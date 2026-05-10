Torniamo ad occuparci di Ultrahuman Ring PRO, anello smart lanciato nei mesi scorsi e per il quale il produttore ha deciso di avviare una campagna su Kickstarter.

In particolare, l’anello è in offerta Super Early Bird al prezzo di 299 dollari (meno di quello che è il prezzo ufficiale del dispositivo), con consegna prevista per giugno 2026.

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Ultrahuman Ring PRO in offerta su Kickstarter

Lo smart ring di Ultrahuman proposto sulla piattaforma Kickstarter viene venduto con un caricabatterie più piccolo (il Mini Charger, soluzione progettata per una ricarica semplice sulla scrivania, nella borsa da palestra o in viaggio) rispetto a quello che viene incluso in caso di acquisto sul sito ufficiale del produttore (il PRO Charging Case, che estende la durata totale della batteria fino a 45 giorni e memorizza fino a un anno di dati dell’anello). La confezione di vendita include, oltre all’anello e al caricabatterie, tre PowerPlug gratuiti per un anno e un cavo da Type-C a Type-C.

Tra le principali caratteristiche di Ultrahuman Ring PRO troviamo una batteria che dovrebbe essere in grado di garantire fino a 15 giorni di autonomia con una singola carica, un processore dual-core più reattivo rispetto alla generazione precedente e con apprendimento automatico integrato, la connettività Bluetooth Low Energy 5.3, fino a 250 giorni di memoria interna, un sensore per la frequenza cardiaca migliorato (a dire del produttore, con una maggiore affidabilità durante il sonno e le attività fisiche) e una scocca in titanio con una resistenza all’acqua fino a 100 metri.

Su Kickstarter gli utenti potranno scegliere tra 4 colorazioni (Bionic Gold, Aster Black, Space Silver e Raw Titanium) e 10 misure (dalla 5 alla 14). Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Lo smart ring dovrebbe essere presto disponibile anche su Amazon.

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