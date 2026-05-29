La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è partita a mezzanotte e sta regalando tantissime offerte sugli smartphone e tablet Android (con super prezzi per Galaxy S26 Ultra e per i Google Pixel 10), ma anche su tanti altri prodotti tech. L’iniziativa mette a disposizione buone opportunità per quanto riguarda gli smartwatch e gli sportwatch firmati Garmin: vediamo come approfittarne subito.

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Le migliori offerte MediaWorld sugli smartwatch e sugli sportwatch Garmin

La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è disponibile fino al 31 maggio 2026 e coinvolge una ricchissima selezione di prodotti, tra cui smartphone, tablet e altra tecnologia. L’iniziativa permette di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo (se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza alcun costo) . Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito.

I prodotti coinvolti dal nuovo NO IVA MediaWorld sono parecchi, e in questo caso ci soffermiamo sugli smartwatch Garmin: sul sito possiamo infatti trovare super prezzi per diversi modelli, spaziando tra le varie fasce di prezzo.

Smartwatch Garmin sopra i 300 euro col NO IVA MediaWorld

Smartwatch Garmin sotto i 300 euro col NO IVA MediaWorld

Per scoprire tutti i prodotti del NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non aspettate troppo: l’iniziativa è valida solo fino a domenica 31 maggio e le scorte potrebbero terminare anche prima.