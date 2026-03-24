Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

Tra le novità attualmente in lavorazione per l’applicazione destinata ai dispositivi iOS pare vi sia anche l’introduzione del design Liquid Glass per il player dei messaggi vocali, così da rendere l’interfaccia più moderna e corente.

Una modifica grafica per WhatsApp su iOS

Da tempo il team di sviluppatori di WhatsApp lavora all’implementazione del design Liquid Glass nell’applicazione per iOS (ed è già in fase di test con una ristretta cerchia di utenti), con elementi traslucidi ed effetti di profondità a strati che meglio si integrano con l’interfaccia del sistema operativo di Apple.

Grazie alla versione 26.11.10.71 beta per iOS abbiamo scoperto che tale design verrà introdotto anche nel riproduttore delle note vocali.

Ad oggi, nel momento in cui gli utenti riproducono una nota vocale e chiudono la chat in cui è stata inviata, WhatsApp visualizza nella parte superiore dello schermo una barra verde, che include i comandi di base per continuare ad ascoltare il messaggio vocale anche quando si apre un’altra conversazione. Solo che tale barra di riproduzione non si integra perfettamente con il design Liquid Glass e ciò la fa apparire visivamente separata dall’interfaccia stratificata dell’app.

Ebbene, in futuro la barra di riproduzione verrà modificata sulla base del linguaggio di design Liquid Glass, con uno stile fluttuante e traslucido che si integrerà perfettamente con il nuovo design dell’applicazione.

Nella nuova interfaccia lo stato di avanzamento del messaggio vocale verrà visualizzato con un andamento circolare, che si adatterà alla forma dell’immagine del profilo e accanto ad essa l’applicazione mostrerà il nome del mittente mentre sul lato destro saranno presenti due controlli per mettere in pausa o interrompere il messaggio vocale.

Con la nuova barra di riproduzione verrà introdotta anche la possibilità di riavvolgere un messaggio vocale di 5 secondi con un semplice tocco.

Allo stato attuale non si sa quando la nuova barra di riproduzione delle note vocali sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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