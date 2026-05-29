Trovare un monitor da gaming che unisca un pannello QD-OLED 4K, una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta quasi istantaneo senza spendere una fortuna è un’impresa. O almeno, lo era. ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM arriva su Amazon con un’offerta che ridefinisce il concetto di “affare”, raggiungendo un prezzo che sa di errore con uno sconto che dimezza il prezzo di listino. Un’opportunità imperdibile per chi cerca il massimo delle prestazioni visive senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo gioiello tecnologico e i termini di questa incredibile promozione.

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Asus Rog Swift OLED: il display definitivo per i gamer

L’ ASUS ROG Swift OLED non è un monitor qualunque, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia pensato per offrire un’esperienza di gioco e visiva di altissimo livello. Il cuore pulsante è il suo pannello QD-OLED da 31,5 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160). Questa tecnologia garantisce neri assoluti, un contrasto strabiliante di 1.500.000:1 e colori vibranti, grazie alla copertura del 99% della gamma cromatica DCI-P3. Il risultato è un’immagine incredibilmente realistica e immersiva, certificata DisplayHDR 400 True Black.

Sul fronte delle prestazioni, questo monitor è progettato per il gaming competitivo. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms (GTG) eliminano qualsiasi effetto di motion blur o ghosting, assicurando una fluidità e una reattività senza precedenti. La compatibilità con NVIDIA G-SYNC previene tearing e stuttering, sincronizzando perfettamente il monitor con la scheda grafica. ASUS ha inoltre integrato un sistema di raffreddamento avanzato con un dissipatore di calore personalizzato per prevenire il burn-in e garantire prestazioni stabili nel tempo.

Le specifiche tecniche principali includono:

Display: 31.5″ QD-OLED 4K (3840 x 2160)

31.5″ QD-OLED 4K (3840 x 2160) Refresh Rate: 240 Hz

240 Hz Tempo di Risposta: 0.03ms (GTG)

0.03ms (GTG) HDR: DisplayHDR 400 True Black

DisplayHDR 400 True Black Colori: 99% DCI-P3

99% DCI-P3 Luminosità di picco: 1000 cd/m²

1000 cd/m² Connettività: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, Hub USB

DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, Hub USB Tecnologie Aggiuntive: Anti-Flicker, Custom Heatsink

Dettagli di un’offerta imperdibile

Questa promozione rende un prodotto di fascia altissima accessibile a un prezzo mai visto prima. ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, il cui prezzo di listino ufficiale è di 1.299,00€, è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile.

L’offerta attuale fissa il prezzo a soli 653,21€. Si tratta di uno sconto effettivo del 49% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio netto di ben 645,79€. Un taglio di prezzo così netto su un prodotto di recente uscita è un evento rarissimo e lo posiziona come un best-buy assoluto nella sua categoria. L’offerta è disponibile per il modello nel colore nero. È importante sottolineare che promozioni di questa entità tendono a esaurirsi rapidamente, sia per la durata limitata nel tempo che per l’esaurimento delle scorte disponibili.

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