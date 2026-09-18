Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Dopo un periodo di pausa, per tutti i modelli della serie è finalmente partito il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update. La prima beta va ad aggiungere una novità, migliorare una funzione esistente e risolvere un paio di bug. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Parte il nuovo ciclo di sviluppo per i Garmin Instinct 3

A poco più di un mese dalla distribuzione del più recente major update, come anticipato in apertura, Garmin ha inaugurato il nuovo ciclo di sviluppo per gli smartwatch di fascia media che compongono la gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 16.04 beta del software (sostituisce la precedente versione 15.18 “stabile”).

Il changelog ufficiale (che riportiamo di seguito) racconta di una novità, ovvero l’introduzione della Recovery Mode (una modalità di ripristino che viene attivata se vengono rilevati problemi durante il tentativo di accensione), del migliore rilevamento delle onde durante l’attività “Surf” e della risoluzione di un paio di bug.

Changelog – versione 16.04 beta (dalla 15.18) Aggiunta la Recovery Mode.

Rilevamento delle onde migliorato nell’attività Surf.

Risolto il problema di latenza durante la visualizzazione del calendario.

Risolto un possibile arresto anomalo all’avvio di un allenamento tramite un’app CIQ.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.