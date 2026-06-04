Le novità Amazon Prime Video di giugno 2026 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese a cavallo tra primavera ed estate (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2026 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta iniziando dai film.

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Cosa guardare su Amazon Prime Video a giugno 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

Agata Christian – Delitto sulle nevi

Apriamo le novità Amazon Prime Video di giugno 2026 da non perdere con Agata Christian – Delitto sulle nevi, film che mischia commedia e giallo diretta da Eros Puglielli con Christian De Sica. Christian Agata è un noto criminologo dal sarcasmo tagliente e dall’intuito infallibile, abituato a muoversi anche in contesti mondani più ostentati del necessario. Un giorno accetta l’invito a trascorrere un fine settimana sulla neve ospite dei Cullman, dinastia miliardaria grazie ai giochi da tavolo, riunita nella loro proprietà in Valle d’Aosta. L’occasione è il lancio di una nuova edizione di Crime Castle, il gioco che ha reso la famiglia famosa in tutto il mondo. Quando Carlo Cullman, patriarca e mente storica dell’azienda, annuncia di voler bloccare la vendita della società a una start-up aggressiva come la Shothouse, la tensione esplode e i conflitti latenti emergono con forza crescente. Il mattino seguente, l’uomo viene trovato morto, colpito da un’arma da fuoco e riverso sul tabellone del celebre gioco. Mentre la villa sprofonda in un isolamento forzato a causa di una valanga, il sospetto si insinua tra i presenti. A indagare con Agata c’è il brigadiere Gianni Cuozzo (Lillo Petrolo), poliziotto di provincia spedito in montagna per punizione dopo un’indagine troppo scomoda ai piani alti. Tra rivalità, verità sepolte e indizi ingannevoli, i Cullman, Agata e Cuozzo si trovano intrappolati in un’indagine dove ogni mossa può essere fatale, e dove ognuno ha qualcosa da nascondere, anche dietro una maschera di rispettabilità che si sgretola lentamente sotto il peso degli eventi.

Disponibile in streaming dal 3 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Agata Christian – Delitto sulle nevi.

Missione Shelter

Cambiamo genere con Missione Shelter, action thriller con Jason Statham. Racconta la storia di Mason, un uomo solitario che vive recluso su una remota isola scozzese. Quando vede una ragazza in pericolo, finita in mare a causa di una tempesta, non esita due volte e la salva. Il salvataggio, però, genererà una pericolosa sequenza di eventi che porterà Mason a uscire dal suo isolamento e lo costringerà ad affrontare il suo turbolento passato nel tentativo di proteggere la giovane donna. Il suo sarà un viaggio di redenzione e sopravvivenza fino all’ultimo respiro.

Disponibile in streaming dal 6 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Missione Shelter.

Sul tuo cadavere

Da vedere a giugno su Prime Video Sul tuo cadavere, film con un grande cast capitanato da Jason Segel e Samara Weaving. Racconta la storia di Dan e Lisa, una coppia ormai allo sbando che decide di trascorrere un fine settimana in una baita sul lago con il pretesto di salvare il proprio matrimonio. Dietro l’apparenza di una vacanza romantica, però, entrambi nascondono un piano segreto: uccidere il partner e liberarsi definitivamente di una relazione frustrante. Dan, regista fallito ridotto a girare spot pubblicitari, è soffocato dai problemi economici e ha organizzato nei minimi dettagli l’omicidio della moglie con l’aiuto di Henry (Jake Curran), un ex detenuto. Lisa, aspirante attrice, ha escogitato a sua volta un piano per eliminare Dan simulando un incidente di caccia. Quando i due si smascherano a vicenda, il weekend precipita in una spirale di accuse, violenza e doppi giochi. La situazione degenera ulteriormente con l’arrivo improvviso di tre pericolosi fuggitivi nascosti nella baita. Sono Pete (Timothy Olyphant), Todd (Keith Jardine) e Allegra (Juliette Lewis), un’instabile agente penitenziaria innamorata di uno dei detenuti evasi. Presi in ostaggio, Dan e Lisa si ritrovano costretti a collaborare per sopravvivere.

Disponibile in streaming dal 10 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sul tuo cadavere.

Tornado

Tra le novità Amazon Prime Video di giugno 2026 da guardare c’è anche Tornado, film diretto da John Maclean con Takehiro Hira, Tim Roth e Jack Lowden. La figlia di un burattinaio giapponese si immischia con dei gangster quando lo spettacolo di famiglia incrocia la propria strada con una banda criminale guidata da Sugarman e dal figlio Little Sugar.

Disponibile in streaming dal’11 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tornado.

