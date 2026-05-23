Finalmente ci siamo: il team di WhatsApp ha avviato il rilascio della nuova versione dell’interfaccia utente che rispetta i canoni estetici del Liquid Glass Design per la versione dedicata ad iOS della popolare app di messaggistica.

I primi indizi sul redesign erano stati scovati a inizio settembre e poi, solo ad aprile, sembrava essere stato avviato il rollout su larga scala, con la nuova interfaccia che aveva però raggiunto pochi utenti. Ora le segnalazioni sono parecchie, segno che la nuova interfaccia sia realmente in distribuzione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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WhatsApp per iOS: il Liquid Glass Design è qui

Come anticipato in apertura, su WhatsApp per iOS è effettivamente partito il rollout su larga scala della nuova interfaccia utente dell’app, pervasa dagli elementi caratteristici del Liquid Glass Design, la nuova filosofia di design che Apple ha ufficializzato con iOS 26 e tutti gli altri sistemi operativi di ultima generazione.

Nonostante il changelog che accompagna l’ultima versione dell’app parli esclusivamente di ottimizzazioni generali e risoluzione di bug, molti utenti stanno finalmente ricevendo la nuova interfaccia. In questa prima “versione”, tuttavia, le modifiche non sono parecchie: c’è però la barra di navigazione delle schede flottante, rivista anche con una nuova animazione di passaggio tra le schede (protagonista nel video sottostante).

Come cambia l’interfaccia utente dell’app

La seguente galleria d’immagini mette a confronto il vecchio e il nuovo design dell’interfaccia utente di WhatsApp. Come anticipato poco sopra, le modifiche non sono poi molte dato che, in fin dei conti, la novità più evidente è proprio l’introduzione della nuova barra di navigazione tra le schede flottante e dotata dell’animazione che vi abbiamo già mostrato.

Per il resto, dalle immagini di confronto potrete notare qualche altro affinamento che è stato introdotto negli ultimi mesi: ad esempio, è cambiato il logo di Meta AI che compare in basso a destra della scheda “Chat”.

La scheda Tu, che ha “preso il posto” della scheda “Impostazioni” nel mese di marzo, continua a proporre in grande l’immagine del profilo dell’account e la sezione Info. Nulla di nuovo nemmeno per le schede Aggiornamenti, Chiamate e Community. Risulta leggermente diversa, invece, la ricerca tra le chat: nella parte alta, compare ora uno sfondo a contrasto rispetto al passato.

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Il rollout è iniziato, stavolta per tutti

La prima dose di Liquid Glass Design è finalmente in fase di rollout (lato server) per tutti coloro che eseguono la versione 2.26.19.77 di WhatsApp per iOS. In alcuni casi, il nuovo design potrebbe essere disponibile anche con una versione precedente (o a partire da una versione successiva) della popolare app di messaggistica.

Sappiamo già che il team di sviluppo sta lavorando per “convertire” altri elementi dell’interfaccia utente al nuovo linguaggio di design della Mela morsicata: barra delle chat, barra di riproduzione delle note vocali e le bolle dei messaggi sono già in lista d’attesa.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.