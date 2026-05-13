WhatsApp sta lavorando a un nuovo design per le bolle dei messaggi su iOS, un restyling che punta a offrire un’interfaccia di chat più moderna e pulita. La novità è emersa dall’analisi dell’ultima versione beta per iOS, la 26.18.10.71, disponibile attraverso l’app TestFlight.

La funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non ha una data di rilascio definita, ma le prime immagini ci permettono già di farci un’idea di come cambierà l’aspetto delle conversazioni. Diamo un’occhiata.

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Bolle con angoli più arrotondati e look più moderno

Attualmente le bolle dei messaggi su WhatsApp per iOS presentano un design piuttosto semplice, con angoli leggermente arrotondati. Le bolle sono già abbastanza lisce, ma non estremamente curve infatti i bordi sono ammorbiditi, ma mantengono un contorno ancora strutturato e definito. Rispetto ai nuovi design che WhatsApp sta testando su Android, le bolle attuali su iOS risultano meno arrotondate, dunque meno piacevoli alla vista.

Con il prossimo aggiornamento, come potete notare dal confronto sottostante, WhatsApp introdurrà un design rinnovato che punta su un’estetica più morbida e contemporanea.

Pertanto, il cambiamento più evidente riguarda proprio il raggio degli angoli: le nuove bolle saranno significativamente più arrotondate rispetto a quelle attuali, avvicinandosi molto allo stile delle bolle utilizzate in iMessage. Una scelta dunque che renderà l’interfaccia complessivamente più fluida e coerente con il linguaggio visivo di iOS.

Media senza cornice nelle conversazioni, con un’eccezione

L’aggiornamento avrà un impatto anche sui contenuti multimediali condivisi nelle chat. Foto, video e GIF appariranno senza i tradizionali bordi delle bolle dei messaggi. WhatsApp continuerà a mostrare i file multimediali in una forma simile a una bolla, ma con un look più pulito e senza cornice.

Questa modifica dovrebbe rendere i contenuti multimediali più integrati nel flusso della conversazione, eliminando quella sensazione di elementi “incorniciati” che caratterizza l’interfaccia attuale.

C’è però un caso in cui il nuovo design senza cornici non verrà applicato completamente ovvero nelle chat di gruppo e per i messaggi inoltrati, WhatsApp aggiungerà una piccola area informativa sopra la foto o il video. Questa sezione mostrerà chi ha inviato il messaggio e indicherà se è stato inoltrato da un’altra chat.

Di conseguenza, in questi casi i contenuti multimediali non saranno visualizzati in modo completamente autonomo, dato che includeranno ancora questa intestazione per fornire contesto. Il look senza cornice, insomma, verrà applicato solo parzialmente in queste situazioni specifiche.

Quando arriverà il nuovo design

Il nuovo design per le bolle dei messaggi è ancora in fase di sviluppo, e WhatsApp sta continuando a perfezionare l’aspetto delle nuove bolle prima del rilascio. Una volta completato lo sviluppo, la nuova interfaccia verrà distribuita ad alcuni beta tester prima di raggiungere tutti gli utenti.

Nelle prossime settimane ne sapremo probabilmente di più sulla tempistica effettiva del rollout; vi terremo aggiornati.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo (anche se a volte spuntano alcuni slot per accedervi). Di conseguenza, soltanto i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere questa nuova funzionalità.

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