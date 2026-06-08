Quali sono le novità da vedere a giugno 2026 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese tra primavera ed estate. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per attivare NOW o questo link per abbonarvi a Sky.

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Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a giugno 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di giugno 2026 da vedere con Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, film diretto da Josh Boone con Mckenna Grace, Allison Williams, Mason Thames, Dave Franco e Scott Eastwood. Racconta la storia di Morgan Grant e di sua figlia Clara, donne dal carattere profondamente contrastante che si trovano a dover affrontare la perdita del marito e padre, Chris, morto in un tragico incidente d’auto. L’uomo manteneva l’equilibrio tra loro, e con la sua morte l’armonia tra una madre iperprotettiva e una figlia ribelle sembra destinata a spezzarsi definitivamente. Non sembra esserci nessuna possibilità di riavvicinamento, tra segreti, bugie e rimpianti, ma anche una verità sconvolgente che emerge lentamente, scuotendo ogni certezza. Ciò che rimane dopo una tragedia sono il disordine, il dolore, ma anche la bellezza della vita e dell’amore, tra ciò che si perde e ciò che, forse, può ancora essere salvato. Una storia tesa e commovente che mette in luce la lotta di Morgan e Clara per trovare la pace, mentre affrontano insieme le sfide del passato e della perdita, riscoprendo un legame profondo che credevano compromesso per sempre.

Disponibile dal 5 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto.

Hunting Season – Caccia estrema

Cambiamo genere con Hunting Season – Caccia estrema, action-thriller con Mel Gibson che segue la storia di un uomo dal passato misterioso che vive isolato nei boschi dell’Oklahoma e che si trova a dover proteggere la propria famiglia. Bowdrie, uomo solitario dal passato enigmatico che vive lontano da tutto insieme alla giovane Tag (Sofia Hublitz), adolescente cresciuta ai margini della società. La loro esistenza isolata viene sconvolta quando la ragazza trova lungo il fiume una donna gravemente ferita. Si chiama January (Shelley Hennig): è sporca di sangue, in fuga e vicina alla morte. Nonostante il desiderio di restare fuori dai guai, l’uomo decide di accoglierla nella propria casa e aiutarla a rimettersi in piedi. Mentre January si riprende, emergono frammenti di una vicenda segnata da violenza e segreti: lei e la sua amica Lizzie sono state sequestrate da un gruppo criminale guidato dal pericoloso Alejandro (Jordi Mollà), disposto a tutto pur di rintracciare un uomo legato al suo passato.

Disponibile dall’8 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hunting Season.

La Gioia

Torniamo in Italia perché da non perdere tra le novità NOW e Sky di giugno 2026 c’è La Gioia, film diretto da Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella che racconta la dolorosa e complicata storia d’amore tra una donna di cinquant’anni e un ragazzo molto più giovane di lei. Gioia è un’insegnante di liceo che non ha mai conosciuto l’amore, se non quello opprimente dei genitori, con cui vive. Tra gli studenti della sua scuola c’è Alessio, un ragazzo che usa il suo corpo come uno strumento per rimediare qualche centinaio di euro e aiutare sua madre, cassiera in un supermercato. Tra Alessio e Gioia nasce un legame proibito, fragile e inspiegabilmente necessario per entrambi. Il desiderio di un riscatto sociale e umano per Alessio è però un veleno silenzioso che gli impedisce di farsi conquistare definitivamente dalla dolcezza disarmante di Gioia.

Disponibile dal 14 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Gioia.

The Great Lillian Hall

Arriva questo mese anche The Great Lillian Hall, dramma targato HBO che racconta la storia della rinomata e amata star di Broadway Lillian Hall, interpretata da Jessica Lange. Lillian sta preparando il suo prossimo grande ruolo mettendoci il cuore, l’anima e investendo ogni momento libero della sua vita, quando improvvisamente si ritrova colta di sorpresa dalla confusione e dall’oblio. Lotta contro ogni previsione per arrivare alla serata di apertura, mentre si aggrappa ai ricordi e a un’identità che si sta dissolvendo, mentre affronta un tumultuoso viaggio emotivo, bilanciando il desiderio di stare sotto i riflettori con le dure esigenze del mondo reale. Nel cast anche Kathy Bates, Jesse Williams e Pierce Brosnan, per una toccante pellicola che racconta il crepuscolo di una diva di Broadway.

Disponibile dal 19 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Great Lillian Hall.

