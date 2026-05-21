Insieme a Xiaomi 17 Max, la casa cinese presenta una nuova smartband dal prezzo competitivo: parliamo di Xiaomi Smart Band 10 Pro, modello che va a migliorare la Smart Band 10 lanciata ormai quasi un anno fa. Vediamo quali sono i passi avanti, cosa offre e quanto costa.

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Xiaomi Smart Band 10 Pro è ufficiale in Cina: GPS, NFC e schermo più grande

Dopo diverse anticipazioni (le ultime proprio nei giorni scorsi), Xiaomi Smart Band 10 Pro è ufficiale. La nuova smartband offre una scocca in lega di alluminio sottile (9,7 mm) e leggera (21,6 g): lo spessore è stato ridotto del 10%, mentre il peso del 12% (rispetto a Xiaomi Smart Band 9 Pro).

Il nuovo modello mette a disposizione un più ampio e largo schermo AMOLED da 1,74 pollici con vetro leggermente curvo (2.5D), 336 ppi e cornici ridotte (sono da 2,2 mm), con una luminosità massima di 2000 nit (un bel miglioramento rispetto ai 1500 nit di Smart Band 10). A bordo trova posto un sensore di frequenza cardiaca di nuova generazione, che vanta secondo Xiaomi una precisione del 98,2%. Oltre a monitorare la frequenza cardiaca, la smartband è anche in grado di tracciare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), lo stress, il sonno e il ciclo mestruale.

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Per quanto riguarda l’attività sportiva, Xiaomi Smart Band 10 Pro supporta oltre 150 modalità, e ha una marcia in più grazie alla presenza della connettività GNSS (che permette di tenere traccia dei movimenti e dell’attività anche senza smartphone) e del supporto ai pagamenti tramite NFC. Naturalmente non manca la resistenza all’acqua (fino a 5 ATM), fondamentale sia per stare tranquilli nell’uso di tutti i giorni sia per le attività acquatiche. Come per la “sorella minore”, Xiaomi dichiara un’autonomia fino a 21 giorni, che si riduce fino a 8 giorni con l’uso della modalità Always-On Display: per raggiungere tale risultato la casa cinese ha aumentato la capacità fino a 350 mAh.

Specifiche tecniche di Xiaomi Smart Band 10 Pro: display AMOLED a colori da 1,74 pollici a risoluzione 336 x 480, con vetro 2.5D e luminosità fino a 2000 nit

connettività Bluetooth 5.4, GNSS (Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS), NFC

sensori: accelerometro, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca e SpO2, sensore di luminosità, sensori geomagnetici

resistenza all’acqua fino a 5 ATM

batteria da 350 mAh

sistema operativo: HyperOS 3

compatibilità: Android 8.0 Oreo o superiore, iOS 14.0 o superiore

dimensioni e peso: alluminio: 42,84 x 32,16 x 9,7 mm, 21,6 g (senza cinturino) ceramica: 43,97 x 33,35 x 9,7 mm, 28,7 g (senza cinturino)



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Tra le funzionalità è presente il controllo remoto degli smartphone Xiaomi, che consente anche di avviare la registrazione video. La modalità Gioco si può interfacciare con i titoli avviati sullo smartphone compatibile, offrendo la visualizzazione di alcuni parametri utili (come i progressi, lo stato della partita e i resoconti finali).

Xiaomi Smart Band 10 Pro arriva in tre varianti: quella standard con cinturino in gomma (nelle colorazioni Black, Silver con cinturino bianco e Rose) si affianca alla versione Leather (con cassa argento o oro e cinturino color crema o arancione) e a quella Ceramic White, elegante e completamente bianca (simile a quella già proposta su Smart Band 10). Dovrebbero arrivare anche altre varianti, con cinturino in maglia milanese o in seta.

In generale, un po’ come per Xiaomi Smart Band 9 e 9 Pro, questo nuovo modello Pro risulta più simile a uno smartwatch rispetto alla sorella minore, grazie a schermo e cinturino più larghi.

Prezzo e uscita della nuova smartband

Xiaomi Smart Band 10 Pro è disponibile all’acquisto in Cina al prezzo di partenza di 399 yuan, corrispondenti a circa 50 euro al cambio attuale. Le versioni Leather e Ceramic salgono a 449 yuan (circa 57 euro) e a 479 yuan (poco meno di 61 euro). Il lancio globale potrebbe avvenire nelle prossime settimane, a prezzi (speriamo non di molto) superiori: continuate a seguirci per restare aggiornati.