Cosa vedere tra le novità Disney+ di giugno 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di sei anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese tra primavera ed estate accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a giugno 2026, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cosa guardare su Disney+ a giugno 2026

Film in uscita su Disney Plus

Jumpers – Un Salto tra gli Animali (original)

Apriamo le novità Disney+ di giugno 2026 da non perdere con Jumpers – Un Salto tra gli Animali, film d’animazione Pixar diretto da Daniel Chong uscito nei cinema a inizio marzo. Racconta la storia di Mabel, un’adolescente appassionata di animali e di natura che coglie al volo l’occasione per sperimentare una rivoluzionaria tecnologia sviluppata da un gruppo di scienziati. Il sistema permette di portare con un salto la coscienza umana all’interno di animali robotici realistici, consentendo alle persone di comunicare con il mondo animale vivendo letteralmente come loro. Grazie a questa innovazione, Mabel trasferisce la propria mente in un castoro robotico e scopre un universo segreto che va ben oltre l’immaginazione umana, svelando i misteri, le regole e l’intelligenza nascosta della vita di questi esseri. Ma l’esperienza non è solo una straordinaria avventura. Quando un sindaco avido e un’impresa edile senza scrupoli minacciano di distruggere l’habitat naturale locale per costruire un nuovo complesso urbano, Mabel decide di usare la tecnologia per fermarli. Tra azione, umorismo e meraviglia, seguiamo un racconto avventuroso ed emozionante che celebra il rispetto per la natura e invita a guardare il mondo con occhi diversi, ricordando quanto l’equilibrio tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda sia fragile e prezioso.

Disponibile in streaming dal 3 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jumpers – Un Salto tra gli Animali.

Domani interrogo

Da vedere questo mese sulla piattaforma streaming anche Domani interrogo, film italiano diretto da Umberto Riccioni Carteni con protagonista Anna Ferzetti. Una professoressa di inglese, convinta del valore educativo fondamentale della scuola, viene assegnata in un liceo difficile, a Rebibbia. I suoi colleghi hanno perso le speranze di cavare qualcosa dall’ultima classe, quella degli studenti più difficili, ritrosi, un guazzabuglio di melting pot urbano. Tra fumo e famiglie sfasciate, spaccio e primi amori, storie di sesso e rassegnazione, i ragazzi si buttano via giorno dopo giorno, tra canne, telefonini e preconcetti, convinti che la vita fuori dalla scuola sia solo ostile e a loro preclusa. La professoressa ha tre possibilità: scappare come i suoi predecessori, fregarsene o entrare in quella gabbia di leoni disarmata. Cercando inutilmente di capirli, riuscirà a entrare nei loro cuori e a dare un senso sia al loro percorso scolastico che alla sua vita di insegnante.

Disponibile in streaming dal 12 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Domani interrogo.

Questo mese non sembrano previste altre novità lato film, ma potete recuperare i lungometraggi dei mesi scorsi, tra cui Send Help, film originale 20th Century Studios con Rachel McAdams e Dylan O’Brien, lo speciale The Punisher: One Last Kill (con Jon Bernthal che ritorna nel ruolo del violento vigilante), 2 cuori e 2 capanne (con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi), il film d’animazione Zootropolis 2, la commedia d’azione Mike & Nick & Nick & Alice (con Vince Vaughn, James Marsden ed Eiza González) e Predator: Badlands, settimo capitolo del popolare franchise.

Serie TV da vedere su Disney+

Not Suitable for Work (original)

Passiamo alle novità Disney+ di giugno lato serie TV con Not Suitable for Work, serie originale Hulu dalla creatrice di serie comedy di successo Mindy Kaling. Segue cinque ventenni ossessionati dal lavoro che puntano al successo professionale e, tempo permettendo, anche alla felicità personale, nel quartiere più glamour di Manhattan, Murray Hill. Nel cast Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay e Jay Ellis, ai quali si aggiungono Victor Garber, Greg Germann, Judy Gold, Ego Nwodim, Harry Richardson, Constance Wu, Laura Bell Bundy, May Hong, Bhavesh Patel, Emilia Suárez e Michael Benjamin Washington come guest star ricorrenti. I primi tre episodi debuttano insieme, poi la serie prosegue con un doppio episodio settimanale.

Disponibile in streaming dal 2 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Not Suitable for Work.

L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro – miniserie

Arriva questo mese anche L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, miniserie in quattro puntate diretta da Michele Soavi con Lino Guanciale, Massimo De Lorenzo, Ninni Bruschetta, Leo Gassman e Noemi Brando. La miniserie segue le operazioni della squadra guidata dal colonnello Lucio Gambera, impegnata tra il quartier generale di Palermo e i covi di Campobello di Mazara. Dopo tre anni sulle tracce del boss Matteo Messina Denaro, il colonnello Gambera riceve un ultimatum: ha tre mesi per catturare il latitante oppure l’incarico passerà ad una nuova squadra. Parte così una corsa contro il tempo tra nuove scoperte, rischi e verità nascoste.

Disponibile in streaming dal 5 giugno 2026.