Ancora più sexy (original)

La prima novità originale del mese è Ancora più sexy, film scritto da Michela Andreozzi insieme a Daniela Delle Foglie che riprende la storia di Maddalena (Diana Del Bufalo) tre anni dopo il suo primo, rocambolesco incontro con il suo spirito guida: Valentina Nappi. Questa volta, la vita di Maddalena sembra finalmente al suo posto: è una scrittrice affermata, felicemente fidanzata con Vanni, compagno amorevole e brillante editore. Ma quando Valentina riappare all’improvviso, pronta a scombinare di nuovo le carte, Maddalena si ritrova a mettere in discussione tutto: il suo rapporto, le sue certezze, e persino l’idea stessa di felicità. L’incontro con Bruno darà il colpo di grazia, spingendola a una nuova consapevolezza: il partner perfetto non esiste. E forse va bene così.

Disponibile in streaming dal 12 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ancora più sexy.

È colpa tua: Londra (original)

Da non perdere questo mese È colpa tua: Londra, con Noah e Nick che tornano più forti, più uniti e più innamorati che mai. Quando la vita comincia a portarli in direzioni diverse, la loro relazione si trova ad affrontare la prova più difficile di sempre. Noah parte per Oxford per continuare gli studi, mentre Nick si lascia assorbire da un lavoro sempre più impegnativo. L’arrivo di nuove persone nelle loro vite risveglia emozioni inaspettate e gelosie sopite, e pian piano iniziano ad aprirsi delle crepe nel loro rapporto. La fiducia viene messa a dura prova, le passioni si accendono e quel legame che un tempo sembrava indissolubile comincia a vacillare. Ora che si trovano davanti a un bivio, Noah e Nick devono scegliere: lottare per l’amore che li ha uniti o rischiare di perderlo per sempre.

Disponibile in streaming dal 17 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di È colpa tua: Londra.

Un bel giorno

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di giugno 2026 lato film con Un bel giorno, lungometraggio diretto e interpretato da Fabio De Luigi. Racconta la storia di Tommaso, un uomo rimasto vedovo e padre devoto di quattro figlie che ha messo per anni la famiglia al primo posto, sacrificando la sua vita privata. Solo quando le figlie, ormai cresciute, lo incoraggiano a pensare un po’ a sé stesso, decide di aprirsi nuovamente all’amore. Così conosce Lara (Virginia Raffaele), una donna affascinante, intelligente e piena di vita. Tra i due nasce subito un’intesa speciale, ma Tommaso sceglie di non rivelarle subito la sua complessa realtà familiare. Quello che ignora è che anche Lara nasconde un segreto simile, è una madre single con tre figli adolescenti e affronta le sue stesse insicurezze. Mentre tra loro cresce il sentimento, si trovano a fare i conti con dubbi, incomprensioni e il peso delle responsabilità familiari. Ma in mezzo al caos, alla tenerezza e agli inevitabili imprevisti, Tommaso e Lara scopriranno che a volte l’amore vero non riguarda solo due persone, ma anche il coraggio di unire le famiglie, nella speranza di un nuovo inizio.

Disponibile in streaming dal 20 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un bel giorno.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

La Fattoria Clarkson – stagione 5 (original)

Passiamo alle novità Prime Video da vedere a giugno lato serie TV con la quinta stagione de La Fattoria Clarkson, divertente serie con protagonista Jeremy Clarkson. Mentre il nuovo piano di bilancio del governo getta nello scompiglio la comunità agricola britannica, Jeremy capisce che sono necessari alcuni importanti cambiamenti per far funzionare la fattoria in modo più efficiente. Nonostante i tentativi di introdurre nella tenuta tecnologie avanzate – che portano Kaleb ad intraprendere il suo primo viaggio all’estero – a Diddly Squat si stanno preparando cambiamenti ben più significativi che si riveleranno una sfida ancora più ardua da affrontare. La nuova stagione è composta da 8 episodi: i primi 4 vengono proposti insieme, mentre gli altri sono in arrivo con un doppio episodio a cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 3 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione de La Fattoria Clarkson.

La Leggenda di Vox Machina – stagione 4 (original)

Da non perdere questo mese anche la quarta stagione de La Leggenda di Vox Machina, popolare serie animata basata sulla campagna della webserie a tema Dungeons & Dragons Critical Role. In questi nuovi episodi ci ritroviamo un anno dopo il Conclave Cromatico. I Vox Machina si sono separati, in cerca dell’amore, della famiglia e di uno scopo nella vita. Ma, come sempre, il richiamo dell’avventura è dietro l’angolo. Quando un male a lungo dormiente si risveglia minacciando il regno, dovranno riunirsi per affrontare un nemico leggendario. La stagione è composta da 12 episodi (3 per settimana).

