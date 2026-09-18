Sono passati nove giorni da quando Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, i nuovi Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4 e i nuovi AirPods 5, dispositivi che sono ufficialmente disponibili all’acquisto sui vari store anche in Italia da oggi, venerdì 18 settembre 2026.

Cogliamo l’occasione per riepilogare brevemente le potenzialità dei nuovi iPhone e dei nuovi Apple Watch e per fare il punto della situazione sui prezzi (in salita rispetto al 2025) e su dove sia possibile acquistarli.

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iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro (trovate qua la sua scheda tecnica) non innova dal punto di vista di design e ciò era prevedibile viste le grosse modifiche in tal senso portate al debutto sul modello di precedente generazione.

Parliamo ancora una volta di un dispositivo realizzato con: telaio unibody in alluminio, vetro Ceramic Shield 2 per proteggere il fronte, mix tra Ceramic Shield e alluminio per la finitura posteriore. Aumenta però il peso, complice una batteria leggermente più capiente.

Migliora la componentistica interna con l’arrivo del chip Apple A20 Pro realizzato con processo produttivo a 2 nm da TSMC e con un nuovo packaging “custom” (ispirato a quello dei Silicon M) che gli permette di stare a stretto contatto con la camera di vapore (riprogettata per essere tre volte più ampia rispetto a quella del modello 2025).

Anche il comparto fotografico migliora, ma non in termini di sensori che rimangono gli stessi presenti sul predecessore: i principali benefici hardware derivano dall’implementazione dell’apertura variabile del diaframma (tramite un sistema di sei lamelle tagliate al laser) tra f/1.5 e f/4.0 sulla fotocamera Fusion principale per offrire agli utenti maggiore libertà creativa e un controllo di livello professionale.

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iPhone 18 Pro arriva in quattro colorazioni (Borgogna, Ghiacciaio, Argento e Nero) e in quattro differenti tagli di memoria, con prezzi che aumentano tra 150 e 400 euro rispetto al modello 2025:

Taglio da 256 GB al prezzo di 1.489 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 1.739 euro

al prezzo di Taglio da 1 TB al prezzo di 2.239 euro

al prezzo di Taglio da 2 TB al prezzo di 2.989 euro

iPhone 18 Pro Max

Per iPhone 18 Pro Max (trovate qua la sua scheda tecnica) valgono le stesse cose che abbiamo detto poco sopra per il modello compatto, dato che i due smartphone differiscono esclusivamente per ciò che riguarda le dimensioni (diagonale e risoluzione del display) e la batteria.

A tal proposito, qua la batteria è decisamente più capiente rispetto a quella integrata nel modello 2025: da 4.823 mAh passiamo a ben 5.391 mAh (circa il 12% in più). Unico scotto da pagare? Il peso, che passa da 233 grammi a ben 249 grammi.

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iPhone 18 Pro Max arriva in quattro colorazioni (Borgogna, Ghiacciaio, Argento e Nero) e in quattro differenti tagli di memoria, con prezzi che aumentano tra 150 e 400 euro rispetto al modello 2025:

Taglio da 256 GB al prezzo di 1.639 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 1.889 euro

al prezzo di Taglio da 1 TB al prezzo di 2.389 euro

al prezzo di Taglio da 2 TB al prezzo di 3.139 euro

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12 non rivoluziona il modello di precedente generazione e mantiene il design “varato” nel 2024, con cassa da 42 o da 46 mm. Dal punto di vista estetico, guadagna la variante in ceramica che affianca quelle confermate in alluminio e titanio.

Cambia tutto “dietro le quinte” invece: chip Apple S11 che supporta al meglio le funzioni IA e, soprattutto, lavora all’unisono col nuovo Health Sensing System che che sfrutta un sensore ottico (sempre attivo) e un sensore elettrico (di terza generazione) completamente riprogettati.

Grazie a LED verdi più ampi ed efficienti, il rilevamento della frequenza cardiaca avviene in maniera continua ogni 5 secondi. La variabilità della frequenza cardiaca viene misurata fino a 24 volte più frequentemente, con tanto di distinzione tra HRV di recupero (stress e riposo notturno) e HRV globale.

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Apple Watch Series 12 arriva sul mercato con prezzi in aumento ma solo per le versioni da 46 mm, dato che le versioni da 42 mm mantengono lo stesso prezzo del modello di precedente generazione. La nuova variante in ceramica è la più costosa.

Cassa in alluminio – colorazioni Grigio siderale, Nero, Oro chiaro e Bronzo scuro 42 mm a partire da 459 euro (GPS) o 579 euro (GPS+Cellular) 46 mm a partire da 509 euro (GPS) o 629 euro (GPS+Cellular)

Cassa in titanio – colorazioni Naturale, Oro brillante 42 mm (GPS + Cellular) a partire da 809 euro 46 mm (GPS + Cellular) a partire da 859 euro

Cassa in ceramica – colorazioni Bianco perla e Blu notturno 42 mm (GPS + Cellular) a partire da 1.059 euro 46 mm (GPS + Cellular) a partire da 1.109 euro



Apple Watch Ultra 4

Anche Apple Watch Ultra 4 non rivoluziona il modello di precedente generazione, confermando la sua vocazione da smartwatch dedicato alle avventure, all’outdoor e agli sport più estremi (montagna e immersioni).

Anche in questo caso, il principale miglioramento rispetto al modello precedente risiede nel chip S11 e nel nuovo Health Sensing System. Abbiamo poi una batteria più capiente, che è in grado di offrire 50 ore di autonomia (8 in più del predecessore), e la ricarica più rapida (18 ore di autonomia generale si recuperano con 15 minuti di ricarica).

Apple Watch Ultra 4 arriva sul mercato allo stesso prezzo del modello di precedente generazione, sempre nella sola versione da 49 mm con cassa in titanio e quattro proposte di cinturini:

Con cinturino Alpine Loop al prezzo di 909 euro

al prezzo di Con cinturino Trail Loop al prezzo di 909 euro

al prezzo di Con cinturino Ocean al prezzo di 909 euro

al prezzo di Con cinturino Loop in maglia milanese in titanio al prezzo di 1.029 euro

Apple AirPods 5

Chiudiamo con gli Apple AirPods 5, la quinta generazione delle cuffie true wireless del colosso di Cupertino che sostanzialmente migliora il modello di precedente generazione portando la cancellazione attiva del rumore (migliorata) su entrambe le varianti.

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Gli AirPods 5 debuttano sul mercato con un prezzo di listino pari a 149 euro per la versione con custodia di ricarica (USB-C) e di 169 euro per la versione con custodia di ricarica wireless.