Alice and Steve (original)

Proseguiamo con i contenuti da vedere in streaming questo mese con Alice and Steve, pluripremiata serie comedy drama britannica originale Hulu che vede protagonisti Nicola Walker, Jemaine Clement, Joel Fry e Yali Topol Margalith. Alice rimane sconvolta quando il suo migliore amico Steve inizia a frequentare sua figlia Izzy, di 26 anni. Rischia di perdere in un colpo solo il suo migliore amico e sua figlia. Decide di ricorrere a qualsiasi mezzo a sua disposizione per porre fine alla relazione: dalle minacce alle suppliche, fino al sabotaggio della carriera di lui. Sfortunatamente per lei, Steve è più che pronto a respingere l’attacco, e quella che era iniziata come un’amicizia perfetta degenera in una faida senza esclusione di colpi. Alla fine, Daniel, il marito di Alice, perde la pazienza. Tutta questa storia ha fatto emergere un lato di Alice che lo spaventa. Steve sa che Izzy è la cosa migliore che gli sia mai capitata e vuole far funzionare le cose. Ma Alice non si arrenderà senza combattere. Una commedia anti-romantica che chiede: fino a che punto saresti disposto ad arrivare per amore o per vendetta? Alice perdonerà Steve? Steve e Izzy riusciranno a far funzionare la loro relazione? Tra tutte queste domande in sospeso, una cosa è certa: le loro vite non saranno mai più le stesse Tutti e sei gli episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dall’8 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Alice and Steve.

Best of the World con Antoni Porowski (docuserie National Geographic)

Da non perdere Best of the World con Antoni Porowski, nuova docuserie National Geographic che porta alla scoperta di luoghi iconici e perle nascoste. Antoni Porowski esplora alcune delle destinazioni turistiche più straordinarie del mondo, ispirandosi alla lista annuale “Best of the World” di National Geographic con le migliori destinazioni. Immergendosi nel cuore di Parigi, Città del Messico, Londra e della sua città natale, New York, va alla ricerca di esperienze autentiche e indimenticabili che meritano un posto tra le più belle del mondo. Mostrando i luoghi imperdibili dove andare, alloggiare, mangiare e da scoprire, il percorso accompagna gli spettatori oltre le pagine delle guide turistiche, alla scoperta della vera essenza di ogni città, della sua cultura e, soprattutto, della sua gente.

Disponibile in streaming dall’8 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Best of the World con Antoni Porowski.

The Bear – stagione 5 (finale)

Chiudiamo le principali novità Disney+ da guardare a giugno 2026 con la quinta e ultima stagione di The Bear, popolare serie FX con Jeremy White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach e Abby Elliot. Questa stagione finale riprende la mattina dopo che Sydney, Richie e Sugar scoprono che Carmy ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani. Senza soldi, con la minaccia di una vendita e una tempesta a ostacolarli, i nuovi soci devono unirsi al resto della squadra per portare a termine un’ultima prova, nella speranza di ottenere finalmente una stella Michelin. Alla fine, scopriranno che a rendere “perfetto” un ristorante potrebbe non essere il cibo, ma le persone. Tutti e otto gli episodi del finale arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 26 giugno 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di The Bear.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, finali di stagione e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Dante’s Peak – La furia della montagna – 1° giugno 2026

Maria Regina di Scozia – 1° giugno 2026

Doctor on the Edge (v.o.) (stagione 1) – 1° giugno 2026

Will Trent (stagione 4) – 3 giugno 2026

(stagione 4) – 3 giugno 2026 Disney Junior Ariel, la Sirenetta (nuovi episodi stagione 2) – 3 giugno 2026

I Greens in Città (nuovi episodi stagione 4) – 3 giugno 2026

ESPN – Last Train to North America (v.o.) (finale di stagione) – 3 giugno 2026

Hannah Berner’s Stand-Up Comedy Special (v.o.) – 5 giugno 2026

Rivals (finale prima parte stagione 2) – 5 giugno 2026

Dorohedoro (finale stagione 2) – 8 giugno 2026

L’Amica Geniale – 10 giugno 2026

Iron Man e i suoi fantastici amici (nuovi episodi stagione 1) – 12 giugno 2026

Never Change! – 17 giugno 2026

Grey’s Anatomy (nuovi episodi stagione 22) – 18 giugno 2026

My Hero Academia (stagioni 1-2) – 19 giugno 2026

Dragon Ball Super: Super Hero – 19 giugno 2026

– 19 giugno 2026 Welcome to Wrexham (finale stagione 5) – 26 giugno 2026

Snowball Earth (finale stagione 1) – 26 giugno 2026

Tracker (nuovi episodi stagione 3) – ogni martedì

9-1-1 Nashville (nuovi episodi) – ogni mercoledì

9-1-1 (nuovi episodi stagione 9) – ogni mercoledì

Criminal Minds (nuovi episodi stagione 19) – ogni venerdì

Travis Japan Summer Vacation!! In the USA (v.o.) (nuovi episodi)

Mission: Yokazura Family (nuovi episodi)

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Abbonatevi qui a Disney+

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a giugno 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?