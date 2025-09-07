La settimana che si è appena conclusa è stata molto importante per la versione dedicata a iOS di WhatsApp: la popolare app di messaggistica si sta infatti preparando per accogliere al meglio il Liquid Glass Design che debutterà con iOS 26.

L’ultima versione in anteprima dell’app nasconde i primi cenni di implementazione ma non sappiamo ancora quanto ci vorrà prima del rilascio in forma stabile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

WhatsApp per iOS: lo sviluppo è focalizzato su iOS 26

Si avvicina il rilascio di iOS 26 da parte di Apple e, come di consueto in questo periodo dell’anno, il team di sviluppo di WhatsApp ha iniziato a preparare la popolare app di messaggistica per dotarla della piena compatibilità con la prossima versione di iOS.

Come segnalato dal portale specializzato WaBetaInfo, la versione 25.24.10.70 beta dell’app è cruciale in tal senso per due motivi:

È la prima versione compilata con l’SDK (Software Development Kit) più recente, molto importante per prevenire la presenza di bug ed eventuali problemi di compatibilità in vista del rilascio.

È la prima versione pensata per sfruttare le novità funzionali della prossima versione del sistema operativo, e nasconde i lavori in corso per l’implementazione di un’interfaccia in stile Liquid Glass, ovvero il più recente linguaggio di design del colosso di Cupertino che debutterà con tutti i sistemi operativi della generazione “26”.

Primi cenni di Liquid Glass Design anche per WhatsApp

Meta sta lavorando per rendere WhatsApp coerente con la nuova filosofia di design di Apple, quella che debutterà con iOS 26 e tutti gli altri “OS 26” (sistemi operativi attesi entro una o due settimane).

Per farlo, il team di sviluppo ha dovuto ripensare l’interfaccia utente dell’app da cima a fondo, sfruttando l’SDK di iOS 26 grazie all’ultima build presente su Xcode (l’ambiente di sviluppo del colosso di Cupertino) che mette a disposizione strumenti ed API necessari all’implementazione “efficiente” (ed esauriente) del Liquid Glass.

L’interfaccia utente è destinata a cambiare profondamente seguendo proprio i canoni del Liquid Glass: effetto “vetro traslucido”, animazioni fluide e reattive con giochi di trasparenza e riflessi, nuova gestione dei vari elementi grafici (pulsanti, sfondi e livelli dello sfondo, menù contestuali con effetto di profondità variabile, nuova barra di navigazione flottante).

Il compito del team di WhatsApp è far sì che tutti gli elementi del nuovo linguaggio di design vengano implementati al meglio nell’interfaccia dell’app, senza intaccare la leggibilità e l’accessibilità. La seguente immagine evidenzia che, al momento, sono stati “adattati” solo i componenti principali (barra di navigazione e menù contestuali) ma il risultato finale potrebbe differire da quello appena mostrato.

Queste modifiche non sono attualmente disponibili nemmeno per i beta tester ma il ciclo di sviluppo proseguirà “fitto” in vista del rilascio definitivo: una tale rivoluzione richiede adattamento, messa a punto e prove sul campo per fare in modo che l’interfaccia utente risulti utilizzabile, coerente con il sistema operativo, funzionale e che non intacchi la compatibilità con tutti i modelli supportati. L’aggiornamento di WhatsApp al Liquid Glass di iOS 26 verrà rilasciato più avanti ma non abbiamo tempistiche precise.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.