Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di giugno 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese a cavallo tra primavera ed estate, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a giugno 2026 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cosa guardare su Netflix a giugno 2026

Film in uscita su Netflix

Office Romance (original)

Apriamo le novità Netflix di giugno 2026 da vedere con Office Romance, commedia sentimentale diretta da Ol Parker con protagonisti Jennifer Lopez e Brett Goldstein. Jackie, Presidente e CEO di Air Cruz, gestisce in maniera rigida la sua attività, con una politica antifraternizzazione per tutti i suoi dipendenti. Quando un nuovo sexy avvocato inizia a lavorare per lei, quella politica inizia a vacillare e sarà lei a romperla, perché i due inizieranno una relazione segreta. Entrambi stacanovisti, la coppia finirà nei guai non appena inizierà a pensare col cuore.

Disponibile in streaming dal 5 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Office Romance.

La mano di Dante (original)

Da non perdere questo mese in streaming La mano di Dante, film che segue due vite parallele: quella di uno scrittore newyorkese (Nick Tosches) del XXI secolo che intraprende un viaggio all’insegna della violenza dopo essere stato assoldato da un boss mafioso per rubare la copia originale della Divina Commedia scritta dal poeta stesso, e quella di Dante nel XIV secolo mentre cerca l’ispirazione per scrivere la sua opera più importante. Nessuno dei due sa di essere collegato all’altro attraverso il tempo dalla comune ricerca ossessiva dell’amore, della bellezza e del divino.

Disponibile in streaming dal 24 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La mano di Dante.

Little Brother (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di giugno 2026 lato film con Little Brother, pellicola diretta da Matt Spicer con John Cena, Eric André e Michelle Monaghan. Segue la vita di un agente immobiliare di successo, la cui routine meticolosa e ordinaria viene completamente sconvolta e gettata nel caos quando il suo eccentrico “fratellino” ricompare inaspettatamente.

Disponibile in streaming dal 26 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Little Brother.

Serie TV da vedere su Netflix

The Witness – miniserie (original)

Passiamo alle novità Netflix di giugno lato serie TV con The Witness, miniserie crime che racconta la storia di Alex e André Hanscombe e della loro lotta per affrontare le devastanti conseguenze di un atto di violenza inaudito. Diventato padre single da un giorno all’altro dopo il brutale assassinio di Rachel Nickell al Wimbledon Common nel 1992, André mette da parte il proprio dolore e fa di suo figlio Alex, unico testimone dell’aggressione alla madre, il centro della sua vita. Nel tentativo di sfuggire alla furia dei media senza scrupoli e al frenetico lavoro degli investigatori di polizia, André finisce per preoccuparsi soltanto del benessere del figlio. La miniserie racconta come un padre e un figlio, spezzati da una tragedia inimmaginabile, siano riusciti poco a poco a riemergere dalle tenebre.

Disponibile in streaming dal 4 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Witness.

Storia della mia famiglia – stagione 2 (original)

Da guardare questo mese anche la seconda stagione di Storia della mia famiglia, dramedy in sei episodi creata da Filippo Gravino. Tornano i protagonisti della prima stagione, interpretati da Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell’Anna, Antonio Gargiulo, Aurora Giovinazzo, Gaia Weiss, Filippo Gili, Tommaso Guidi, Jua Leo Migliore e Fernando Guallar, affiancati da una new entry speciale, Sergio Castellitto. Malgrado l’amore, malgrado l’impegno, mantenere la promessa fatta a Fausto non è stato possibile. Un anno dopo la sua morte, l’equilibrio di questo sgangherato e amatissimo clan è più che mai precario. L’unico che sembra non vacillare è il più insospettabile, Valerio, immerso in una nuova modalità di fuga dai ricordi del fratello, una tecnica infallibile per proteggersi dal dolore. Almeno finché nelle loro vite non atterra il più improbabile degli ospiti, un inarrestabile clone di Fausto e della sua vitalità, suo padre. La sfida allora si fa doppia. Ritrovare l’unità famigliare, ricongiungere Libero a Ercole, ma anche riconoscere che è arrivato il momento di fare davvero i conti con l’elaborazione del lutto. Se l’esito di queste nuove prove non è scontato, una cosa però è certa: sanno ancora ridere per ogni caduta e sanno ancora amare sopra ogni dolore.

Disponibile in streaming dal 10 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Storia della mia famiglia.