Un bel giorno

Proseguiamo con le novità da guardare su NOW e Sky a giugno con Un bel giorno, lungometraggio diretto e interpretato da Fabio De Luigi. Racconta la storia di Tommaso, un uomo rimasto vedovo e padre devoto di quattro figlie che ha messo per anni la famiglia al primo posto, sacrificando la sua vita privata. Solo quando le figlie, ormai cresciute, lo incoraggiano a pensare un po’ a sé stesso, decide di aprirsi nuovamente all’amore. Così conosce Lara (Virginia Raffaele), una donna affascinante, intelligente e piena di vita. Tra i due nasce subito un’intesa speciale, ma Tommaso sceglie di non rivelarle subito la sua complessa realtà familiare. Quello che ignora è che anche Lara nasconde un segreto simile, è una madre single con tre figli adolescenti e affronta le sue stesse insicurezze. Mentre tra loro cresce il sentimento, si trovano a fare i conti con dubbi, incomprensioni e il peso delle responsabilità familiari. Ma in mezzo al caos, alla tenerezza e agli inevitabili imprevisti, Tommaso e Lara scopriranno che a volte l’amore vero non riguarda solo due persone, ma anche il coraggio di unire le famiglie, nella speranza di un nuovo inizio.

Disponibile dal 22 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un bel giorno.

L’orchestra stonata

Questo mese sbarca in streaming e sul satellite anche L’orchestra stonata, film diretto da Emmanuel Courcol con protagonista Benjamin Lavernhe. La vita di Thibaut, famoso direttore d’orchestra, cambia radicalmente quando scopre di avere una grave forma di leucemia. L’unico modo per salvarsi è il trapianto di midollo osseo, ma trovare un donatore compatibile non è facile. Proprio a causa della scoperta della malattia, l’uomo viene a conoscenza di essere stato adottato, e un donatore perfettamente compatibile sembra essere suo fratello biologico, che non ha mai conosciuto. Si tratta di un modesto impiegato che vive in una piccola cittadina nel Nord della Francia e suona il trombone nella fanfara comunale. La banda rischia di sciogliersi e la fabbrica della città sta per essere chiusa. Thibaut parte per andare a cercare suo fratello e il loro incontro si rivela un’incredibile avventura che cambia la vita di entrambi per sempre.

Disponibile dal 28 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’orchestra stonata.

Bugonia

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand lato film con Bugonia, pellicola diretta da Yorgos Lanthimos con Jesse Plemons, Emma Stone, Aidan Delbis e Alicia Silverstone. Racconta la storia di Teddy, un apicoltore solitario e paranoico ossessionato dalle teorie del complotto e convinto che la Terra sia ormai infiltrata da esseri provenienti da un’altra galassia. Secondo le sue ricerche, un gruppo di extraterrestri avrebbe infatti assunto sembianze umane con l’obiettivo di sterminare l’umanità. Tra questi, Teddy è certo di aver individuato una figura chiave: Michelle Fuller, carismatica e potente CEO di una multinazionale farmaceutica per cui lui stesso lavora come semplice addetto ai pacchi. Convinto che la donna non sia umana, Teddy coinvolge il cugino Don in un piano tanto assurdo quanto pericoloso: rapire Michelle e costringerla a confessare la propria origine aliena. La donna, rinchiusa in una cantina e legata, non è affatto la vittima indifesa che i due si aspettavano: dotata di un’inquietante calma e di una mente affilata, inizia a ribaltare la situazione, manipolando con sottile maestria i suoi rapitori e seminando il dubbio nelle loro menti. Teddy, sempre più tormentato dalle sue visioni e dalle sue ossessioni, comincia a mettere in discussione le proprie convinzioni, mentre Don vacilla tra paura e pietà. Nel frattempo, la fidanzata di Teddy e un investigatore privato coinvolto accidentalmente nella vicenda si ritrovano trascinati in un vortice di paranoia, inganni e sospetti.

Disponibile dal 29 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bugonia.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Billy the Kid

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand da vedere a giugno lato serie TV con Billy the Kid, serie che racconta la vita del celebre William H. Bonney (interpretato da Tom Blyth), dalle sue umili origini irlandesi ai primi giorni da cowboy e pistolero nella frontiera americana, fino al ruolo cruciale nella guerra della contea di Lincoln e oltre. Un ragazzo con un temperamento remissivo, per natura cortese e moderato, poi un formidabile pistolero la cui mano sembra muoversi più velocemente di quanto l’occhio possa vedere: Billy non prova alcun piacere nell’uccidere, sentendosi più vittima che colpevole. Il prossimo mese (2 luglio) arriverà anche la seconda stagione (la serie è composta da un totale di tre stagioni).

Disponibile dal 4 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Billy the Kid.

