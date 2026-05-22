Nel corso dell’evento Anker Days 2026, Anker ha ufficializzato una nuova generazione di auricolari true wireless premium, annunciando i nuovi Soundcore Liberty 5 Pro e Soundcore Liberty 5 Pro Max, due modelli che puntano fortemente sull’IA grazie all’introduzione del nuovo chip proprietario AI THUS, sviluppato congiuntamente dall’azienda per migliorare soprattutto qualità delle chiamate e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Le novità introdotte da Soundcore non si limitano infatti alla semplice evoluzione della cancellazione attiva del rumore o alla qualità audio: i nuovi auricolari puntano fortemente su strumenti IA avanzati, traduzione in tempo reale, controlli vocali più rapidi e persino una custodia intelligente con touchscreen integrato e funzioni di trascrizione automatica delle riunioni.

Non a caso, Anker sottolinea come i Liberty 5 Pro abbiano persino ottenuto un riconoscimento dal Guinnes World Records come auricolari TWS con la migliore qualità di chiamata al mondo, risultato che viene esteso anche ai Liberty 5 Pro Max, visto che condividono la stessa piattaforma hardware.

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Il chip AI THUS punta tutto sulle chiamate vocali

Il cuore dei nuovi auricolari è rappresentato proprio dal chip AI THUS, componente che lavora insieme a una matrice composta da ben 10 sensori: otto microfoni dedicati alla cattura del rumore ambientale e due sensori a conduzione ossea pensati per rilevare le vibrazioni della voce direttamente dal cranio dell’utente.

Grazie a un modello IA basato su rete neurale, il sistema riesce a separare la voce dell’utente dai rumori circostanti anche in ambienti molto complessi e dinamici, permettendo all’interlocutore di ascoltare conversazioni più nitide anche in presenza di traffico, uffici affollati o altri rumori di fondo particolarmente invasivi.

Anker sottolinea inoltre un aspetto piuttosto interessante, i sensori a conduzione ossea consentono di catturare chiaramente la voce anche quando si parla a bassa voce o quasi sussurrando, caratteristica pensata sia per migliorare la privacy durante le chiamate sia per mantenere conversazioni discrete senza dover necessariamente alzare il tono.

ANC migliorata fino a due volte rispetto alla generazione precedente

I nuovi Liberty 5 Pro e Liberty 5 Pro Max introducono anche la nuova tecnologia Adaptive ANC 4.0, evoluzione del sistema di cancellazione attiva del rumore di Soundcore che promette prestazioni decisamente superiori rispetto ai precedenti Liberty 4 Pro.

La piattaforma utilizza otto microfoni ed elabora i dati audio fino a 384.000 volte al secondo, monitorando continuamente sia il rumore esterno sia i suoni residui che riescono a entrare nel canale uditivo. Il sistema regola quindi in tempo reale la curva di cancellazione del rumore adattandosi automaticamente all’ambiente circostante.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il nuovo algoritmo riesce a gestire efficacemente un’ampia varietà di rumori, dal rombo a bassa frequenza dei motori fino alle conversazioni da ufficio e alle voci ambientali, arrivando a offrire una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente.

Naturalmente non manca nemmeno la modalità Trasparenza, utile per continuare a percepire l’ambiente circostante senza togliere gli auricolari, insieme alla funzione Easy Chat che permette di parlare con altre persone mantenendo gli auricolari indossati.

Audio personalizzato e miglioramento IA della qualità sonora

Per quanto riguarda l’esperienza d’ascolto, entrambi i modelli integrano HearID 5.0, tecnologia che crea automaticamente un profilo audio personalizzato tramite un breve test dell’udito effettuato attraverso l’app Soundcore.

A questo si aggiunge un sistema AI Sound Enhancement basato su rete neurale che, secondo Anker, riesce a ricostruire fino al 65% dei dettagli audio normalmente persi durante la compressione Bluetooth, migliorando così la resa complessiva della musica riprodotta in wireless.

Il chip AI THUS gestisce anche i controlli vocali integrati, con supporto a 20 comandi differenti e un tempo di risposta dichiarato di appena 0,91 secondi. Attualmente questa funzionalità risulta disponibile soltanto in inglese, cinese, giapponese e tedesco.

Le custodie diventano sempre più intelligenti

Uno degli elementi che differenzia maggiormente i due modelli riguarda sicuramente la custodia di ricarica. Le Soundcore Liberty 5 Pro integrano infatti un piccolo display touchscreen TFT da 0,96 pollici posizionato sul fronte della custodia, mentre le Liberty 5 Pro Max fanno un ulteriore passo avanti adottando un display AMOLED da 1,78 pollici decisamente più grande e avanzato.

Anker definisce inoltre le Liberty 5 Pro Max come i primi auricolari al mondo con smart display e trascrittore IA integrato. Premendo due volte il pulsante presente sul retro della custodia, il sistema può infatti registrare riunioni senza utilizzare lo smartphone; al termine della sessione, l’app Soundcore genera automaticamente trascrizioni, identifica gli interlocutori coinvolti e crea persino riassunti delle attività da svolgere.

Entrambi i modelli supportano inoltre la traduzione basata sull’intelligenza artificiale, sulle Liberty 5 Pro la funzione è disponibile direttamente tramite auricolari, mentre sulle Liberty 5 Pro Max può essere utilizzata sia dagli auricolari sia direttamente attraverso la custodia smart.

Autonomia, Bluetooth 5.1 e disponibilità

Sul fronte tecnico, entrambi i modelli offrono fino a 6,5 ore di riproduzione con ANC attiva e fino a 28 ore complessive sfruttando la custodia di ricarica.

Non manca il supporto alla connettività multipoint fino a tre dispositivi contemporaneamente, insieme alla compatibilità con Apple Find My, Google Fast Pair, Bluetooth 6.1 e certificazione IP55 contro polvere e schizzi d’acqua.

I nuovi auricolari Soundcore Liberty sono già disponibili per l’acquisto in Italia, le Liberty 5 Pro vengono proposte al prezzo di 179,99 euro nelle colorazioni azzurro, bianco, nero e rosa, mentre le Liberty 5 Pro Max arrivano a 249,99 euro e saranno disponibili nei colori Nero e Oro Titanio.

Con questa nuova generazione di auricolari, Anker sembra dunque voler spingere sempre di più verso un’esperienza audio AI-first, dove gli auricolari non servono soltanto per ascoltare musica o effettuare chiamate, ma diventano strumenti intelligenti capaci di assistere concretamente l’utente anche durante lavoro, riunioni e comunicazione quotidiana.