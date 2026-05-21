LG ha annunciato ufficialmente l’arrivo anche in Italia della nuova generazione di TV OLED evo AI 2026, che punta a spingere ancora più in alto l’asticella su qualità dell’immagine, integrazione dell’intelligenza artificiale e design minimalista. L’azienda continua così ad espandere il segmento OLED, tecnologia che ha contribuito a rendere mainstream sin dal debutto commerciale avvenuto nel 2013.

Una delle novità più importanti della gamma 2026 di TV di LG è la nuova tecnologia Hyper Radiant Color Tech, introdotta sui modelli top di gamma W6 e G6. Questa tecnologia lavora in sinergia con il nuovo processore dei TV per offrire una luminosità fino a 3,9 volte superiore rispetto alla generazione precedente, migliorando contemporaneamente la gestione dei colori e la precisione cromatica.

L’obiettivo di questa tecnologia è quello di mantenere tutta la profondità tipica degli schermi OLED anche in ambienti molto luminosi che, storicamente, poco si sposano con questo tipo di pannelli. Per migliorare ulteriormente la resa, LG ha introdotto anche un nuovo pannello anti-riflesso certificato Reflection Free Premium da Intertek, pensato proprio per ambienti open space e stanze con molta luce naturale.

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Il processore di LG è il fiore all’occhiello dei nuovi TV

Cuore pulsante della nuova generazione di televisori è il processore AI α11 Gen 3, che promette un salto importante nelle prestazioni. Secondo LG, il nuovo chip porta una potenza di calcolo 5,6 volte superiore rispetto alla scorsa generazione, con miglioramenti sia nella CPU che nella resa grafica delle immagini.

Come si può già evincere dal nome, il processore scelto da LG riesce a sfruttare l’intelligenza artificiale per molte funzionalità. In questo senso trova applicazione il nuovo Dual AI Engine, un sistema che utilizza algoritmi paralleli per gestire contemporaneamente riduzione del rumore e preservazione delle texture, donando immagini più pulite senza quell’effetto artificiale tipico degli algoritmi di elaborazione molto aggressivi.

L’intelligenza artificiale trova spazio anche in un nuovo sistema di upscaling per migliorare i contenuti a bassa risoluzione, insieme a un tone mapping dinamico più evoluto per l’elaborazione dell’HDR. Sul fronte audio, invece, AI Sound Pro permette di rendere più chiari i dialoghi e separa in maniera più netta effetti, musica e voci. Restano presenti, infine, le modalità tipiche di questo tipo di TV come Dolby Vision, Dolby Atmos e Filmmaker Mode.

Il sistema operativo diventa sempre più AI-centrico

La piattaforma webOS si evolve nella nuova generazione di TV di LG e abbraccia ancora di più l’intelligenza artificiale. L’azienda ha infatti creato un sistema operativo che combina la propria AI con Google Gemini e Microsoft Copilot, permettendo al televisore di comprendere meglio richieste vocali più naturali e contestuali.

Il TV può riconoscere chi lo sta utilizzando e proporre contestualmente contenuti, suggerimenti e impostazioni personalizzate in base al profilo dell’utente. Non mancano funzioni che permettono di generare immagini e musica tramite intelligenza artificiale direttamente dal televisore, mentre AI Concierge analizza ciò che appare sullo schermo e permette di chiedere informazioni contestuali tramite comando vocale e senza interrompere la visione.

Il produttore coreano ha puntato molto anche sulla sicurezza, grazie alla piattaforma LG Shield che integra sistemi di cifratura, avvio sicuro e monitoraggio continuo per proteggere dati e privacy. I top di gamma della serie W e G, invece, avranno 5 anni di garanzia sul pannello OLED, mentre il programma webOS Re:New promette fino a 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Prezzi e disponibilità dei TV LG OLED evo AI 2026

La nuova collezione LG OLED evo AI 2026 è già disponibile in Italia sul sito ufficiale e nei migliori negozi di elettronica di consumo, con prezzi che partono da 1299 euro per la serie B6. Il modello di punta dell’intera gamma è sicuramente LG OLED evo AI W6 che, grazie allo spessore di appena 9 mm, è pensato per aderire completamente alla parete come un quadro.

Questo modello è accompagnato dalla Zero Connect Box, che consente di spostare tutte le connessioni wireless all’interno di una scatola esterna posizionabile fino a 10 metri dal TV, riducendo al minimo i cavi visibili. Nel complesso, però, la nuova gamma di TV di LG conta quattro diversi modelli disponibili in varie configurazioni ai seguenti prezzi:

LG OLED evo AI W6 (83”, 77”): 6.999 euro, 5.499 euro (disponibile nelle prossime settimane)

(83”, 77”): 6.999 euro, 5.499 euro (disponibile nelle prossime settimane) LG OLED evo AI G6 (97”, 83”, 77”, 65”, 55”, 48”): 19.999 euro, 5.999 euro, 4.999 euro, 2.999 euro, 2.499 euro, 1.599 euro

(97”, 83”, 77”, 65”, 55”, 48”): 19.999 euro, 5.999 euro, 4.999 euro, 2.999 euro, 2.499 euro, 1.599 euro LG OLED evo AI C6 (83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”): 4.999 euro, 3.499 euro, 2.499 euro, 1.899 euro, 1.499 euro, 1.399 euro

(83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”): 4.999 euro, 3.499 euro, 2.499 euro, 1.899 euro, 1.499 euro, 1.399 euro LG OLED evo AI B6 (83”, 77”, 65”, 55”, 48”): 3.999 euro, 2.999 euro, 2.299 euro, 1.499 euro, 1.299 euro

In occasione del lancio in Italia, LG ha attivato una promozione valida fino al 10 giugno 2026 sullo shop ufficiale online, con sconti fino a 3000 euro tramite ritiro dell’usato, soundbar scontate fino al 70% e possibilità di finanziamenti a tasso zero in 10, 20 o 30 mesi.