuttato Eternity, commedia con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner che racconta di una storia d’amore fuori dal tempo, ambientata in un aldilà che prevede che ogni anima abbia una sola settimana per decidere dove e con chi trascorrere l’eternità. Lo scorso dicembre è sbarcata in streaming una novità importante, F1: Il film, che vede Brad Pitt nei panni di un pilota che torna a correre in Formula 1 ad anni di distanza, con l’intento di salvare la scuderia del suo ex compagno di squadra (interpretato da Javier Bardem).

Volgendo lo sguardo ai mesi ancora precedenti potete recuperare anche The Family Plan 2 (con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera) e Highest 2 Lowest (thriller diretto da Spike Lee con Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV

Cape Fear (original)

Le novità Apple TV di giugno 2026 da non perdere includono Cape Fear, serie ispirata al film del 1991 diretto da Martin Scorsese e prodotto da Steven Spielberg (remake del thriller del 1962 Il promontorio della paura diretto da J. Lee Thompson, a sua volta basato sul romanzo The Executioners). Una tempesta si abbatte su Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson), una coppia di avvocati felicemente sposata, quando il famigerato assassino Max Cady (Javier Bardem), che hanno contribuito a mettere dietro le sbarre, viene rilasciato e decide di vendicarsi. La miniserie è composta da 10 episodi. Un thriller psicologico che confina con l’horror.

Disponibile in streaming dal 5 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cape Fear.

Sugar – stagione 2 (original)

Da vedere questo mese in streaming anche la seconda stagione di Sugar, rivisitazione contemporanea e unica di uno dei generi più apprezzati e popolari nella storia della letteratura, del cinema e della televisione: le storie investigative. Il candidato all’Oscar Colin Farrell interpreta John Sugar, un detective privato americano alle prese con la misteriosa scomparsa di Olivia Siegel, l’amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di scoprire cosa è accaduto a Olivia, porterà alla luce i segreti della famiglia Siegel, alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo. In questa nuova stagione, Colin Farrell torna con un nuovo caso che lo vede sulle tracce del fratello maggiore di un giovane pugile emergente, mentre prosegue la ricerca della sua amata sorella scomparsa. Man mano che l’indagine si allarga, si scopre una cospirazione su scala cittadina, e Sugar è costretto a fare i conti con sé stesso per rispondere a una domanda fondamentale: fin dove è disposto a spingersi per fare la cosa giusta?

Disponibile in streaming dal 19 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Sugar.

In campeggio con Snoopy – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV di giugno 2026 da guardare con la seconda stagione de In campeggio con Snoopy, serie animata con protagonisti i Peanuts. Dopo aver scoperto che il loro gruppo rischia di sciogliersi, Snoopy e i Bracchetto Scout partono per un’avventura all’aria aperta per ottenere i loro distintivi di merito, con il Manuale del Bracchetto Scout come guida. Nel frattempo, Charlie Brown e la sua gang si godono l’estate a Camp Remote, incrociando Snoopy mentre fanno escursioni, nuotano, si siedono intorno ai falò e vivono tutto ciò che il campo estivo e la natura hanno da offrire.

Disponibile in streaming dal 26 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio de In campeggio con Snoopy.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e diversi finali di stagione.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di giugno 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Your Friends and Neighbors (finale stagione 2) – 5 giugno 2026

Criminal Record (finale stagione 2) – 10 giugno 2026

Widow’s Bay (finale di stagione) – 17 giugno 2026

Unconditional (finale di stagione) – 19 giugno 2026

Maximum Pleasure Guaranteed (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Star City (nuovi episodi) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la terza stagione di Silo (3 luglio 2026), la quinta stagione di Trying (8 luglio 2026), la miniserie Lucky con Anya Taylor-Joy (15 luglio 2026), la commedia The Dink – Mago del pickleball (con Jake Johnson, Ed Harris e Mary Steenburgen), la quarta stagione di Ted Lasso (5 agosto 2026) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain, che sarebbe dovuta uscire lo scorso settembre, ma che è stata rinviata (in arrivo prossimamente). Da più di un anno è ormai disponibile pure l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a giugno 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.