Il colore delle magnolie – stagione 5 (original)

In arrivo a giugno la quinta stagione de Il colore delle magnolie, serie originale basata sui romanzi della serie Sweet Magnolias di Sherryl Woods. Ruota attorno a tre donne della Carolina del Sud, migliori amiche dai tempi dell’infanzia, che vivono le complessità dell’amore, della famiglia e della carriera nell’idilliaca cittadina immaginaria di Serenity. Maddie (JoAnna Garcia Swisher, Reba) sta divorziando dal marito Bill (Chris Klein, The Flash) e, mentre si occupa quasi da sola dei tre figli, cerca di tornare nel mondo del lavoro. Dana Su (Brooke Elliott, Drop Dead Diva), uno chef, è la proprietaria del ristorante Sullivan’s e sta affrontando gli alti e bassi nel suo matrimonio con il poco presente Ronnie (Brandon Quinn, The Fosters). Helen (Heather Headley, Chicago Med), un abile avvocatessa, ha dato poco acquistato una vecchia villa in città e vuole trasformarla in una Spa con l’aiuto delle sue amiche, realizzando così un loro vecchio sogno. Nei nuovi episodi, le inseparabili amiche Maddie, Helen e Dana Sue affrontano nuove sfide sentimentali, familiari e professionali nella cittadina di Serenity.

Disponibile in streaming dall’11 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione de Il colore delle magnolie.

The Evil Lawyer (original)

Proseguiamo con le novità da non perdere a giugno su Netflix con The Evil Lawyer, legal drama del premiato regista Nottapon Boonprakob che immerge gli spettatori in tutti i meandri del complesso sistema giudiziario thailandese. Racconta le vicende di Mek (Nat Kitcharit), un giovane avvocato idealista incastrato per l’omicidio del figlio di Anan, un potente capo di polizia. Malgrado Mek abbia fiducia in un giusto processo, il sistema sembra offrirgli l’esatto contrario. Disperato, Mek è costretto ad accettare l’aiuto di Jittri (Rhatha Phongam), un’avvocata senza scrupoli nota come “avvocata malvagia”, che sfrutta ogni scappatoia legale usando tattiche spietate. In questo sistema corrotto, dove una menzogna credibile spesso ha la meglio sulla verità, Mek comprende che deve accettare le strategie “malvagie” di Jittri per lottare contro il potere consolidato. Mentre Mek sprofonda sempre di più in un mondo moralmente ambiguo, ogni compromesso accettato erode le sue convinzioni e la sua etica. La battaglia per provare la sua innocenza diventa infine un percorso profondo che cambierà per sempre la sua percezione della giustizia.

Disponibile in streaming dall’11 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Evil Lawyer (v. o.).

Nuova Scena – stagione 3 (original)

Il rap show di Netflix torna con la terza stagione, composta da nove episodi. La giuria di Nuova Scena si fa ancora più forte: accanto a Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si aggiunge Guè, altra leggenda della scena che alza il livello della competizione per scovare i nuovi talenti del rap italiano. I primi quattro episodi avranno una struttura totalmente rinnovata: i giudici si riuniranno nella prima puntata per le audition, che quest’anno apriranno la fase di selezione, alla ricerca dei migliori rapper emergenti, tra brani originali e battle di freestyle. Per completare lo scouting, infine, Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè ascolteranno nuove promesse della scena a Bologna, Lugano e Milano, affiancati rispettivamente da alcuni colleghi della scena: Ele A, Kid Yugi, Lazza, Neffa e Tredici Pietro. Chi supererà le final audition verrà messo alla prova nei quattro successivi episodi (disponibili dalla settimana successiva) con sfide sempre più intense: cypher, una prova inedita sui sample, elemento di grande novità di questa edizione, e i videoclip. Ad alzare ulteriormente il livello della gara arriveranno anche i featuring, con i semifinalisti che duetteranno insieme ad alcuni dei nomi più forti della scena italiana. Solo i migliori accederanno alla finale di lunedì 6 luglio, in cui gli artisti si sfideranno per l’ultima volta e uno solo vincerà il premio di 100.000 euro.

Disponibile in streaming dal 22 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Nuova Scena.

