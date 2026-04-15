Dopo mesi sviluppo dietro le quinte, pare che il team di WhatsApp abbia finalmente avviato il rilascio della nuova versione dell’interfaccia utente che rispetta i canoni estetici del Liquid Glass Design per la versione dedicata ad iOS della popolare app di messaggistica.

I primi indizi di questo redesign erano stati scovati a inizio settembre; poi abbiamo assistito ai lavori in corso per l’implementazione su altri elementi dell’interfaccia, inclusa la barra delle note vocali in riproduzione. Andiamo a scoprire come cambia l’app anche se, spoiler, il nuovo design non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

Su WhatsApp per iOS parte il rollout del redesign in salsa Liquid Glass

Come anticipato in apertura, pare che su WhatsApp per iOS sia partito il rollout su ampia scala della nuova interfaccia utente dell’app, pervasa dagli elementi caratteristici del Liquid Glass Design, la nuova filosofia di design che Apple ha ufficializzato con iOS 26 e tutti gli altri sistemi operativi di ultima generazione.

Il rollout era finora circoscritto a un numero ristrettissimo di utenti ma, a partire dalla versione 26.14.76 della popolare app di messaggistica (anche su WhatsApp Business), sta iniziando a raggiungere un maggior numero di utenti e verrà esteso ulteriormente nelle prossime settimane (via WaBetaInfo).

I motivi di un rollout così lento e graduale non sono stati ufficializzati dal team di sviluppo ma è molto probabile che tale scelta sia dovuta alla volontà di raccogliere più feedback possibili prima di espandere la disponibilità della nuova interfaccia utente.

Come cambia l’interfaccia utente dell’app

Il principale indicatore della disponibilità della nuova interfaccia in stile Liquid Glass Design è la barra di navigazione tra le schede dell’app: questa barra diventa flottante, presenta un design semitrasparente e propone giochi di luce quando si passa da una scheda all’altra.

Al contempo, il team di sviluppo ha riprogettato anche i pulsanti, i menù contestuali e molti altri elementi dell’interfaccia utente con l’obiettivo di rispettare i canoni del Liquid Glass: giocare sugli effetti di trasparenza, sui giochi di riflessione/rifrazione della luce, applicare quella sorta di “vetro liquido” nei vari elementi.

Anche la tastiera cambia e diventa “traslucida”, con bordi più morbidi, leggeri effetti di riflessione/rifrazione e piena coerenza col resto dell’interfaccia. La differenza si percepisce sia con tema chiaro che con tema scuro. Al contempo, ci sono alcuni elementi che non sono stati ancora aggiornati e che verranno aggiornati in futuro (d’altronde non sembra che Apple abbia intenzione di stravolgere la propria filosofia di design con iOS 27 e soci).

Per il rollout globale serve pazienza

Come anticipato, la versione 26.14.76 di WhatsApp (e WhatsApp Business) per iOS sembra quella designata per l’espansione a un maggior numero di utenti della nuova interfaccia in stile Liquid Glass Design.

Molti utenti (inclusi noi) sono però ancora “fermi” alla vecchia interfaccia utente: questo è normale perché il team di sviluppo ha scelto la strada della prudenza, con un rollout a scaglioni che proseguirà nelle prossime settimane, quando raggiungerà un numero ancora maggiore di account. Torneremo sulla faccenda quando il rollout sarà globale con una news di approfondimento.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.