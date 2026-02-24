WhatsApp sta lavorando per estendere il design Liquid Glass alla barra della chat, uno degli ultimi elementi principali dell’app che non era ancora stato aggiornato con il nuovo linguaggio visivo di iOS. La novità è emersa dalla versione beta 26.7.10.74 per iOS, disponibile tramite il canale TestFlight.

Chi utilizza una versione di WhatsApp compatibile con Liquid Glass avrà notato che molti elementi dell’app riflettono già il nuovo design. La barra della chat, però, era rimasta indietro: ancora ancorata al bordo inferiore dello schermo, con un aspetto piatto; l’unica modifica visiva era un effetto traslucido introdotto negli anni scorsi, ma non legato al nuovo linguaggio di design di Apple. Scopriamo come si evolverà l’interfaccia di WhatsApp.

Come cambia la barra della chat con il Liquid Glass

Con l’avvento del Liquid Glass, la barra della chat manterrà la sua posizione nella parte bassa dello schermo, ma apparirà finalmente come un componente flottante invece che un elemento rigidamente ancorato al bordo. I pulsanti all’interno della barra saranno visivamente separati l’uno dall’altro, abbandonando il raggruppamento attuale.

Il menu degli allegati resta al suo posto per scegliere cosa condividere nella conversazione, così come il campo di testo per scrivere i messaggi, così come la scorciatoia per aprire la tastiera degli sticker. La novità sta nei pulsanti per fotocamera (o videomessaggi) e registrazione vocale, che non saranno più raggruppati sullo stesso sfondo ma appariranno come elementi distinti.

Con l’aggiornamento, lo sfondo della barra utilizzerà il materiale traslucido tipico di Liquid Glass, che riflette e rifrange dinamicamente ciò che si trova dietro. L’effetto conferisce profondità e contestualità invece di un colore piatto e uniforme.

La trasparenza si adatterà ai contenuti chiari e scuri, facendo sì che la barra sembri integrata con il resto dell’interfaccia. Dato che Liquid Glass risponde al movimento e al contesto ambientale, l’aspetto della barra può variare leggermente mentre l’utente scorre o interagisce con l’app.

Il team di sviluppo afferma che gli effetti di sfocatura e stratificazione renderanno la barra visivamente più leggera, aiutando a concentrare l’attenzione sulla conversazione invece che su un elemento di interfaccia pesante.

Considerando che si tratta di una funzione in via di sviluppo, non ci sono ancora notizie su un rilascio completo per tutti gli utenti. WhatsApp sembra continuare con una strategia di rollout graduale per il Liquid Glass.

Sebbene più lento del previsto, questo approccio permette di valutare attentamente le prestazioni sui diversi dispositivi, perfezionare il comportamento visivo, risolvere potenziali problemi e garantire un’esperienza stabile prima di estendere la disponibilità.

Nelle prossime settimane l’app riceverà ulteriori perfezionamenti per avvicinare l’intera interfaccia al design Liquid Glass completo, una scelta che siamo sicuri dividerà gli utenti. Una volta completato lo sviluppo, la funzione sarà distribuita a un gruppo selezionato di beta tester per raccogliere feedback prima del lancio pubblico.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo (anche se a volte spuntano alcuni slot per accedervi). Di conseguenza, soltanto i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere questa nuova funzionalità.