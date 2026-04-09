A poco più di due settimane dal rilascio del quarto aggiornamento intermedio, nonché a ventiquattr’ore dal rilascio di iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1, Apple ha avviato il rollout di macOS 26.4.1 Tahoe su tutti i computer Mac compatibili.

Questa patch correttiva è utile principalmente per correggere i bug presenti su tutti i dispositivi che eseguono il quarto aggiornamento intermedio dell’ultima generazione di macOS. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Arriva macOS 26.4.1 Tahoe

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato macOS 26.4.1 Tahoe su tutti i computer Mac compatibili, una patch correttiva per il quarto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS che arriva nel bel mezzo del quinto ciclo di sviluppo successivo al rilascio di macOS 26.

Il nuovo aggiornamento arriva a un paio di settimane dal rilascio del quarto aggiornamento intermedio ed è compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020, inclusi tutti i modelli che il colosso di Cupertino ha lanciato nel mese di marzo.

La build che porta con sé questa patch per il quarto aggiornamento intermedio del più recente macOS è la 25E253 (sostituisce la 25E246 rilasciata come versione stabile di macOS 26.4 Tahoe lo scorso 24 marzo). L’aggiornamento a macOS 26.4.1 Tahoe ha un peso di 2,13 GB su MacBook Air M1 (provenendo da macOS 26.4 Tahoe).

Le novità dell’aggiornamento

Il breve changelog suggerisce che l’aggiornamento a macOS 26.4.1 Tahoe “include risoluzioni di problemi per il Mac” senza maggiori precisazioni. Una discussione sul forum degli sviluppatori ci aiuta però a fare chiarezza.

Come avvenuto con iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1, Apple dovrebbe aver risolto un bug importante relativo alla sincronizzazione dei dati di iCloud e di tutte le app che utilizzano il framework CloudKit (inclusi i dati dell’app Password).

In soldoni, le modifiche apportate da un utente sul dispositivo non venivano automaticamente sincronizzate sugli altri iPhone, iPad e computer Mac registrati con lo stesso account.

Sul fronte della sicurezza, invece, l’aggiornamento a macOS 26.4.1 Tahoe non va a risolvere alcuna vulnerabilità (CVE): le ultime correzioni in tal senso sono arrivate con il quarto aggiornamento intermedio (77 CVE risolte, trovate qua il bollettino) lo scorso 24 marzo.

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Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare un nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata compatibili con la più recente versione del sistema operativo.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.