Disponibile in streaming dal 3 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione de La Leggenda di Vox Machina.

Un anno dopo l’altro (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di giugno 2026 con Un anno dopo l’altro, nuova serie originale ambientata nell’arco di sei anni e una settimana a Barry’s Bay – perfetta cittadina in riva al lago. Una storia romantica e nostalgica sui primi amori e sulle persone e sulle scelte che ci segnano per sempre. La serie è l’adattamento del romanzo bestseller di Carley Fortune, “Un’estate dopo l’altra” – per 16 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times, oltre un milione di copie vendute fino ad oggi e un grande successo del BookTok, con un totale di 81,4 milioni di visualizzazioni su TikTok. Vede protagonisti Sadie Soverall e Matt Cornett nei panni di Percy e Sam, la coppia al centro della storia d’amore. Il cast della serie include poi Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu ed Elisha Cuthbert. Tutti e 8 gli episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 10 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un anno dopo l’altro.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo tante commedie (con varie pellicole con Aldo, Giovanni e Giacomo, e con Checco Zalone), ma anche numerosi film di altri generi, oltre a diverse nuove stagioni di serie di terze parti. Inoltre, vi ricordiamo che lo scorso 25 ottobre è iniziata la stagione della NBA, con le Finals da seguire su Prime Video in questo mese di giugno.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a giugno 2026 su Amazon Prime Video:

La parola ai giurati – 1° giugno 2026

Stargate – 1° giugno 2026

Ben-Hur – 1° giugno 2026

Il fuoco del peccato – 1° giugno 2026

Deepwater: Inferno sull’oceano – 1° giugno 2026

21 Jump Street – 1° giugno 2026

22 Jump Street – 1° giugno 2026

Revolution (stagioni 1-2) – 1° giugno 2026

La tata (stagione 6) – 1° giugno 2026

R.I.S. – Delitti imperfetti (stagione 3) – 1° giugno 2026

Squadra antimafia – Palermo oggi (stagione 6) – 1° giugno 2026

Blue Bloods (stagione 2) – 1° giugno 2026

The Good Wife (stagione 3) – 3 giugno 2026

SEAL Team (stagione 3) – 3 giugno 2026

I peggiori giorni – 4 giugno 2026

Elementary (stagione 3) – 6 giugno 2026

The Blacklist (stagione 10) – 10 giugno 2026

Bates Motel (stagioni 1-5) – 12 giugno 2026

The Bold Type (stagioni 1-4) – 12 giugno 2026

The Astronaut – 14 giugno 2026

– 14 giugno 2026 First Man – Il primo uomo – 16 giugno 2026

Supergirl (stagione 3) – 16 giugno 2026

Easy Kiss – 19 giugno 2026

– 19 giugno 2026 Il primo Natale – 19 giugno 2026

The Surfer – 22 giugno 2026

– 22 giugno 2026 FBI (stagione 3) – 22 giugno 2026

See You at Work Tomorrow! (stagione 1) – 22 giugno 2026

Driver’s Ed – Guida contromano – 26 giugno 2026

– 26 giugno 2026 Chiedimi quello che vuoi – 27 giugno 2026

– 27 giugno 2026 Il ricco, il povero e il maggiordomo – 30 giugno 2026

Fuga da Reuma Park – 30 giugno 2026

Il cosmo sul comò – 30 giugno 2026

Odio l’estate – 30 giugno 2026

Il grande giorno – 30 giugno 2026

Benvenuti al sud – 30 giugno 2026

Benvenuti al nord – 30 giugno 2026

Sole a catinelle – 30 giugno 2026

Tolo Tolo – 30 giugno 2026

Che bella giornata – 30 giugno 2026

Cado dalle nubi – 30 giugno 2026

L’ora legale – 30 giugno 2026

Andiamo a quel paese – 30 giugno 2026

10 giorni senza mamma – 30 giugno 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Kraven – Il cacciatore – fino al 10 giugno

Trafficante di virus – fino al 12 giugno

Uncharted – fino al 13 giugno

Quello che tu non vedi – fino al 14 giugno

Dangerous – fino al 30 giugno

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo The Handmaid’s Tale (stagioni 1-6, non più disponibili dal 30 giugno 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece le serie TV Elle (1° luglio 2026) e Corri o muori (15 luglio 2026).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese (non è per ora prevista un’opzione annuale).

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e/o per il noleggio il film Il Mago del Cremlino – Le origini di Putin (dal 12 giugno 2026) e la terza stagione di Euphoria (dal 2 giugno 2026). Grazie ad un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, a partire dallo scorso 13 gennaio è possibile abbonarsi anche al Channel di HBO Max, al costo di di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a giugno 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.