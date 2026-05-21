Quasi in concomitanza del lancio della nuova serie di TV LG OLED (identificata col numero 6) Amazon propone in sconto del 18% (sul precedente minimo storico, meno di metà prezzo rispetto al listino) una delle Smart TV OLED più complete del 2025 è già di per sé una notizia, ma quando si parla di LG OLED evo AI C5 da 65 pollici (OLED65C56LB) il discorso cambia completamente. Siamo al prezzo più basso mai registrato in questo periodo per questo modello, e la cifra che troverete a fine articolo vale davvero la pena di scoprire. Chi sta cercando un pannello OLED di fascia alta con capacità gaming spinte, processore AI di ultima generazione e un sistema smart evoluto, difficilmente troverà condizioni migliori di queste su Amazon.

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LG OLED65C56LB: quando l’immagine perfetta incontra il gaming da competizione

LG OLED evo AI C5 65″ è il televisore che difficilmente delude chi sa cosa cerca. Il punto di partenza è il pannello OLED evo da 65 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 px), certificato da UL per il nero perfetto: ogni singolo pixel si spegne autonomamente, garantendo un contrasto assoluto impossibile da replicare con tecnologie LCD o QLED. La certificazione TUV True Visual Experience attesta il punteggio massimo “Perfetto” su tutte e cinque le metriche di qualità visiva ambientale, tra cui intensità del nero, vividezza e modulazione del contrasto.

A fare la differenza rispetto ai modelli precedenti è il processore α9 Gen8 AI, capace di analizzare ogni fotogramma in tempo reale, riconoscere volti, migliorare le espressioni facciali e ottimizzare la profondità dell’immagine. Si aggiunge la tecnologia Brightness Booster, esclusiva del modello da 65″ (non presente sui tagli da 42″ e 48″), che incrementa ulteriormente la luminosità massima del pannello OLED.

Le specifiche tecniche più rilevanti in sintesi:

Display: OLED evo 65″, 4K UHD, HDR10 + Dolby Vision

OLED evo 65″, 4K UHD, HDR10 + Dolby Vision Processore: α9 Gen8 AI

α9 Gen8 AI Audio: 40W con supporto Dolby Atmos

40W con supporto Sistema operativo: webOS 25 con AI integrata

con AI integrata Gaming: VRR fino a 4K@144Hz , G-SYNC, AMD FreeSync Premium, latenza 0,1 ms (G-to-G)

VRR fino a , G-SYNC, AMD FreeSync Premium, latenza (G-to-G) Connettività: 4x HDMI, DVB-T2 HEVC / DVB-S2 HD / DVB-C HD

Sul fronte gaming, OLED65C56LB è una delle scelte più solide disponibili oggi per chi possiede PS5, Xbox Series X o un PC con GPU NVIDIA o AMD. Il tempo di risposta certificato da Intertek di soli 0,1 ms gray-to-gray elimina qualsiasi scia in movimento, mentre il supporto nativo a G-SYNC e FreeSync Premium azzera il tearing anche nelle sessioni più intense.

Non meno importante il capitolo software: webOS 25 è coperto dal programma webOS Re:New, che garantisce aggiornamenti per i prossimi 5 anni, con 4 update webOS previsti dall’anno di lancio. Il programma ha ricevuto il CES Innovation Award 2025 per la sicurezza informatica, una garanzia concreta sulla longevità e sulla protezione dei dati del dispositivo.

Prezzo al minimo storico: risparmio di 300€ su Amazon

Questo è il momento giusto per acquistare. LG OLED65C56LB è disponibile su Amazon.it, venduto e spedito direttamente da Amazon con spedizione gratuita, al prezzo di 1.099€ rispetto al prezzo precedente di 1.299€ (2.699€ di listino): si tratta di uno sconto del 18%, pari a un risparmio netto di 300€.

La disponibilità su Amazon è confermata, ma a questi livelli di prezzo le quantità non restano invariate a lungo. Chi stava valutando un upgrade televisivo in questa fascia difficilmente troverà una combinazione migliore di qualità, funzionalità e risparmio.

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