The Miniature Wife – Un piccolo problema

Arriva questo mese anche The Miniature Wife – Un piccolo problema, dramedy Sky Exclusive con la candidata agli Emmy Awards Elizabeth Banks e il due volte vincitore dell’Emmy Matthew Macfadyen basata sul racconto breve di Manuel Gonzalez. Segue le vicende di Lindy e Les Littlejohn: lei una scrittrice Premio Pulitzer che, dopo il clamoroso successo del suo romanzo d’esordio, si ritrova bloccata in una crisi creativa che dura da 18 anni. Lui uno scienziato ossessionato dalla gloria, sul punto di risolvere la fame nel mondo con la sua ultima scoperta. Quando un incidente tecnologico causa il rimpicciolimento di Lindy, il fragile equilibrio di potere nel loro matrimonio esplode in uno scontro comico e pungente, tra orgoglio, rancore e amore.

Disponibile dal 9 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Miniature Wife – Un piccolo problema.

House of the Dragon – stagione 3

Chiudiamo in bellezza con quella che è probabilmente la novità Sky e NOW più attesa di questo mese di giugno: stiamo parlando della terza stagione di House of the Dragon, popolare serie spin-off e prequel de Il Trono di Spade anch’essa basata su un romanzo di George R. R. Martin (Fuoco e Sangue): è ambientata 172 anni prima dei sanguinosi eventi della serie principale e racconta come si è arrivati alla rovinosa caduta e alla fine del dominio di Casa Targaryen. In questi nuovi episodi, le fazioni di Casa Targaryen si affrontano in una guerra senza precedenti. Rhaenyra sembra sul punto di ottenere la vittoria con un esercito di draghi sotto il suo comando, Aegon II in fuga dalla capitale e un fragile accordo stretto con Alicent. Ma l’equilibrio del potere cambia in modi imprevedibili: le alleanze si spezzano, i legami si trasformano e nuovi protagonisti imprevedibili entrano in gioco. Mentre la spirale distruttiva e il peso del conflitto continuano a crescere, coloro che lottano per la corona sono costretti a confrontarsi con il significato stesso del governare e con il prezzo dell’esercizio del potere. La serie si concluderà con la quarta stagione, già confermata.

Disponibile dal 22 giugno 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Steven Spielberg (dal 6 al 12 giugno 2026), Classic (dal 13 al 19 giugno 2026), Una notte da leoni (dal 20 al 22 giugno 2026), Star Trek (dal 23 al 25 giugno 2026), e Bud Spencer & Terence Hill (dal 26 giugno al 3 luglio 2026). Con Sky Collection abbiamo inoltre tutte e sei le stagioni di Lost (dal 5 al 14 giugno 2026) e le prime due stagioni di House of the Dragon (dal 20 al 22 giugno 2026, giusto in tempo per la terza).

Ecco cos’altro c’è da guardare a giugno 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Die in a Gunfight – Un buon modo per morire – 1° giugno 2026

Marilyn – C’era una volta Hollywood (documentario) – 1° giugno 2026

Una di famiglia – The Housemaid – 2 giugno 2026 (on demand dal 30 maggio)

The Internship – 4 giugno 2026

L’alba dell’impressionismo – Parigi, 1874 – 4 giugno 2026 (Sky Arte)

Lost (stagioni 1-6) – 5 giugno 2026 (Sky Collection)

Hot in Cleveland (stagione 6) – 8 giugno 2026

My Mother’s Wedding – 10 giugno 2026 (on demand dal 10 maggio)

Kraven – Il Cacciatore – 15 giugno 2026

Ray Donovan (stagione 1) – 15 giugno 2026

Ammazzare stanca – 17 giugno 2026

Van Gogh – Poeti e amanti – 18 giugno 2026 (Sky Arte)

The Serpent Queen (stagione 2) – 20 giugno 2026

House of the Dragon (stagioni 1-2) – 20 giugno 2026 (Sky Collection)

Alessandro Borghese: Celebrity Chef (stagione 5) – 24 giugno 2026

Luciano Ligabue – Prima di tutto (documentario) – 24 giugno 2026

Una notte a New York – 25 giugno 2026

Radio Italia live – 28 giugno, 20:45 (Sky Uno)

Nazzi racconta: Federico Aldovrandi – 29/30 giugno 2026

Spongebob – Un’avventura da pirati – 30 giugno 2026 (on demand)

Delitti ai Tropici (stagione 7) – 30 giugno 2026

Chicago Med (nuovi episodi stagione 11) – ogni mercoledì

Chicago Fire (nuovi episodi stagione 14) – ogni mercoledì

Chicago P.D. (nuovi episodi stagione 13) – ogni mercoledì

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo (nuovi episodi stagione 2) – ogni giovedì

Quattro Matrimoni (nuovi episodi) – ogni domenica

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

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