The American Experiment (docuserie, original)

Con l’avvicinarsi del 250° anniversario degli Stati Uniti, arriva The American Experiment, docuserie in cinque parti che rivisita l’incredibile impresa della fondazione della nazione e la domanda cruciale al centro della rivoluzione: un popolo può governare sé stesso? Con una straordinaria varietà di voci, tra cui ex vicepresidenti e funzionari di Gabinetto, attuali ed ex membri del Congresso, un ex giudice della Corte Suprema, storici di spicco, capi tribù nativi, esperti militari e leader di pensiero da ogni lato dello spettro politico, la serie presenta conversazioni uniche, bipartitiche, di ampio respiro e profondamente informate sulle origini e sul futuro della democrazia americana. Ripercorrendo gli anni che hanno preceduto la Rivoluzione, attraverso la stesura della Costituzione e la prima presidenza americana, la docuserie esplora come una nazione costruita su un’idea mai testata prima abbia continuato a confrontarsi con le contraddizioni fondamentali della schiavitù, della libertà, del potere individuale e della rappresentanza delle minoranze, e come la democrazia americana sia stata costruita, messa in discussione e ripensata nel corso di due secoli e mezzo. Offrendo una prospettiva cinematografica e una grande attualità, rivela come i dibattiti che hanno definito l’era della fondazione del paese continuino a plasmare gli Stati Uniti, ponendo una domanda fondamentale in un momento di profonda divisione: questo straordinario esperimento potrà durare?

Disponibile in streaming dal 24 giugno 2026.

Avatar – La leggenda di Aang – stagione 2 (original)

Chiudiamo le novità Netflix di giugno 2026 da vedere con la seconda stagione di Avatar – La leggenda di Aang, serie live action ispirata all’amata serie animata e incentrata su Aang (argomento già toccato dal film L’ultimo dominatore dell’aria del 2010), mentre impara a controllare i quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) per riportare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla Nazione del Fuoco. In questi nuovi episodi, dopo una vittoria dolceamara che ha salvato la Tribù dell’Acqua del Nord dall’invasione della Nazione del Fuoco, l’Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l’elusivo Re della Terra a prestare loro aiuto nella battaglia contro il temibile Signore del Fuoco Ozai.

Disponibile in streaming dal 25 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Avatar – La leggenda di Aang.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Troviamo i primi cinque film della saga di Rocky, i primi tre film della serie Una notte al museo, nuove stagioni di serie di terze parti e non solo. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a giugno:

Rocky – 1° giugno 2026

Rocky II – 1° giugno 2026

Rocky III – 1° giugno 2026

Rocky IV – 1° giugno 2026

Rocky V – 1° giugno 2026

My Hero Academia (stagione 6) – 1° giugno 2026

Michael Jackson: il verdetto (docuserie, original) – 3 giugno 2026

L’omicidio di Rachel Nickell (original) – 4 giugno 2026

Come può uno scoglio – 4 giugno 2026

The King of Queens (stagioni 1-9) – 4 giugno 2026

The Disaster Artist – 4 giugno 2026

Appuntamento con l’amore – 4 giugno 2026

The Marked Woman (original) – 5 giugno 2026

Lezioni vere (stagione 1, original) – 5 giugno 2026

FIFA ’94: il grande ritorno del Brasile (documentario, original) – 7 giugno 2026

Sesame Street Volume 3 (original) – 8 giugno 2026

Norvegia: la riscossa degli outsider (docuserie, original) – 9 giugno 2026

Mare Fuori (stagione 6) – 10 giugno 2026

Viral Hit (stagione 1, original) – 11 giugno 2026

American Sniper – 11 giugno 2026

Io sono Frankelda (original) – 12 giugno 2026

Il poligamo (stagione 1, original) – 12 giugno 2026

I Cesaroni – Il ritorno (stagione 1) – 15 giugno 2026

Ovunque tu sia (stagione 1, original) – 18 giugno 2026

Fuori la verità – 18 giugno 2026

Magic Mike XXL – 18 giugno 2026

Messaggi per Isabelle (original) – 19 giugno 2026

Husbands in Action (original) – 19 giugno 2026

Oasis Resort (stagione 1, original) – 19 giugno 2026

Várzea: dove nasce il calcio (docuserie, original) – 20 giugno 2026

Another Self (stagione 3, original) – 24 giugno 2026

Il ragazzo dell’ultimo banco (stagione 1, original) – 26 giugno 2026

Una notte al museo – 26 giugno 2026

Una notte al museo 2 – La fuga – 26 giugno 2026

Notte al museo – Il segreto del faraone – 26 giugno 2026

Netflix propone anche una selezione che permette di viaggiare tra le location più iconiche della piattaforma. Dalle scogliere e i vicoli sospesi sul mare di Atrani in Ripley, alle atmosfere eleganti e misteriose di Torino ne La legge di Lidia Poët, passando per la Sicilia aristocratica de Il Gattopardo, la Londra romantica di Bridgerton e la Parigi contemporanea di ladri carismatici come Lupin e Berlino, o influencer irresistibili come Emily Cooper.

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a giugno 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.